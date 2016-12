NATALE/ Mons. Lorefice: un mistero che ci fa vedere il mondo con gli occhi di Dio

"Il mistero del Natale? Ci racconta il mondo come lo vede Dio. Il Natale è la pienezza della felicità ed io la vorrei condividere con tutti". In dialogo con mons. Corrado Lorefice, arcivescovo metropolita di Palermo.

Monsignor Lorefice, nel Messaggio per la Giornata della Pace di quest'anno papa Francesco scrive tra l'altro: "Se l'origine da cui scaturisce la violenza è il cuore degli uomini, allora è fondamentale percorrere il sentiero della nonviolenza in primo luogo all'interno della famiglia". Che significato hanno per lei queste parole?

Penso che il cuore dell'esperienza cristiana siano le Beatitudini, le quali da una parte rivelano Dio e la sua logica e dall'altra anche il volto di Gesù. Esse costituiscono idealmente una sorta di carta d'identità di Cristo, ma anche del cristiano. In esse si vede come l'appartenenza al Padre generi uno stile: quello della mitezza.

E questo come si rapporta con la drammaticità della vita umana?

A mio avviso oggi questo è realmente il potenziale della vita cristiana. Mentre viviamo in un mondo pieno di tensioni e contraddizioni, insieme a condizionamenti mentali e culturali, dall'altra parte sappiamo bene che una famiglia cristiana che vive la consapevolezza della fede all'interno della condizione coniugale può essere realmente una grande risorsa per tutti gli uomini.

Ciò non toglie che la guerra sembra dominare il contesto mondiale.

Papa Francesco ripete spesso che oggi siamo all'interno della terza guerra mondiale, anche se a tappe e a scaglioni. Al di là di questa affermazione che potrebbe essere angosciante, è indubbio che in alcune zone del pianeta la guerra è grave e presente, penso al Medio Oriente, alla Siria, ad Aleppo. Ma non dimentichiamo anche gli eventi che stanno colpendo la nostra Europa, a partire da quelli recentissimi di Berlino. Tutti questi fatti ci dicono dell'importanza della presenza dei cristiani, che i cristiani continuino a stare nella storia a partire dal bene messianico della pace.

Che esperienza ha di queste zone di guerra?

Anch'io sono stato in queste zone, ho visitato Damasco e posso dire che anche lì c'è una testimonianza vera di non violenza e di pace. Ho visto con i miei occhi fratelli cristiani che sono stati toccati da fatti efferati, ma che non hanno mai pronunziato una sola parola di vendetta. Nello stesso momento però questo significa che la comunità internazionale non può ancora disattendere ad una situazione di questo genere.

Di chi sono le responsabilità?

Continuare a far finta che tutto ciò non sia grave, potrebbe domani portarci ad avere il rammarico, se non addirittura il senso di colpa, per un vero e proprio eccidio che sta per accadere. E poi non dimentichiamo l'Africa e quelle zone in cui imperversa la guerra e nelle quali si toccano con mano le conseguenze di una certa logica, che è innanzitutto responsabilità dell'Occidente. Non dobbiamo dimenticare che la causa di quanto accade non risiede solo in quei luoghi, ma anche nello stile di vita, nelle scelte che abbiamo imposto noi come occidentali.

E il ruolo dell'Europa?