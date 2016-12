IMMAGINI DI NATALE 2016, AUGURI CON SMS, WHATSAPP, CARTOLINE, VIDEO E GIF ANIMATE È tempo di mandare gli auguri di Buon Natale ai propri amici e ai propri cari. E in un periodo ad alto contenuto di tecnologia come questo non si può certo prescindere dai messaggi via Whatsapp piuttosto che sms. Tanto più che con immagini, video, cartoline ed emoticon le parole possono essere accompagnate da colori e tanta allegria in perfetto stile natalizio. Il consiglio resta in ogni caso quello di cercare di “personalizzare” il più possibile gli auguri a seconda del destinatario o dei gruppi di destinatari. Per esempio, piuttosto che inviare lo stesso messaggio a tutti i propri contatti, è bene fare una divisione tra colleghi, amici, amici più stretti e parenti, provando ad aggiungere ogni volta un dettaglio personale in più e in taluni casi evitare l’invio “comunitario”, tramite chat e gruppi, dello stesso messaggio. Quest’anno gli utenti di Whatsapp potranno contare anche sulla possibilità di inviare e ricevere delle gif animate. Che tuttavia potrebbero risultare troppo “standard”, anche se per qualche parente poco avvezzo alla tecnologia, ma comunque dotato di smartphone e della nota app, potrebbero risultare una novità gradevoli rispetto alle immagini statiche. Non resta dunque che preparare le dita e sbizzarrirsi nella scelta del proprio soggetto preferito. L’assortimento, c’è da giurarci, non mancherà.

© Riproduzione Riservata.