ESTRAZIONE / Del Lotto di oggi 24 dicembre, Superenalotto: i numeri vincenti! (conc 154/2016, sabato)

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO: I NUMERI VINCENTI! - I numeri del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sono stati estratti. Ma chi sarà il più fortunato? La classifica delle vincite regionali ci diranno molto sulla precedente estrazione del Lotto, mentre siamo in attesa di scoprire i numeri vincenti di oggi: viviamo in una regione fortunata? Al primo posto troviamo ancora la Lombardia con quasi 1,3 milioni di euro per un totale di oltre 37 mila vincite, mentre al secondo la Campania con più di 1,2 milioni di euro per quasi 16 mila vincite. La differenza quindi è minima, mentre appare deludente la situazione del Veneto. In questo caso infatti le vincite hanno superato le 15 mila unità, ma non si è riusciti a raggiungere il traguardo dei 600 mila euro di bottino finale. Alla posizione seguente troviamo infatti il Lazio che ha invece superato i 700 mila euro con meno di 14,5 mila vincite. Sembra tuttavia un'unica eccezione, dato che dalle posizioni successive fino alla fine della classifica l'andamento riprende in modo fluido. Il Piemonte ha conquistato meno di 14 mila tagliandi vincenti, per un premio finale di oltre 562 mila euro. Si prosegue poi con la Sicilia e la Puglia, con meno di 80 vincite di differenza e oltre 60 mila euro di premio finale. Clicca sul pulsante > qui sotto per i numeri vicnenti del 10eLotto, Superenalotto e Lotto di oggi

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO: VERSO I NUMERI VINCENTI - E si arriva così alle estrazioni del Lotto e Superenalotto oltre che del 10eLotto anche oggi, sabato 24 dicembre 2016: i numeri vincenti della Sisal stanno per arrivare nelle vostre case per la terza e ultima attesa puntata di fine settimana. Domani è Natale 2016 con addobbi, regali e si spera doni anche dal mondo Sisal: con questa estrazione della Vigilia si ritorna in sella con il concorso 154/2016 per tutti giochi, dal Lotto al Super fino al 10eLotto. I numeri Sisal sanno regalare emozioni, ma siete così sicuri che sia un’estrazione fine a se stessa legata solo alle grandi vincite di Superenalotto e Lotto? Eh già, il 10eLotto viene spesso dimenticato e non si pensa che possa portare grande guadagni… pensate che solo due giorni fa a Venezia è arrivata in piena Laguna una super vincita di 31mila euro, con una singola giocata da 1 euro che ha lasciato di stucco il fortunatissimo vincitore, magari gondoliere. Complessivamente nell’ultimo appuntamento le vincite totali al 10eLotto sono state di 22,5 milioni di euro, mentre da inizio anno il totale supera i 3,4 miliardi. Allora siete ancora convinti che il 10eLotto sia il concorso “meno” appetibile? Si vince di meno ma si vince più spesso, tocca a voi ora scegliere. Pronti per far di meglio della scorsa estrazione?

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 24 DICEMBRE 2016): GIOCO PATOLOGICO, NUOVE MISURE - Ecco l’estrazione del Superenalotto, che insieme a Lotto e 10eLotto mostrano il lato più bello della Sisal: la grande occasione di vincere quella cifra incredibile e assurda. I numeri vincenti sono prontissimi, e voi lo siete altrettanto? 65.400.000 milioni di euro, una cifra non gettata lì a caso visto che sarà il jackpot di oggi, sì avete capito bene: ecco, non proprio un livello basso di gioco… Passata in soffitta ormai la Manovra Economica alla Camera con integrati gli emendamenti sui Giochi di Superenalotto e Lotto; intanto, con le nuove norme approvate nella Manovra si è tentato di un giro di vite anche al sempre più crescente problema del gioco patologico. Nello stesso tempo, in Lombardia è scattata la campagna di prevenzione contro la dipendenza dal gioco con una sensibilizzazione appoggiata anche da Sisal e da Lottomatica. "Non giocarti gli affetti. Smetti col gioco d'azzardo, vinci nella vita": è il messaggio che il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni e l'assessore regionale Viviana Beccalossi, delegata dalla Giunta ad affrontare tutte le tematiche connesse alla ludopatia, hanno lanciato oggi, nella piazza che ospita Palazzo Lombardia, presentando le iniziative programmate dalla Regione per il contrasto al gioco patologico. A fine gennaio sarà pronto il nuovo bando che metterà a disposizione dei Comuni lombardi 2 milioni di euro di fondi regionali per sostenere altri progetti, si legge sull’agenzia AgiPro.

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 24 DICEMBRE 2016): I NUMERI PIÙ ASSENTI - Eccoci sempre qui, come sempre pronti per consigli e notizie in rigorosa diretta per la grande serata di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, di ritorno alla normalità dopo le feste e i ponti. È cambiato il governo in pochi giorni, Milano e Roma vivono giorni caldi per le instabilità politiche, cambiano scenari e anche alcune vite, non solo in politica, ma anche nel mondo con altri attentati in Turchia e a Berlino e con l’uccisione del killer addirittura qui in Italia a Sesto San Giovanni: e se fosse giunta l’ora anche per voi di vedere qualche cambiamento nel vostro conto in banca? Concentriamoci allora, che sia questa la sera giusta? I sogni sono lì, a portata di palmo e la possibilità di convertirli in realtà è data tutta da quella ruota tanto cara agli amanti del Lotto. Non vi preoccupate, c’è sempre la possibilità di trovare con noi un bel consiglio last minute di quelli che potrebbero anche essere decisivi. Concentriamoci sulla statistica per la buona imbeccata: stando ai dati forniti da Il Gioco del Lotto, i numeri possibili da poter giocare potrebbero essere gli impresentabili che ormai inanellano record su record. Al primo posto troviamo quindi il 53 Nazionale, invisibile a 244 turni. Regge al secondo posto l’85 a Bari, fuori da 116 turni: chiude la ciurma un’accoppiata ancora di Bari, il 21 fermo da 110 turni e il 55 nascosto da 104. Allora, pronti per un’altra abbuffata di numeri estremi super-lottiferi?

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 24 DICEMBRE 2016): NUMERI MENO FREQUENTI - Quando mancano poco meno di un’ora alle estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, vediamo dunque quando usciranno questi benedetti numeri vincenti ufficiali, siamo ovviamente come sempre pronti a qualche utile consiglio last minute. Ma non ci stupiremmo che magari proprio con alcuni numeri visti in queste righe possiamo regalarvi, la giocata della vita, è già successo in passato; e se per farlo, vi giocaste qualche numerino non proprio usuale per il Super Gioco? Stando alle statistiche Sisal, i numeri del Superenalotto meno frequenti sono per storia i seguenti: 60 - 59 - 9 - 50 - 28 - 5, numero SuperStar 72. Vi diciamo solo che per il 5 l’ultima estrazione è stata eseguita 169 turni fa, mentre per 28 e 50 sono ben 168 i turni di assenza. Fossimo in voi, magari come sesto numero “buttato” lì, un bel 5 o 50 lo metteremmo. Last minute tutto questo, con le tabaccherie che stanno per chiudere, un’ultima corsa potrebbe essere decisiva. La grande possibilità di portarsi a casa un altro storico “6” ad un mese dalla grande vincita in Calabria: un Superenalotto che fa ricchi gli italiani e che rischia di arrivare ad un record mondiale. Da tre settimane infatti il super-gioco ottiene il jackpot più alto al mondo, dopo la vittoria negli Usa del Powerball: adesso il Jackpot da 65 milioni e 400mila euro è il più alto al mondo e il quindicesimo nella storia del gioco. Al primato mondiale si aggiunge una raccolta di gioco che, in undici mesi, solo per le sestine ha superato il miliardo di euro, grazie anche al Jackpot record da 165 milioni centrato lo scorso 27 ottobre a Vibo Valentia dopo 200 concorsi di assenza.

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 24 DICEMBRE 2016): LE VINCITE - Siamo ormai vicini al Natale, ma i primi regali sono già arrivati a tutti i giocatori di Lotto e 10eLotto. Con i due giochi Sisal infatti non bisogna attendere per poter scartare pacchetti succulenti fatti ddi tanti euro. A guidare le vincite dell'ultimo appuntamento con il 10eLotto un giocatore di Venezia che ha centrato 9 numeri su 10, portando a casa una quota pari a 31.914,89 euro. Concorso in festa in generale per tutti coloro che hanno indovinato una delle combinazioni, grazie ad un bottino totale di 22,5 milioni di euro. La vincita più alta del Lotto è finita invece a Sabaudia, dove un giocatore ha realizzato un ambo secco sulla ruota di Roma e si è portato a casa 25 mila euro. Saviano, un paesino della provincia di Napoli, invece si posiziona al secondo posto, con un premio da più di 23 mila euro conquistato con un terno, combinazione centrata anche dai due giocatori che hanno indovinato un terno a testa: a Rovetta, in provincia di Bergamo, e Cogoleto, nel genovese.

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 24 DICEMBRE 2016): LA SMORFIA - Siamo pronti per festeggiare il Natale, ma prima potremo deliziarci con i numeri vincenti del Lotto e 10eLotto. Sotto l'albero di quest'anno potremmo quindi trovare come regalo aggiuntivo uno dei premi messi in palio dai due giochi Sisal. Prima di dedicarci alla preparazione della tavola e di tutto l'occorrente, meglio non dimenticarci anche di passare in ricevitoria. Anche all'ultimo momento, se per caso dovessimo trovarci già in strada per un acquisto last minute. Anche per oggi vi proponiamo la nostra combinazione, ottenuta come sempre con l'aiuto della smorfia napoletana. Rimaniamo quindi in tema natalizio anche per la notizia che abbiamo scelto oggi. Un tedesco ha dimostrato di avere una vera e propria passione per il Natale e lo spirito che si vive in questi giorni, decorando la propria casa in modo originale. All'interno infatti, Thomas Jeromin ha posizionato 110 alberi di natale. Tutto è successo negli ultimi anni, quando ha capito che voleva un'atmosfera molto più festosa, aumentando a 20 il numero degli alberi presenti nella sua casa a Natale. E così arriviamo fino ad oggi, con una bella foresta a disposizione. Che cosa ci dice la nostra cara smorfia: abbiamo l'albero, 53, natale, 25, lo spirito, 70, il regalo, 3, e la decorazione, 62. Come Numero Oro scegliamo invece la passione, 2. Buone feste con i numeri vincenti di oggi!

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 24 DICEMBRE 2016): LE QUOTE - L'assenza del Jackpot nella precedente estrazione del SuperEnalotto non ha comunque intaccato la gioia di chi ha conquistato uno dei premi in palio. Lo dimostra il vincitore che si è aggiudicato il primo posto della classifica delle quote, realizzando un 5+ davvero importante. Il premio infatti di 1.442.588,25 euro, per essere precisi. Al secondo posto troviamo invece il 5 con 57.703,53 euro finiti a tre giocatori che hanno centrato la combinazione, mentre un unico vincitore ha indovinato il 4+ ed ha registrato la vincita di 41.818 euro. Si prosegue poi con gli 83 tagliandi vincenti che hanno realizzato la vincita del 3+, che è sceso in campo con 2.917 euro. 418,18 euro è invece il premio associato al 4, indovinato da 502 giocatori, mentre 29,17 euro è il premio che è stato abbinato al 3 e che è stato riscosso da 19.346 giocatori. Il 2 prosegue la sua strada vicino ai minimi storici, totalizzando 5,35 euro che ha regalato a 30.681 fortunelli. A chiudere la fila come sempre le nostre quote standard, guidate dall'onnipresente 2+. Il premio da 100 euro è finito nelle tasche di 1.597 giocatori, mentre per i 10 euro dell’1 sono stati registrati 10.228 biglietti fortunati. Infine i 5 euro dello 0+ sono stati destinati a 22.924 vincitori.

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 24 DICEMBRE 2016): COME LO SPENDO IL JACKPOT? - La corsa a premi del SuperEnalotto sta per iniziare, ma noi non vogliamo di certo farci sfuggire il Jackpot. La sicurezza di poter vincere il montepremi non si potrà mai avere, ma di sicuro qualche giocatore potrebbe vivere un Natale ancora più straordinario proprio se la sestina decidesse di comparire nel concorso di questa sera. Data l'atmosfera che si respira nell'aria non possiamo fare a meno di sognare e di sperare, ovviamente, che saremo proprio noi a trovare sotto il nostro albero la cintura da campione del SuperEnalotto. Passiamo quindi direttamente all'idea di oggi per spendere il nostro tesoro. Siamo sempre di corsa e non ci fermiamo mai, sia che viviamo in città che in periferia. La vita odierna ruota di certo sempre di più attorno a ritmi serrati in cui difficilmente riusciamo a districarci. Ecco perché lo stress potrebbe metterci al tappeto, ma grazie a Lief potremo tenere sotto controllo la nostra risposta naturale a tutte le situazioni che viviamo. Una semplice patch da attaccare al corpo e che tiene monitorati i nostri livelli di ansia, in modo da agire proprio nel momento stesso in cui ci accorgiamo che ne abbiamo abbastanza. Goal già superato e 17 giorni di tempo ancora per poter aderire, ma prima conosciamo i numeri vincenti.

CLICCA SUL PULSANTE > QUI SOTTO PER I NUMERI VINCENTI DEL 10ELOTTO, SUPERENALOTTO E LOTTO DI OGGI (dalle 20:20)