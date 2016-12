Buone feste 2016, buon Natale! / Regali last minute, frasi: gli auguri dell'ex Shadowhunter Lily Collins (domani, 25 dicembre)

BUONE FESTE 2016 E BUON NATALE 2016! AUGURI, FRASI E REGALI LAST MINUTE: GLI AUGURI DI LILY COLLINS (DOMANI, 25 DICEMBRE) - Come potevano mancare gli auguri di buon Natale di Lily Collins, una delle attrici più amate di Hollywood? Ovviamente non era possibile dato che Lily Collins è molto attiva sui social network, e ha scelto proprio questi per augurare buone feste ai suoi fan. L'attrice, candidata ai Golden Globes 2017 come Miglior attrice in una comedy o in un musical per il film L’eccezione alla regola, ha pubblicato una foto che la ritrae da bambina in braccio a Babbo Natale: "Una Lil troppo bionda si assicura di essere coordinata con i colori a Babbo Natale mentre gli dice tutto sulla sua lista dei regali". Come ogni anno Lily Collins ha scelto un modo molto carino per fare gli auguri di Natale ai suoi fan e regalare al mondo una foto di quando era bambina è stato sicuramente apprezzato da tutti coloro che la seguono. Questo poi per lei sarà davvero un Natale speciale dato che, dopo qualche anno un po' di stallo a causa del flop di Shadowhunters, la sua carriera adesso è tornata a decollare. Clicca qui per vedere la foto di Lily Collins.

BUONE FESTE 2016 E BUON NATALE 2016! AUGURI, FRASI E REGALI LAST MINUTE: VIDEO, GLI AUGURI DEI GIOCATORI DEL NAPOLI (DOMANI, 25 DICEMBRE) - Auguri di Buone feste 2016 e Buon Natale arrivano anche dal mondo del calcio. A tutti gli italiani che si apprestano a festeggiare il 25 dicembre i giocatori del Napoli hanno voluto dedicare un video in cui fanno i loro auguri di Buon Natale 2016 e Felice Anno Nuovo. Il filmato è stato pubblicato sul profilo Youtube del club azzurro: nel video si vedono i calciatori inviare, come da tradizione un messaggio di Buone feste 2016. Ma non solo. I calciatori infatti inneggiano anche alla propria squadra, usando l'hashtag #ForzaNapoliSempre, e si rivolgono in particolare a tutti i tifosi. Il Napoli è ufficialmente in vacanza per una settimana, dopo la sfida contro la Fiorentina. La squadra azzurra riprenderà la preparazione il prossimo 30 dicembre a Castelvolturno, in vista del primo appuntamento stagionale che sarà contro la Sampdoria allo stadio San Paolo (clicca qui per vedere il video degli auguri di Buon Natale 2016 dei giocatori del Napoli).

BUONE FESTE 2016 E BUON NATALE 2016! AUGURI, FRASI E REGALI LAST MINUTE: GLI AUGURI DI MARIA GRAZIA CUCINOTTA (DOMANI, 25 DICEMBRE) - Non potevano mancare gli auguri di buone feste e buon Natale 2016 anche dal mondo del cinema nazionale (e in questo caso anche internazionale): Maria Grazia Cucinotta, la bellissima attrice siciliana, ha deciso di fare gli auguri ai suoi fan in un modo molto speciale. "Tanti auguri di buon Natale a tutti voi. Tanta felicità", dice Maria Grazia in un video pubblicato su Facebook mentre della neve le cade addosso. Dietro, un bellissimo albero di Natale rosso e dorato con un grosso fiocco sulla punta: in pochi minuti il video ha raggiunto migliaia di like, condivisioni e visualizzazioni e centinaia di persone hanno voluto rispondere con calore e cordialità agli auguri di Natale di Maria Grazia Cucinotta. "Auguri anche a te Maria Grazia e alla tua famiglia. Dio ti benedica sempre insieme ai tuoi cari e ti ricolmi del Suo Santo Spirito per avere la vera gioia del cuore e dell'anima", le ha scritto un fan in risposta alle sue belle parole. Clicca qui per vedere il video di Maria Grazia Cucinotta.

BUONE FESTE 2016 E BUON NATALE 2016! AUGURI, FRASI E REGALI LAST MINUTE. COME SI DICE BUON NATALE IN TUTTE LE LINGUE DEL MONDO (DOMANI, 25 DICEMBRE) - Manca davvero poco allo scambio di auguri di Buone feste 2016 e Buon Natale. E non solo. Domani 25 dicembre sarà infatti il momento di scambiarsi anche i regali di Natale, oltre che gli auguri. Ma il nostro Buon Natale come si traduce negli altri paesi? Ecco come ci si scambiano gli auguri di Buone feste all'estero. Buon Natale si dice così nelle altra lingue, come ricorda Focus: Spagna, Messico e Sud America: Feliz Navidad; Francia, Senegal e parti del Canada: Joyeux Noël; Germania: Frohliche Weihnachten; Albania: ézuar Krishlindjet; Giappone: Meri Kurisumasu; Bangladesh: Shuvo Baro Din; Cina: Sheng Tan Kuai Loh; Russia: Hristos Razdajetsja; Siria: Mboni Chrismen; Filippine: Maligayang Pasko; India (Hindi): Mairi krisamasa I cinesi hanno pronunciano auguri molto lunghi, diversi da regione a regione. In mandarino: "Kung sua Hsin Nien bing Chu Shen Tan". In cantonese: "Gun Tso Sun Tan'Gung Haw Sole". A Hong Kong: "Kung Ho Hsin Hsi. Ching Chi Shen Tan" o "Canta Dan FIY Loc". In Israele: "Mo'adim Lesimkha" o "Chag Molad Sameach" che significa "Felice Festa della Nascita". In altri paesi, tra cui Egitto, Giordania, Kuwait, Libia, Arabia Saudita, Qatar e Yemen, dicono "Milad Mubarak".

BUONE FESTE 2016 E BUON NATALE 2016! AUGURI, FRASI E REGALI LAST MINUTE. FESTA IN CHALET SENZA LASCIARE CASA? COME RICREARNE LO STILE (DOMANI, 25 DICEMBRE) - Non sempre è possibile festeggiare un buon Natale in un chalet, ma questo non vuol dire che per passare buone feste non si possa ricreare a casa la loro atmosfera tipicamente avvolgente e magica. Se, dunque, quest'anno non potete permettervi una fuga in un'accogliente dimora sulle cime innevate, fate in modo di rendere la vostra abitazione una location magica. Con un po' di stile potete adeguare l'ambientazione. Gli interni devono trasformarsi in un rifugio accogliente, quindi aggiungete al vostro arredamento materiali grezzi e naturali. «Gli elementi decorativi prediligono le nuance calde come rosso, arancione, beige e color mattone. Non ci sono spigoli ma complementi dalle forme dolci e arrotondate» suggerisce Margot Zanni, creative director di Dalani, attraverso il portale Stile.it. Per ricreare l'atmosfera dello chalet potete optare per uno sgabello rivestito in pelle malak, rievocando così le baite in montagna, e in una poltrona in ecopoelle comoda e avvolgente con una struttura in legno di quercia Nebraska. La luce è una componente fondamentale: non può mancare una lanterna, magari in legno, e le candele, magari con un portacandela in legno e vetro. Potreste riscaldarvi, invece, con una tazza di ceramica nella quale versare cioccolato caldo. La cena, infine, può essere preparata con pentole in terracotta.

BUONE FESTE 2016 E BUON NATALE 2016! AUGURI, FRASI E REGALI LAST MINUTE. I CONSIGLI PER EVITARE DONI PERICOLOSI (DOMANI, 25 DICEMBRE) - Prosegue la corsa per acquistare gli ultimi doni per festeggiare un buon Natale 2016, ma attenzione alle occasioni last minute, perché alcuni prodotti potrebbero essere potenzialmente pericolosi per la salute. I Carabinieri del Nas di Bologna, ad esempio, hanno sequestrato circa 25mila articoli natalizi nelle ultime settimane e tra questi c'erano un centinaio di puntatori laser vietati dal Ministero della Salute e sotto accusa perché considerati pericolosi per la vista. In occasione delle festività natalizie sono stati intensificati i controlli per l'individuazione di prodotti nocivi per la salute del consumatore. Anche oggi, dunque, potrebbero essere ispezionati negozi e magazzini all'ingrosso alla ricerca di prodotti non conformi. Attenzione allora a luci decorative, addobbi natalizi, statuine per il presepe, calamite decorative e vetrofanie: verificate che abbiano la marchiatura CÈ e che le indicazioni obbligatorie siano riportate in italiano. Dalla denominazione del prodotto alle avvertenze d'uso, passando per le prescrizioni a tutela della salute previste dal Codice del Consumo.

