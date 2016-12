Buone Feste, Buona Vigilia di Natale 2016 / Auguri e notizie: a Milano va in scena il Christmas Gospel (oggi, 24 dicembre)

BUONE FESTE, BUONA VIGILIA DI NATALE 2016: FRASI DI AUGURI E NOTIZIE. IL CHRISTMAS GOSPEL A MILANO (OGGI, 24 DICEMBRE) - Gli auguri di Buona Vigilia di Natale 2016 e Buone Feste si possono fare anche cantando. Lo sanno bene i componenti del gruppo The Harlem Voices - Christmas Gospel che si esibiranno oggi 24 dicembre a Milano. Nel capoluogo lombardo al Teatro Nuovo risuoneranno infatti nel pomeriggio le melodie gospel: sul palco saliranno appunto "The Harlem Voices" per l'appuntamento con il "Christmas Gospel". Per chi, residenti e turisti, ha già finito di acquistare i regali, con i quali fare gli auguri di Buone feste a parenti e amici, e vuole trascorrere la Vigilia di Natale in musica l'appuntamento è alle ore 17. Il gruppo The Harlem Voices che, si legge sul sito del Comune di Milano, non apprezza si essere etichettato sotto un genere musicale preciso, ama spaziare oltre i confini del genere gospel e "creare melodie dinamiche arricchite di armonie che portano l’ascoltatore ad assaggiare colori r’n’b, soul e funky". Con questo concerto il gruppo augurerà una Buona Vigilia di Natale 2016 non solo cantando ma anche ballando e creando sul palco delle coreografie coinvolgenti.

BUONE FESTE, BUONA VIGILIA DI NATALE 2016: FRASI DI AUGURI E NOTIZIE. COLDIRETTI, REGALI LAST MINUTE PER 1 ITALIANO SU 10 (OGGI, 24 DICEMBRE) - Vigilia di Natale 2016 alla ricerca dei regali last minute? Sembra di sì per 1 italiano su 10, che farà oggi gli ultimi acquisti per gli auguri di Buone feste a parenti e amici. Da un'indagine di Coldiretti/Ixè infatti l'8% degli intervistati ha aspettato la vigilia di Natale per comprare i regali. Secondo i dati dell'indagine, riportati da InfoOggi, "il 49% degli italiani ha destinato allo shopping un budget tra i 10 e i 100 euro, mentre il 27% tra i 100 e i 200 euro, il 16% tra i 200 ed i mille euro e il resto anche oltre tale soglia". La Coldiretti, registra poi una tendenza ai regali utili tra i parenti e gli amici. Tra quelli più gettonati ci sono "i libri, i tecnologici, l'abbigliamento, prodotti di bellezza e l'enogastronomia, con il Made in Italy che fa da padrone. Ritornano di moda anche i mercatini di natalizi, dove si va per trovare regali di qualità a prezzi contenuti". Inoltre in quasi quattro famiglie su dieci (39%) sono stati regalati cesti con i prodotti enogastronomici tipici riempiti "con prodotti tradizionali, come lo spumante, il torrone, il pandoro o il panettone, spesso di fattura artigianale. Largo spazio anche a cotechini, zamponi, e lenticchie e - in generale - a prodotti tipici locali a chilometro zero, dai salumi ai formaggi, dall'extravergine al vino, dal miele alle conserve, meglio se preparati direttamente nelle aziende agricole".

BUONE FESTE, BUONA VIGILIA DI NATALE 2016: FRASI DI AUGURI E NOTIZIE. LA VIGILIA SOCIAL (OGGI, 24 DICEMBRE) - Quando siamo giunti alla Vigilia di Natale, anche i social network si preparano a far buone feste: il Natale è ormai alle porte e allora il micromondo di internet si sta "agghindando" per l'occasione. Pensiamo, ad esempio, a Facebook che ha deciso di regalare tantissime novità ai suoi utenti. Il colosso di Mark Zuckerberg offre la possibilità attraverso l'applicazione di messaggistica istantanea "Messenger" di divertirsi con giochetti creati ad hoc. Potreste anche cambiare la foto profilo di Facebook, personalizzandola con un'immagine temporanea da mettere nel "cassetto" una volta finite le feste. Anche Instagram ha deciso di regalare nuove sorprese per Natale ai suoi iscritti: offre, ad esempio, la possibilità di applicare delle maschere festive da sovrapporre alle immagini delle dirette video in streaming. Se, invece, volete restare vicini ai vostri affetti lontani durante le feste di Natale potete approfittare del servizio di videochiamata di WhatsApp, disponibile tra l'altro anche con Facebook Messenger. Gli strumenti tecnologici, dunque, non mancano, anzi renderanno il Natale ancora più "social".

BUONE FESTE, BUONA VIGILIA DI NATALE 2016: FRASI DI AUGURI E NOTIZIE. ALLARME TERRORISMO, A ROMA STOP AI CAMION IN CENTRO (OGGI, 23 DICEMBRE) - Con l'arrivo del Natale cresce il pericolo terrorismo e allora il Comune di Roma ha deciso di vietare la circolazione ai camion in centro durante le feste. Dopo l'attacco a Berlino cresce l'allerta: «Sulla base di una nota della Questura di Roma, il Campidoglio ha stabilito il divieto assoluto di ingresso nella Zona a Traffico Limitato Centro Storico di Roma ad autoarticolati, autocarri e veicoli» adibiti al trasporto di merci. Nella nota del Campidoglio sono state specificate anche le categorie di veicoli esclusi da tale provvedimento: «i veicoli non superiori a 3,5 tonnellate adibiti al trasporto di medicinali, di materiale sanitario di uso urgente e indifferibile, di valori, di generi alimentari deperibili, e adibiti alla distribuzione di stampa periodica e di invii postali». L'amministrazione ha poi spiegato che il provvedimento entrerà in vigore domani, 24 dicembre, e sarà attivo fino al 26 dicembre, poi dal 31 dicembre al 1° gennaio e, infine, il 6 gennaio. Infine, ha precisato che la Questura di Roma ha evidenziato la necessità di servizi a tutela di circa 350 mercati sul territorio capitolino.

BUONE FESTE, BUONA VIGILIA DI NATALE 2016: FRASI DI AUGURI E NOTIZIE. LA VERA TRADIZIONE, “UNA POLTRONA PER DUE” (OGGI, 23 DICEMBRE 2016) - Inutile girarci intorno, la vera tradizione della Vigilia di Natale e i migliori auguri di Buone Feste il giorno prima di Natale possono avvenire solo davanti ad un unico momento immancabile: la sera della vigilia, in televisione, cosa infatti non mancherà dal vostro schermo? Esatto, “Una poltrona per due”, il mitico film con Eddie Murphy e Dan Aykroyd : Negli ultimi 18 anni, la pellicola di culto con Eddie Murphy e Dan Aykroyd è stato il film della vigilia per 11 volte. E gli altri 7 anni si è guadagnato la sera del 25 dicembre (come la prima volta, nel 1997) o serate vicine, come il 23 e il 26. E pensare che non è neanche un film natalizio: nelle sale americane, tanto per capirci, uscì l’8 giugno del 1983. Ma ormai, a modo suo, è diventato un simbolo del Natale, come riporta La Stampa: la domanda è stata rivolta però alla direttrice di Italia 1 titolare indiscussa della vera tradizione della Vigilia di Natale. Perché sempre in questa sera il film sulla crisi di Wall Street? «Scegliere sempre lo stesso titolo è un’intuizione che ho ereditato da chi mi ha preceduto - spiega la direttrice di Italia 1, Laura Casarotto - ma credo che funzioni perché a Natale vogliamo sentirci raccontare sempre la stessa storia: ai bambini si parla di Babbo Natale e anche i più grandi vogliono la loro storia». Insomma, voi gli auguri di buone feste per la vigilia di Natale li farete con il buon “Dan” ridotto in stracci sullo sfondo?

BUONE FESTE, BUONA VIGILIA DI NATALE 2016: FRASI DI AUGURI E NOTIZIE. EQUITALIA, NESSUNA CARTELLA SOTTO L'ALBERO (OGGI, 23 DICEMBRE) - Nessuna brutta sorpresa sotto l'albero di Natale: Equitalia per far sì che gli italiani trascorrano buone feste ha deciso di "congelare" quasi tutti gli atti di riscossione. Nessuna cartella, dunque, verrà inviata in "dono": lo ha deciso l'amministratore delegato di Equitalia, Ernesto Maria Ruffini. In Valle d'Aosta, ad esempio, era programmato l'invio di 504 cartelle e avvisi da domani, 24 dicembre, all'8 gennaio 2017. «Non è e non può essere un blocco totale in quanto alcuni atti cosiddetti inderogabili saranno comunque notificati anche durante queste due settimane, anche se in buona parte attraverso la posta elettronica certificata» precisano da Equitalia. L'amministratore delegato Ruffini preferisce definire la sua decisione un "time out". Si tratta, dunque, di «una sospensione che rientra nel quadro di riforma di un sistema di riscossione che deve essere più dalla parte dei cittadini e non contro».

BUONE FESTE, BUONA VIGILIA DI NATALE 2016: FRASI DI AUGURI E NOTIZIE. A ROMA TRAFFICO IN TILT (OGGI, 23 DICEMBRE 2016) - La vigilia di Natale è di solito frenetica per gli ultimi auguri di Buone Feste a parenti e amici e gli acquisti dei regali last minute. Gli italiani sono pronti per ritrovarsi con le persone care e scambiarsi sia gli auguri di Buone feste che i regali di Natale. C'è chi li scarterà allo scoccare della mezzanotte e chi invece, soprattutto i bambini in attesa di Babbo Natale, aspetterà domani mattina per aprire i pacchetti. Oggi sarà comunque una giornata dedicata ai regali last minute per i ritardatari che non vogliono però far mancare un dono da accompagnare agli auguri di Buone feste. E dunque anche la vigilia di Natale i negozi saranno aperti e non mancheranno code in auto per raggiungerli. A Roma infatti negli ultimi giorni il traffico è andato in tilt, come denuncia il Codacons, con code di automobili vicino ai centri commerciali e lungo le vie dello shopping. L'associazione a difesa dei consumatori chiede al Comune di impiegare più vigili in strada anche per la vigilia di Natale "per ridurre i disagi alla cittadinanza e dirigere il traffico, sanzionando chi parcheggia in doppia fila o in divieto”. Dal punto di vista del traffico non sembrano dunque essere delle Buone feste. E' "una situazione che danneggia non solo gli automobilisti, bloccati per ore in macchina, ma l’intera città, alimentando l’inquinamento dell’aria", spiega il presidente del Codacons Carlo Rienzi che sostiene che si sarebbe dovuto "incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici e incrementare i controlli lungo le strade".

BUONE FESTE, BUONA VIGILIA DI NATALE 2016: FRASI DI AUGURI E NOTIZIE. PERCHÉ NON SI MANGIA CARNE, BENSÌ PESCE? (OGGI, 23 DICEMBRE 2016) - Il cenone per una buona vigilia di Natale è tradizionalmente a base di pesce, ma vi siete mai chiesti perché? Per la Chiesa cattolica si tratta di un giorno di "magro", nel quale bisognerebbe mangiare cibo "povero" o addirittura astenersi dal mangiare in segno di rispetto e devozione. E in effetti l'astinenza dalle carni era osservata in passato anche perché questo alimento era considerato cibo di "lusso" e consumato allora solo saltuariamente, in giorni speciali dell'anno. Il pesce, invece, era meno costoso e più alla portata di tutti. Secondo credenze arcaiche il pesce, inoltre, non è veicolo di spiriti maligni, a differenza delle carni rosse e per alcune carni bianche, a causa della cospicua presenza di sangue. Questi particolari sono stati raccontati da Roberto De Simone ne "Il Presepe Popolare Napoletano". Il consumo di carni è stato poi ammesso, a patto che siano bollite. Ora, dunque, non ci resta che attendere la cena della vigilia di Natale.

BUONE FESTE, BUONA VIGILIA DI NATALE 2016: FRASI DI AUGURI E NOTIZIE. DOMANI A MILANO MUSEI APERTI (OGGI, 23 DICEMBRE 2016) - Una buona vigilia di Natale potrebbe esserlo davvero per chi viaggerà a Milano nella giornata di domani: in attesa delle abbuffate e dei regali di Natale 2016, l’intera mattinata e anche larga parte del pomeriggio della vigilia sarà attraversata da numerose occasioni nei principali musei e mostre di Milano, per un weekend natalizio ricco davvero di possibili spunti. Siete in vacanza e in ferie e non avete mai il tempo durante l’anno di portare la vostra famiglia o la vostra fidanzata in qualche piccola gita culturale? Bene, impensabile sarebbe poterlo fare la vigilia di Natale ma Milano quest’anno regala anche questo: Palazzo Reale conferma la tendenza degli ultimi anni e tiene aperti i battenti dalle 9.30 fino alle 14.30, per poter visitare le mostre presenti “Hokusai, Hiroshige, Utamaro. Luoghi e volti del Giappone“; “Escher“; “Pier Paolo Rubens e la nascita del Barocco” e “Arnaldo Pomodoro“. Museo del Novecento invece vede la Vigilia “impegnata” dalle 9.30 alle 14.30, sempre in piazza Duomo: al Padiglione di Arte Contemporanea l’esposizione di “Armin Linke. L’apparenza di ciò che non si vede” sarà aperta alla Vigilia di Natale dalle 9.30 alle 14.30, mentre al Gam - Galleria d’arte moderna - apertura straordinaria fino alle 17,30 di domani per traghettare la cultura fino alle porte del Natale.

BUONE FESTE, BUONA VIGILIA DI NATALE 2016: FRASI DI AUGURI E NOTIZIE. ECCO I CLASSICI DISNEY CHE ACCOMPAGNERANNO LA GIORNATA (OGGI, 23 DICEMBRE 2016) - Non è Vigilia di Natale se la televisione non trasmette i classici Disney che hanno dominato l'infanzia di intere generazioni: questi cartoni hanno il potere di far stare buoni i bambini mentre i genitori cucinano, ma anche di intrattenere i grandi tra un preparativo e l'altro per la classica cena della Vigilia di Natale. Alle 7 del mattino, per iniziare in allegria la giornata, Rai 2 trasmette Oliver & Co., un gruppo di animali randagi che combina guai in giro per New York. Alle 8.45, sempre su Rai 2 si susseguiranno due film di Trilli, il classico Disney tutto incentrato sulla fedele fatina di Peter Pan, amica conosciuta sull'Isola che non c'è. La sera, alle 21.10, anche i più grandi rischiano di rimanere incollati alla televisione, perché sarà trasmesso Il gobbo di Notre Dame, uno dei cartoni Disney più belli ed emozionanti di sempre mentre subito dopo, aspettando Babbo Natale, inizia il viaggio con Alice nel paese delle meraviglie, uno dei più bei film d'animazione Disney mai realizzati.

BUONE FESTE, BUONA VIGILIA DI NATALE 2016: FRASI DI AUGURI E NOTIZIE. CENONE A BASE DI PESCE PER 3 ITALIANI SU 4 (OGGI, 23 DICEMBRE 2016) - Come da tradizione il Cenone della Vigilia di Natale 2016 sarà a base di pesce. Sulle tavole di tre italiani su quattro, il 24 dicembre, verrà infatti servito almeno un piatto a base di vongole, cozze, pesci e crostacei, preparati secondo le ricette regionali. E' quanto rileva un'indagine di Federcoopesca-Confcooperative. Inoltre per una Buona Vigilia di Natale per l’80% degli italiani la tendenza è quella di puntare sulla qualità ed evitare inutili sprechi alimentari. Tra Natale e San Silvestro, si spenderanno in prodotti ittici oltre 550 milioni di euro e i consumi sono in aumento del 5%, con i prezzi che restano stabili rispetto allo scorso anno. Per evitare frodi poi quest’anno gli italiani potranno usare l’app “Che pesce sono?”, ideata da Federcoopesca: una selezione di più di trenta specie individuate tra quelle più diffuse nei mercati italiani e nella grande distribuzione, con indicazioni in merito a stagionalità, denominazione scientifica e commerciale, taglia minima commercializzabile, metodi di pesca, caratteristiche morfologiche e qualità nutrizionali. L’applicazione, attraverso semplici domande consente di fare l’identikit della specie in questione e sulla quale magari si hanno dei dubbi.

BUONE FESTE, BUONA VIGILIA DI NATALE 2016: FRASI DI AUGURI E NOTIZIE. BARI, CONCERTI E BALLI OFFERTI DAI NEGOZIANTI (OGGI, 23 DICEMBRE 2016) - Per una perfetta e buona vigilia di Natale domani sera la città di Bari vecchia ha deciso di fare dei bei regali ai propri cittadini e a tutti i turisti che capiteranno in Puglia per le feste di Natale. Il centro barese infatti domani si trasforma in un immenso catino di accoglienza per balli, concerti, musica e cibo squisito per festeggiare al meglio la vigilia e la lunga attesa verso il Natale. Palchi per strada, musica itinerante, concerti in piazza: come riportano i colleghi di Repubblica Bari, «saranno montati tre palchi, autofinanziati da 12 esercenti, su cui si esibiranno 14 artisti. In piazza Mercantile via libera a un concerto swing e a musica italiana e balli latino americani. Sempre nel borgo antico previsto un concerto in via Re Manfredi. Un ottico di via Principe Amedeo ha organizzato l'esibizione di un coro gospel sul marciapiede. A Madonnella, poi, via Bozzi chiusa al traffico ospiterà un live piano e in piazza San Giuseppe performance acrobatiche e karaoke. Ad animare tutte le altre strade una marching band accompagnata da giocolieri e trampolieri». Insomma, buona vigilia di Natale cari amici baresi.

BUONE FESTE, BUONA VIGILIA DI NATALE 2016: FRASI DI AUGURI E NOTIZIE. DAGLI AUGURI "RELIGIOSI" A QUELLI ROMANTICI (OGGI, 23 DICEMBRE 2016) - Siamo a un passo dalla vigilia di Natale, ormai non abbiamo più scuse: manca un solo passo alla festività più importante dell'inverno e non possiamo davvero esimerci dal fare i nostri auguri di Buona Vigilia di Natale 2016 ad amici e parenti, anche a chi abbiamo conosciuto in questi giorni e magari a chi non ci sta del tutto simpatico. Se poi è il parente ad esserci antipatico, dobbiamo rassegnarci: come dice un vecchio proverbio "Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi". Il problema principale infatti non è solo fare i nostri più sentiti auguri ai nostri cari, ma quanto a chi non tolleriamo affatto. Religione e bontà a parte, è naturale in un giorno di festa essere felici ed augurarsi che anche gli altri lo siano. Le idee tuttavia iniziano a scarseggiare, specie per chi in realtà vuole fare un figurone investendo poco del proprio tempo. Con l'avvento di internet non dobbiamo nemmeno muoverci di casa per poter avere a disposizione tantissime cartoline virtuali da inviare, comprese anche quelle con le citazioni più importanti dei discorsi di Papa Giovanni XXIII. In crisi anche gli innamorati meno romantici, che vorrebbero comunque dedicare un momento di magia al proprio partner. Anche in questo caso internet corre in nostro aiuto con frasi di auguri di Buona Vigilia di Natale 2016 per il fidanzato e la fidanzata. Ve ne citiamo qualcuna: "Di tutti i Natali che ti hanno preceduto, questo di certo è quello più speciale. Finalmente ho al mio fianco il miglior marito del mondo!; "Ci siamo incontrati, abbiamo combattuto e abbiamo conquistato tanto. Siamo più forti di tutte le sfide che abbiamo affrontato per arrivare qui. Possa il nostro amore crescere più forte ad ogni Natale che trascorriamo insieme!"; "Ho già ricevuto il mio regalo quest’anno. I tuoi sorrisi, i tuoi sguardi e la tua voce hanno reso le mie giornate più belle. Grazie amore, per i batticuore che ancora mi fai provare!"; "Il mio augurio è che la tua vita abbia milioni di motivi per farti sorridere. A me ne basta uno per essere felice: continuare ad avere al io fianco un angelo come te!". Di seguito alcuni suggerimenti sui siti in cui reperire altre frasi d'auguri di Buona Vigilia di Natale 2016, dediche, regali, idee ed altro:

