AUCHAN APERTO SANTO STEFANO OGGI, ORARI: IL SUPERMERCATO CHIUSO A ROMA, TORINO, MILANO E NAPOLI (26 DICEMBRE 2016) - Molti centri commerciali restano aperti oggi, lunedì 26 dicembre 2016, e tra questi ci sono i negozi Auchan. La catena francese, però, non sarà accessibile a Roma, Torino, Milano e Napoli. Chi aveva pensato, dunque, di fare un salto all'Auchan dopo pranzo per trascorrere alcune ore della giornata di Santo Stefano deve verificare le aperture dei vari punti vendita per scoprire se il centro commerciale nel quale ci si vuole recare è aperto o meno. Per coloro che non potranno recarsi nell'Auchan preferito perché chiuso oggi c'è una notizia che forse li consolerà: i battenti riapriranno domani. Una magra consolazione, in effetti, se consideriamo che oggi con la festività di Santo Stefano c'è molto tempo libero e quindi potenzialmente a disposizione anche per lo shopping. Lo sanno bene i cittadini di Palermo, visto che l'Auchan del capoluogo siciliano oggi è aperto. Chi è nei dintorni potrà, dunque, approfittarne.

AUCHAN APERTO SANTO STEFANO OGGI, ORARI: IL SUPERMERCATO RITIRA LETTINO PER NEONATI (26 DICEMBRE 2016) - C'è anche l'Auchan tra i supermercati aperti oggi a Santo Stefano. La catena francese resta aperta oggi a Palermo fino alle 21: il supermercato ha aperto le porte alle 9 per tutti coloro che, cittadini e turisti, avevano bisogno di fare la spesa anche per Santo Stefano. Per quanto riguarda l'Auchan nelle altre città la maggior parte dei supermercati oggi resta chiusa: clicca qui per verificare. Intanto dall'Auchan arriva una comunicazione importante riguardo al ritiro di un prodotto in vendita. Si tratta di un lettino per neonati. La comunicazione da parte della catena di supermercati francese è stata pubblicata prima di Natale, lo scorso 23 dicembre. Il prodotto ritirato è "Amal II" e Auchan spiega che "alcuni esemplari presentano rischio di intrappolamento degli arti superiori e inferiori". Il supermercato quindi avvisa i clienti: “Chiediamo alle persone che hanno acquistato questo prodotto di sospenderne subito l’utilizzo e di riportarlo al punto accoglienza del negozio Auchan di riferimento. Il prodotto reso sarà totalmente rimborsato. Vi ringraziamo per la collaborazione" (clicca qui per leggere tutto e vedere la foto del lettino ritirato).

