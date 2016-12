REGINA ELISABETTA MALATA? / Salta la Messa di Natale, paura tra i sudditi: ‘forte raffreddore’, dice Buckingham Palace (Oggi, 25 dicembre 2016)

REGINA ELISABETTA MALATA? LA SOVRANA SALTA LA MESSI DI NATALE PER UN 'FORTE RAFFREDDORE': PAURA TRA I SUDDITI (OGGI, 25 DICEMBRE 2016) - La Regina Elisabetta è malata? Se lo chiedono i sudditi dopo che la sovrana d'Inghilterra ha saltato quest'anno la Messa di Natale. La Regina Elisabetta ha 90 anni e, secondo quanto comunicato da Buckingham Palace, riporta Rainews, è rimasta a casa perché "si sta riprendendo da un forte raffreddore" e "per permettere la piena guarigione". La partecipazione della Regina Elisabetta alla Messa di Natale il 25 dicembre è una tradizione: la celebrazione avviene nella chiesa nei pressi della residenza di Sandringham, nel Norfolk, dove la sovrana trascorre le festività insieme al marito, il principe Filippo. E' la prima volta che la Regina Elisabetta salta questa celebrazione dal 1988, ricorda Rainews, quando la famiglia reale ha iniziato a frequentare Sandringham. Già da giorni la Regina Elisabetta sarebbe malata e questo sta facendo impensierire i sudditi che temono che le condizioni della sovrana possano peggiorare. Il trasferimento della Regina Elisabetta da Londra alla residenza di Sandringham sono avvenute infatti con 24 ore di ritardo e in elicottero e non in treno come consuetudine. Anche il messaggio di Natale a tutti i sudditi del Commonwealth è registrato in anticipo: la Regina Elisabetta ha lodato tutte le "persone ordinarie che fanno cose straordinarie", come volontari, badanti, bravi vicini, e ha invitato a compiere "piccoli gesti con grande amore".

