AUGURI DI BUON NATALE 2016 / Buone Feste, frasi, sms, whatsapp: la Roma si dimentica di Totti nella foto natalizia (oggi, 25 dicembre)

AUGURI DI BUON NATALE E BUONE FESTE: FRASI, FOTO E IMMAGINI NATALE SMS, WHATSAPP: LA ROMA SI DIMENTICA DI TOTTI NELLA FOTO NATALIZIA - Natale con polemiche per la Roma: la bufera è scoppiata quando i tifosi giallorossi si sono accorti di un'assenza nel fotomontaggio pubblicato sui social network per gli auguri di buone feste (clicca qui per vederlo). Gaffe clamorosa della società capitolina, che ha dimenticato di inserire Francesco Totti nel messaggio di auguri ai suoi sostenitori. Non c'è traccia del capitano della Roma e subito montano le polemiche: «Mi sa che avete toppato pure questa volta...manca il simbolo di Roma #Tottiforever» scrive su Twitter un tifoso giallorosso. Commenti al vetriolo sui social network, nonostante il clima natalizio: c'è chi, ad esempio, avrebbe preferito vedere Francesco Totti al centro della foto anziché l'allenatore Luciano Spalletti. «Continuate imperterriti a cancellare simboli e storia, la memoria non si cancella!» scrive un altro tifoso giallorosso. C'è chi addirittura pensa ad un complotto: «Vogliono fare fuori Totti, in primis Spalletti». Nella foto in questione comunque manca un altro giocatore simbolo della Roma: Alessandro Florenzi. C'è, invece, Daniele De Rossi.

AUGURI DI BUON NATALE E BUONE FESTE: FRASI, FOTO E IMMAGINI NATALE SMS, WHATSAPP: L'AUGURIO IN ITALIANO DI JORGE LORENZO - Gli auguri di buone feste e buon Natale da parte degli sportivi di tutto il mondo stanno arrivando in queste ore; affidati ai profili ufficiali dei social network, video o immagini con messaggi ai tifosi, ai fan e a tutti gli appassionati. Sceglie la via della “sobrietà” Jorge Lorenzo: il pilota spagnolo dal prossimo anno diventerà anche un po’ più vicino agli italiani, perché correrà il campionato di MotoGp in sella alla Ducati. Compare anche l’italiano nel suo messaggio affidato a Twitter: il “Buon Natale” occupa la terza riga, di fianco al suo primo piano con tanto di casco. Un messaggio semplice: “sfruttate queste feste con tutta la vostra gente”, scritto in spagnolo e inglese e con l’immancabile hashtag #JL99 (il 99 è il numero che Lorenzo ha scelto in MotoGp, e con il quale ha vinto tre Mondiali in sella alla Yamaha. Nel nostro Paese lo spagnolo non è mai stato troppo “popolare”, a causa della sua rivalità con Valentino Rossi e, in particolar modo, per quanto successo lo scorso anno; la speranza è che dal 2017 il suo passaggio alla Ducati possa renderlo più simpatico anche dalle nostre parti. Nel frattempo buone feste e buon Natale anche a lui: clicca qui per leggere il tweet.

AUGURI DI BUON NATALE E BUONE FESTE: FRASI, FOTO E IMMAGINI NATALE SMS, WHATSAPP: GLI AUGURI DI RAFA NADAL - Saranno senza ombra di dubbio buone feste anche per Rafa Nadal: il tennista spagnolo augura buon Natale a tutti attraverso i social network; le immagini scelte per il video che accompagna l’augurio (un semplice “buone feste a tutti!” sono senza ombra di dubbio poco “natalizie”: sono infatti quelle del gruppo Mapfre, la compagnia di assicurazioni di cui Nadal è testimonial. Immagini che parlano di mare e barche, perché Mapfre presta il suo nome anche alle regate; al termine del video compare anche lo stesso Nadal. Il 2016 per il tennista spagnolo non è stato uno dei suoi anni migliori: spesso fermo per infortunio, il tennista spagnolo ha anche dovuto rinunciare alle Atp Finals, alle quali si sarebbe qualificato, e ha chiuso la stagione al nono posto del ranking ATP, cosa che non gli capitava da più di dieci anni. Ecco allora la scelta delle immagini, con una barca che solca le acque e alla fine festeggia la traversata: la speranza è quella di tornare a vincere e sorridere essendo passato per un periodo poco positivo. Il 2017 di Nadal inizierà nell’estate australiana; facciamo anche noi gli auguri di buon Natale a Nadal: clicca qui per vedere il video.

AUGURI DI BUON NATALE E BUONE FESTE: FRASI, FOTO E IMMAGINI NATALE SMS, WHATSAPP: GLI AUGURI DEL BARCELLONA - Buone feste e buon Natale anche dal Barcellona. La società blaugrana pubblica sul profilo Instagram ufficiale la sessione fotografica con i vari giocatori che salutano e augurano un buon Natale a tutti i loro tifosi. Ci sono Jordi Alba e Aleix Vidal, André Gomes e Samuel Umtiti e, immancabile, Leo Messi. Particolarmente azzeccata la didascalia che accompagna la foto della Pulce, che posa con alle spalle l’immancabile sfondo verde e deve ancora indossare il cappello di Babbo Natale: riprendendo il titolo della celebre canzone di Maria Carey, il social media del Barcellona scrive “All I want for Christmas is…”. Che ci sia Messi ad accompagnamento è significativo: quando vinci cinque Palloni d’Oro e 29 trofei, quando segni 476 gol in 551 partite ufficiali - non avendo ancora compiuto 30 anni - allora sì, per un tifoso di calcio tutto quello che si può desiderare a Natale è Leo Messi. Fortunati i sostenitori del Barcellona che se lo godono da 12 anni; passano le stagioni ma gli auguri di buone feste blaugrana arrivano sempre dalla Pulce, e tanto basta al Camp Nou. Con una domanda: riuscirà Messi a rimontare il Real Madrid e vincere un’altra Liga? Forse, ma per il momento non ci si pensa: adesso è Natale ed è giusto goderselo.

AUGURI DI BUON NATALE E BUONE FESTE: FRASI, FOTO E IMMAGINI NATALE SMS, WHATSAPP: IMMAGINI E FRASI PER FARE BELLA FIGURA CON IL CAPO E I COLLEGHI - L'arrivo del Natale fa cadere nel panico alla ricerca della frase migliore per gli auguri di Buon Natale e Buone feste a parenti, amici e conoscenti. Da qualche anno a questa parte, il mezzo più comune per augurare Buon Natale è Whatsapp. Non tutti, però, riescono ad inviare messaggi di auguri originali. Per chi, invece, abbia poca fantasia, c'è internet dove è facile trovare tantissimi messaggi con cui fare ottima figura con gli auguri di Natale. Cominciamo così col darvi qualche consiglio sulle frasi da utilizzare per augurare Buon Natale e Buone Feste al vostro capo o ad un collega di lavoro. "Lo Spirito non ti manca, la follia nemmeno, non ci resta che brindare insieme ad un meraviglioso buon Natale. Tanti auguri di Natale. "Quest’anno spero tu possa ricevere qualcosa di speciale, qualcosa che non hai mai avuto... pensa che emozione sarebbe ricevere... un cervello :-). Tanti auguri di Natale con tanto affetto”. “Ma dove sei? Ti sto cercando da ore! Non hai idea di quanto tu sia diventato importante per me: mi serve l’asino per completare il presepe! Felice Natale". "Questi auguri di Natale saranno completamente diversi da tutti quelli che riceverai, ne sono sicuro... Buona Pasqua!”. "Gli auguri di Natale più sinceri sono quelli fatti con il cuore, proprio come quelli che faccio a te e famiglia!”.

AUGURI DI BUON NATALE E BUONE FESTE: FRASI, FOTO E IMMAGINI NATALE SMS, WHATSAPP: LE CARTOLINE VIA INSTAGRAM - Un modo alternativo a WhatsApp per fare gli auguri di Buon Natale 2016 è quello che offre Instagram. Si tratta di uno strumento efficace per coinvolgere parenti e amici: vi basta scattare una foto e personalizzarla con un messaggio o utilizzarne una trovata online per creare un'immagine personalizzata e soprattutto originale. Ci sono poi applicazioni che vi permettono di creare un collage di immagini o un video speciale. Se, dunque, la creatività non vi manca, potreste anche pensare di realizzare una cartolina di Natale, anziché attingere dal web: un bel modo per dimostrare amicizia e amore alle persone più care, anche a quelle lontane, durante le feste. La tecnologia del resto ci permette di creare dei piccoli capolavori in poche mosse. Partite, ad esempio, da uno sfondo: un paesaggio invernale o magari una foto di te al mare da porre sotto la neve per l'occasione. Basterà poi aggiungere solo il testo per completare la propria opera d'arte. In questo modo rispettare anche la tradizione: la moda di spedire cartoline di Natale è cominciata nell'Ottocento, ma si è diffusa con lo sviluppo della stampa e si è evoluta grazie alle tecnologie moderne.

AUGURI DI BUON NATALE E BUONE FESTE: FRASI, FOTO E IMMAGINI NATALE SMS, WHATSAPP: LE PAROLE PIU' BELLE PER I BAMBINI - Il Natale è la festa dei bambini che aspettano con ansia l'arrivo di Babbo Natale. Anche i più piccoli, oltre ai giochi, aspettano con ansia i biglietti di auguri che dovrebbero accompagnare ogni regalo. Riuscire a trovare le parole giuste, però, non è affatto semplice. Se siete in difficoltà e in ritardo siete arrivati nel posto giusto. Stiamo, infatti, per darvi qualche suggerimento per consegnare anche ai più piccoli dei biglietti di auguri speciali. "Buon Natale, questo dono per te me l’ha consegnato Babbo Natale perché tu possa sempre restare un bambino felice e spensierato”. “Gli elfi e Babbo Natale hanno lasciato questo per te, con l’augurio di trascorrere un felice Natale. Buon Natale”. “La serenità, la Pace e la gioia ti accompagnino sempre rendendoti felice e giocoso. Ti auguro un felice e Buon Natale sempre!”. “Ricorda che a Natale tutti i sogni possono realizzarsi!” “Una slitta sta correndo tra le stelle del firmamento, Babbo Natale scende dal camino e ti lascia un regalino. Guarda bene, è speciale: sono i miei auguri di Natale! Auguri!”. “Babbo Natale è arrivato, ma guarda che bel dono ti ha incartato... un pacchetto assai speciale con un gran augurio di Buon Natale.

AUGURI DI BUON NATALE E BUONE FESTE: FRASI, FOTO E IMMAGINI NATALE SMS, WHATSAPP: IL PRESEPE MODERNO - Continuano ad arrivare gli auguri di buone feste dei personaggi del mondo del cinema e a deciderli di farli in maniera molto particolare c'è lui, l'attore e artista sempre controcorrente Leonardo Pieraccioni. "Buon Natale moderno a TUTTI", ha scritto il regista e attore de Il Ciclone pubblicando la foto di un presepe decisamente fuori dalle righe. Giuseppe e Maria si fanno un selfie con il bambinello, i Re Magi arrivano a bordo di motocicli consegnando dei pacchi in stile Amazon e la mucca è completamente biologica. "Leonardo sei grande! Bellissimo il tuo presepe. Ti auguro un buon Natale a te e famiglia, ma soprattutto a tua figlia, è davvero forte!". "Più che altro pagherei sapere dove l'hai trovato. Io a Napoli non l'ho visto... Buon Natale!!", scrivono estasiati i suoi fan sulla pagina Facebook di Leonardo Pieraccioni. L'attore ha una figlia, Martina, avuta nel 2010 dall'attrice Laura Torrisi: i due non si sono mai sposati e si sono separati in maniera consensuale due anni fa, nel 2014. Clicca qui per vedere la foto condivisa da Leonardo Pieraccioni per gli auguri di Buon Natale e Buone Feste.

AUGURI DI BUON NATALE: FRASI, FOTO E IMMAGINI NATALE SMS, WHATSAPP: IL "CONO" DI NATALE - Una delle foto di Natale più originali condivise sui social, e che vi proponiamo come una piccola chicca per i vostri auguri di buon natale e di buone feste, è quella della piazza principale di Pietrasanta Versilia, Piazza Duomo, proprio davanti alla Chiesa di Sant’Agostino. Come mai? La capitale della Versilia ha un fascino tutto suo, e questo è indubbio, ma cosa dire in tempo natalizio quando davanti alla Chiesa al posto dello scontato Albero di Natale viene sfoggiato quello che potremmo chiamare un “cono” di Natale? Un albero rovesciato, ma luminoso e pieno di decorazioni, dall’anima illuminata, che compone una cascata di luce in una piazzetta dai forti tratti medioevali, come non infrequente nei bei borghi della Toscana produce un bel contrasto tra l’immagine della tradizione e la creatività di stampo più moderno. Una bella cartolina per scambiarsi gli auguri di Natale in modo originale, scoprendo anche una piccola straordinarietà nei luoghi del vivere quotidiano. Clicca qui per la foto del Natale a Pietrasanta in Versilia.

AUGURI DI BUON NATALE: FRASI, FOTO E IMMAGINI NATALE SMS, WHATSAPP: FRASI FAMOSE PER AUGURI ORIGINALI – Non sapete ancora come augurare Buon Natale ad amici e parenti? Siete ancora in cerca di un’idea originale? Allora siete arrivati nel posto giusto. Se volete stupire i vostri amici inviando su Whatsapp degli auguri speciali potete utilizzare le frasi famose che, sicuramente, lasceranno senza parole chi li riceverà. Ecco, dunque, alcuni esempi. “Onorerò il Natale nel mio cuore e cercherò di tenerlo con me tutto l’anno” (Charles Dickens); “Il vero messaggio del Natale è che noi tutti non siamo mai soli” (Taylor Caldwell). “S’io fossi il mago del Natale farei spuntare un albero di Natale in ogni casa, in ogni appartamento dalle piastrelle del pavimento!” (Gianni Rodari); “Vorrei poter mettere lo spirito del Natale all’interno di un barattolo e poterlo tirare fuori mese per mese, poco alla volta” (Harlan Miller). “Il Natale muove una bacchetta magica sul mondo ed ecco, tutto è più dolce e più bello!” (Norman Vincent Peale); “Gesù Bambino sia la stella che ti guida lungo il deserto della vita presente” (Padre Pio). “Come per i pastori di Betlemme, possano anche i nostri occhi riempirsi di stupore e meraviglia, contemplando nel Bambino Gesù il Figlio di Dio” (Papa Francesco).

AUGURI DI BUON NATALE: FRASI, FOTO E IMMAGINI NATALE, SMS, WHATSAPP: I BIGLIETTI CON LE IMMAGINI DEI GATTINI - La Vigilia di Natale si avvicina e voi non avete ancora trovato le foto o le frasi di buon Natale per far felici i vostri amici e familiari? Niente paura, molto probabilmente avete la soluzione sotto mano ma ancora non ve ne siete accorti! Cosa c'è più tenero, dolce, carino e apprezzato di un tenero gattino? I felini sono le maggiori star del web e potete decidere di augurare un buon Natale ai vostri cari semplicemente stampando da internet una delle tante immagini natalizie di qualche gattino con il cappellino di Babbo Natale per poi scrivere sopra i vostri auguri. O, meglio ancora, avete un gatto in casa? Fategli una bella foto - preferibilmente vicino l'albero di Natale, che forse avrà già provveduto a scalare) - modificatela con qualche programma semplice con il quale potete aggiungere delle scritte e stampatela. Fidatevi, farete un figurone: non c'è niente di meglio che un tenero cucciolo per far sciogliere il cuore delle persone!

AUGURI DI BUON NATALE: FRASI, FOTO E IMMAGINI NATALE, SMS, WHATSAPP: ECCO LE FRASI A EFFETTO CON CUI STUPIRE - Volete stupire i vostri amici con frasi e foto di buon Natale per questo 2016 ma non sapete come fare? Non vi preoccupate, oggi il web ci aiuta molto nell'ideare cose simpatiche scritte da noi che possano far sorridere i nostri cari. Se conoscete qualcuno a cui è stato un torto e non riesce a ritrovare la serenità, cosa è meglio di una frase che aiuti a perdonare? "Fatti un regalo per Natale: perdona qualcuno che ti ha fatto del male. Libera il tuo cuore da questo peso e lascia che ritorni a sorridere", potrebbe essere il messaggio adatto. Altrimenti volete essere più romantici? Provate con: "Amo la neve per la stessa ragione per cui amo il Natale: unisce le persone, mentre il tempo si ferma. Le coppie che si tengono per mano serpeggiano pigramente per le strade e bambini tirano le slitte e si inseguono con le palle di neve. Nessuno sembra essere in corsa per sperimentare qualcosa di diverso dalla gloria del giorno".

AUGURI DI BUON NATALE: FRASI, FOTO E IMMAGINI NATALE, SMS, WHATSAPP: “VADER REPLACES SANTA”, GLI AUGURI IN STILE STAR WARS - Tutti hanno almeno un amico appassionato di Star Wars e anche quest’anno ci vuole l’immagine giusta per augurargli Buon Natale. Cosa succederebbe se al posto di Babbo Natale ci fosse Dart Fener a tenere sulle ginocchia i bambini e a chiedere loro quali regali vorrebbero per Natale. Su Instagram troviamo un’immagine piuttosto inquietante con un bimbo biondo che piange disperato sulle ginocchia del “Padre Oscuro” Anakin Skywalker ma la situazione forse non dispiacerebbe troppo agli appassionati della saga ideata da George Lucas se potessero tornare bambini. A fare la guardia come dei provetti elfi del Natale troviamo ovviamente gli Stormtrooper che tutti i fans di Star Wars conoscono bene. Al posto del generico “Merry Christmas” che equivale al nostro “Buon Natale” troviamo invece una frase che riassume questa strana situazione: “Vader replaces Santa” e cioè “Vader rimpiazza Babbo Natale”. Clicca qui per vedere la foto.

AUGURI DI BUON NATALE: FRASI, FOTO E IMMAGINI NATALE, SMS, WHATSAPP: UN NATALE DA SUPEREROI - Le feste di Natale sono sicuramente un’occasione per stare insieme con amici e parenti ma ci sottopongono anche a molto stress. Tra cene pre-natalizie, corse all’ultimo regalo, interminabili pranzi e cene coi parenti e lunghe partite a tombola e Il mercante in fiera ci vuole sicuramente un fisico e una mente allenata per arrivare al dopo Santo Stefano senza aver perso tutte le energie per poi ritrovarsi più stressati di prima. Per augurare ai nostri amici e parenti di affrontare le festività con il piglio giusto possiamo quindi inviare loro un’immagine di Natale su Whatsapp o tramite mail che ben rappresenta la forza e la resistenza necessarie in questi giorni. Lo scatto in questione potrebbe essere quello che ritrae i protagonisti della DC Comics intendi a fare gli auguri di Buon Natale. L’immagine datata da un tocco vintage l’augurio in spagnolo renderà sicuramente particolare il messaggio recapitato al destinatario, che in caso non conoscesse la lingua dovrebbe anche fare del suo meglio per “decifrare” le parole. A tenere la tipica decorazione di Natale ci pensano due testimonial d’eccezione, Batman e Superman: clicca qui per vedere l’immagine.

IMMAGINI E FOTO NATALE 2016, AUGURI FRASI, SMS, WHATSAPP, CARTOLINE E VIDEO: È tempo di mandare gli auguri di Buon Natale ai propri amici e ai propri cari. E in un periodo ad alto contenuto di tecnologia come questo non si può certo prescindere dai messaggi via Whatsapp piuttosto che sms. Tanto più che con immagini, video, cartoline ed emoticon le parole possono essere accompagnate da colori e tanta allegria in perfetto stile natalizio. Il consiglio resta in ogni caso quello di cercare di “personalizzare” il più possibile gli auguri a seconda del destinatario o dei gruppi di destinatari. Per esempio, piuttosto che inviare lo stesso messaggio a tutti i propri contatti, è bene fare una divisione tra colleghi, amici, amici più stretti e parenti, provando ad aggiungere ogni volta un dettaglio personale in più e in taluni casi evitare l’invio “comunitario”, tramite chat e gruppi, dello stesso messaggio. Quest’anno gli utenti di Whatsapp potranno contare anche sulla possibilità di inviare e ricevere delle gif animate. Che tuttavia potrebbero risultare troppo “standard”, anche se per qualche parente poco avvezzo alla tecnologia, ma comunque dotato di smartphone e della nota app, potrebbero risultare una novità gradevoli rispetto alle immagini statiche. Non resta dunque che preparare le dita e sbizzarrirsi nella scelta del proprio soggetto preferito. L’assortimento, c’è da giurarci, non mancherà.

