GIANNA DEL GAUDIO / News, Antonio Tizzani: nuovo sopralluogo nella villetta di Seriate (Oggi, 24 dicembre 2016)

GIANNA DEL GAUDIO NEWS, ANTONIO TIZZANI: NUOVO SOPRALLUOGO CON RADAR 3D, VACANZE AD AVELLINO PER IL MARITO INDAGATO (ULTIME NOTIZIE OGGI, 24 DICEMBRE 2016) - Le indagini sul delitto di Seriate, relativo all'uccisione misteriosa di Gianna Del Gaudio, ex professoressa sgozzata nella notte tra il 26 ed il 27 agosto scorso, non si fermano, anche alla vigilia di Natale. Per queste festività il marito della vittima, Antonio Tizzani, unico indagato a piede libero, ha deciso di lasciare il luogo in cui è stata uccisa la moglie e di recarsi nella sua terra di origine, ad Avellino, dove trascorrerà il Natale con gli anziani genitori e i parenti stretti. Ma la vera novità sul delitto di Gianna Del Gaudio, come rivela il quotidiano Il Giorno nella sua versione online, arriva dal lavoro dei Ris di Parma. Nella giornata di ieri, per diverse ore e precisamente dalle 10:00 del mattino e fino al pomeriggio, si è realizzato un nuovo importante sopralluogo nella villetta dove si è consumato l'atroce delitto. Questa volta, gli uomini della Scientifica hanno adoperato uno strumento inedito, ovvero un radar tridimensionale, con il quale si sono compiuti nuovi accertamenti che vanno così ad affiancarsi a quelli finora eseguiti. Cresce intanto l'attesa per i risultati sul Dna di Antonio Tizzani rinvenuto sull'arma del delitto e sull'impronta parziale trovata sul sacchetto contenente il taglierino ed un paio di guanti in lattice, la quale potrebbe trovare corrispondenza con le impronte del marito indagato di Gianna Del Gaudio, come finora emerso dalle ultime indiscrezioni. Intanto i mesi passano e l'assassino dell'ex professoressa 63enne continua a restare senza un volto. I riflettori restano accesi su Antonio Tizzani e le ipotesi sul possibile movente si susseguono, come rivela AvellinoToday.it. C'è infatti chi crede che dietro l'uccisione di Gianna Del Gaudio, sgozzata con un solo fendente alla gola, possa esserci la gelosia dell'ex ferroviere 68enne nei confronti del professore e collega della moglie, Italo. Quest'ultimo, a sua volta, ha sempre voluto mantenere un basso profilo destinando solo agli inquirenti le sue dichiarazioni. Proprio il professore potrebbe infatti conoscere dettagli importantissimi sulla vita privata di Gianna Del Gaudio e che potrebbero contribuire a rendere meno misterioso il giallo di Seriate.

