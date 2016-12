INCIDENTE STRADALE / Atena Lucana: tir contro auto, tre morti e un ferito (ultime notizie, oggi 24 dicembre 2016)

INCIDENTE STRADALE ATENA LUCANA, TIR CONTRO AUTO: TRE MORTI (ULTIME NOTIZIE OGGI, 24 DICEMBRE 2016) - Incidente stradale mortale ad Atena Lucana, in provincia di Salerno. In uno scontro tra un tir e un'auto, come riporta Tgcom24, sono morte tre persone e una è rimasta ferita. L'incidente stradale è avvenuto sulla statale 598. Le vittime sono Tonino Petrone, Serafino Cicchetti e Antonio Schettino e sono morte sul colpo: viaggiavano su una Renault Scenic che si è scontrata frontalmente con un autoarticolato condotto da un'autista di Formia, in provincia di Latina. L'autista del mezzo pesante ricoverato sotto shock. Sono ancora da accertare le cause dell'incidente stradale. Ad Atena Lucana il sindaco ha deciso di proclamare il lutto cittadino. Un altro incidente stradale, ora risolto, è segnalato da Autostrade per l'Italia sull'A1 Milano-Napoli, tra Valdichiana e Fabro, verso Roma all'altezza del km 418.8. L'incidente stradale è avvenuto alle ore 8:47 e a metà giornata si registrano 10 km di coda. Il traffico scorre su tutte le corsie ed il tratto si percorre in un'ora e 40 minuti. In alternativa per gli automobilisti diretti a Roma si consiglia di uscire a Valdichiana, percorrere il Raccordo Bettolle-Perugia con rientro in A1 ad Orte.

