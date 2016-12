TENDE AVSI/ Ziggy, dall'Eritrea all'Italia: un profugo visto da vicino è un'altra cosa

Visti da vicino, è tutta un'altra cosa. A proposito di migranti si possono leggere articoli di giornale, vedere reportage televisivi, discutere e litigare con compagni di studio, colleghi di lavoro, vicini di casa. Ma quando capita di vivere un'esperienza, di toccare con mano, di vedere persone in carne e ossa, la percezione e il giudizio assumono una consistenza diversa.

È accaduto a duecento giovani che hanno partecipato a un insolito incontro organizzato in occasione della Campagna Tende di Avsi (#RifugiatiMigranti. Al lavoro per cambiare passo) promossa da questa ong presente in 30 Stati con 100 progetti di cooperazione allo sviluppo e che quest'anno sostiene tre tipi di intervento: nei Paesi di origine dei flussi migratori, nelle "terre di mezzo" che rappresentano la tappa intermedia dei viaggi della speranza, e in Italia, capolinea (provvisorio o definitivo) per migliaia di persone che hanno lasciato la loro terra.

Eccoli lì, in una gelida serata milanese, a gremire un salone dell'hub della Stazione Centrale gestito da Progetto Arca Onlus, per ascoltare la testimonianza di un eritreo dal nome impronunciabile — Tsegehans Weldeslassie, per gli amici Ziggy — che racconta la sua odissea di profugo.

Dopo la laurea in matematica, Ziggy rifiuta di arruolarsi nell'esercito del suo Paese, governato con pugno di ferro dal presidente-dittatore Isaias Afewerki, e per sfuggire alla prigione che lo attende e cercare un futuro migliore comincia un viaggio epico e disperato verso l'Europa. Supera di nascosto il confine col Sudan, ai piedi le scarpe da ginnastica regalate dallo zio d'America, poi la traversata nel deserto verso la Libia affidandosi ai trafficanti di carne umana, sotto il sole che brucia la pelle e 45 gradi di temperatura.

Il giorno del suo compleanno si imbarca a Tripoli su un barcone che si riempie d'acqua, con i profughi costretti a svuotare continuamente lo scafo per non finire in mare. Tre giorni di navigazione, l'arrivo a Lampedusa senza soldi e senza vestiti, ma vivo. Seguono altri viaggi, altre odissee: Roma, Milano, Calais, Londra, dove non riesce a rimanere. Oggi Ziggy, che in Italia ha ottenuto asilo politico, ha un buon lavoro in un albergo — "anche se i primi giorni tutti mi prendevano in giro per il mio italiano" — e collabora con il progetto Arca come mediatore linguistico-culturale all'hub di prima accoglienza vicino alla Stazione Centrale, dove aiuta i connazionali appena arrivati a muovere i primi passi nel nostro Paese.

"Restituisco solo un po' di quello che ho ricevuto. Grazie Italia, grazie italiani". Duecento giovani guardano e ascoltano, ammutoliti. Poi Alberto Sinigallia, presidente di Arca, li guida a visitare l'hub, frontiera e cerniera dell'accoglienza: i saloni dove i profughi mangiano e dormono, l'infermeria, lo spazio per i bambini tappezzato di disegni colorati che raccontano terre lasciate e terre raggiunte, mari attraversati e soli all'orizzonte, sogni infranti e sogni realizzati. I locali pullulano di migranti africani, tutti giovanissimi.