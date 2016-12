APPARIZIONE MEDJUGORJE/ Doppio messaggio di Natale della Madonna: pellegrinaggio annuale con Paolo Brosio (25 dicembre 2016)

APPARIZIONE MEDJUGORJE, LA MADONNA: IL PELLEGRINAGGIO ANNUALE ORGANIZZATO DA PAOLO BROSIO (25 DICEMBRE 2016) - Un doppio messaggio di Natale è arrivato ieri 25 dicembre con l'apparizione di Mejugorje. E dopo i messaggi della Madonna riferiti dai veggenti Marija e Jacov, è già in programma il pellegrinaggio annuale organizzato da Paolo Brosio dalla onlus L'Olimpiadi del Cuore. Il pellegrinaggio a Mejugorje, come si legge sulla pagina Facebook del giornalista, si terrà il 30 gennaio 2017 in occasione della festività della Madonna della Candelora, il 2 febbraio. Il programma del pellegrinaggio prevede: Orientamento con le guide ufficiali di Medjugorje che ci racconteranno la storia delle apparizioni Mariane, dai primi giorni ad oggi; Partecipazione alla liturgia della parrocchia di San Giacomo: Rosario, Santa Messa, preghiera di intercessione per la guarigione interiore, adorazione eucauristica serale; Apparizione Madonna Croce Blu 2 Febbraio veggente Mirjana Dragicevic ore 9 del mattino; Salita meditata della “Via Crucis” sul Monte della Grande Croce, il Krizevac, e salita sulla Collina delle Apparizioni, il Podbrdo, per la recita del Rosario; Visita alla Comunità della Famiglia Ferita di Suor Kornelija e testimonianza. Il progetto “Nonni e nipoti” di Suor Kornelija è sostenuto dalle Olimpiadi del Cuore; Testimonianza di Ivo Juricic, sul 3° segreto di Medjugorje (clicca qui per leggere tutto il programma).

APPARIZIONE MEDJUGORJE, LA MADONNA: IL TESTO DEL MESSAGGIO (25 DICEMBRE 2016) - E' arrivata la tanto attesa apparizione della Madonna di Mejugorje come ogni 25 del mese, che ieri ha coinciso col giorno di Natale. Un messaggio speciale quello della Madonna che in occasione del Natale ha messo al centro delle sue parole il Figlio Gesù. Se il messaggio della Madonna di Mejugorje a Jacov era incentrato sulla Misericordia, il messaggio a Marija insiste invece sulla pace, sul senso dell'arrivo del Bambin Gesù: l'invito dunque ai fedeli perchè siano gioiosi, col cuore aperto e speranzosi nella lotta affinché la pace di Gesù vinca nei nostri cuori, nelle nostre famiglie e nel mondo. Ecco il testo del messaggio del 25 dicembre 2016 della Madonna di Medjugorje: "Cari figli! Con grande gioia oggi vi porto mio Figlio Gesù perché Lui vi dia la Sua pace. Figlioli, aprite i vostri cuori e siate gioiosi affinché possiate accoglierla. Il cielo è con voi e lotta per la pace nei vostri cuori, nelle famiglie e nel mondo e voi, figlioli, aiutatelo con le vostre preghiere affinché sia così. Vi benedico con mio Figlio Gesù e vi invito a non perdere la speranza e che il vostro sguardo e il vostro cuore siano sempre rivolti verso il cielo e verso l’eternità. Così sarete aperti a Dio ed ai Suoi piani. Grazie per aver risposto alla mia chiamata”.

APPARIZIONE MEDJUGORJE, LA MADONNA: IL MESSAGGIO A JACOV (OGGI, 25 DICEMBRE 2016) - E’ la Vera Misericordia il fulcro del messaggio dell’apparizione della Madonna di Medjugorje, una misericordia portatrice di speranza e che apre i fedeli a farsi forti dell’alleanza con il Cielo, pur in questi tempi difficili. A Jacov è affidato il primo messaggio di questo 25 dicembre. E’ forte in esso l’esortazione a pregare per la pace, e di abbandonare il cuore alla volontà del Signore. Un cuore agitato dal peccato o dal desiderio delle cose terrene è inadatto secondo quanto riportato da Jacov a ricevere il dono della vera pace di Dio. E’ in questo atto di fede e sottomissione filiale che la Madonna individua il metodo per ricevere la pace che Dio vuole donare a tutti gli uomini di buona volontà. Ecco il testo del messaggio a Jacov. Messaggio del 25 dicembre 2016 della Madonna di Medjugorje a Jacov “Cari figli oggi in questo giorno di grazia in un modo particolare vi invito di pregare per la pace. Figli, io sono venuta qua come Regina della Pace e quante volte vi ho chiamati di pregare per la pace, però i vostri cuori sono agitati, il peccato vi frena di aprirsi completamente alla grazia e pace che Dio vi vuole donare. Vivere la pace figli miei vuol dire prima ad avere la pace nei vostri cuori e donarsi totalmente a Dio e alla Sua volontà. Non cercate pace e gioia in queste cose terrene perché tutto questo e di passaggio. Sforzatevi verso la Vera Misericordia e pace che viene solo da Dio e solo così i vostri cuori saranno pieni di gioia sincera e solo così potrete diventare testimoni di pace in questo mondo agitato. Io sono la vostra madre e intercedo per ogni uno di voi. Grazie perché avete risposto alla mia chiamata”

APPARIZIONE MEDJUGORJE, LA MADONNA: IL "PONTE" DI SOLIDARIETÀ PER I TERREMOTATI DEL CENTRO ITALIA (OGGI, 25 DICEMBRE 2016) - Tra le preghiere per la Madonna di Medjugorje ve ne sono state alcune dedicate ai terremotati dell'Italia centrale. Il gruppo di preghiera dell'Ossola, che a giugno aveva partecipato ad un pellegrinaggio, ha pensato di realizzare una serata benefica per raccogliere fondi da destinare ai terremotati del Centro Italia: è stato così creato un ponte di solidarietà tra la terra dell'apparazione della Regina della Pace e le zone colpite dal sisma. L'iniziativa, realizzata qualche giorno fa al Centro Servizi del volontariato di Domodossola, è stata chiamata "Da Medjugorje ai monti sibillini". Sono state presentate alcune foto realizzate da Max Stringara durante il pellegrinaggio, ma anche alcune immagini di Castelluccio di Norcia. Una bella iniziativa che rispetta in pieno gli insegnamenti della Madonna: «Pregate non soltanto a parole, ma con opere di misericordia. Pregate con amore verso tutti gli uomini» diceva nell'ultimo messaggio.

APPARIZIONE MEDJUGORJE, LA MADONNA: LA POSIZIONE DI PAPA FRANCESCO (OGGI, 25 DICEMBRE 2016) - Sull'apparizione di Medjugorje e i messaggi della Madonna Papa Francesco ha manifestato scetticismo. Sono tanti i pellegrini che venerano la Madonna di Medjugorje nella cittadina della Bosnia dove alcuni veggenti sostengono di aver assistito alla sua apparizione. Ma proprio sui veggenti la posizione di Papa Francesco è stata critica. Il Pontefice, ricorda infatti il Foglio, disse tre giorni dopo la visita nella capitale bosniaca, avvenuta nel giugno 2015, nell’omelia pronunciata a Santa Marta: “Ma dove sono i veggenti che ci dicono oggi la lettera che la Madonna manderà alle quattro del pomeriggio? Per esempio, no? E vivono di questo. Ma questa non è identità cristiana. l’ultima parola di Dio si chiama Gesù e niente di più”. E in precedenza, nel novembre 2013, pochi mesi dopo la sua elezione, il Papa aveva affermato che “la curiosità ci spinge a voler sentire che il Signore è qua oppure è là; o ci fa dire: ‘Ma io conosco un veggente, una veggente, che riceve lettere dalla Madonna, messaggi dalla Madonna’. Ma la Madonna è Madre, non è un capoufficio della Posta, per inviare messaggi tutti i giorni. Queste novità allontanano dal Vangelo”.

APPARIZIONE MEDJUGORJE, LA MADONNA: LE PREGHIERE DEI VIP (OGGI, 25 DICEMBRE 2016) - Non solo gente comune, anche i vip pregano la Madonna di Medjugorje che con quella che molti ritengono essere la sua apparizione ha fatto riscoprire la fede a tante persone. Elisabetta Gregoraci, moglie di Flavio Briatore è andata in pellegrinaggio a Medjugorje con la sorella Marzia nei giorni scorsi e ha pubblicato le foto del viaggio su Instagram. La showgirl ha deciso di condividere un'esperienza intima che inizialmente aveva pensato di tenere per sé. Nel giugno 1981 a Medjugorje sei ragazzi raccontarono di aver assistito all’apparizione della Madonna: questa località della Bosnia Erzegovina è diventata un luogo di culto e meta di pellegrinaggi e preghiere. Anche Paolo Brosio è un devoto della Madonna di Medjugorje. Il conduttore tv a fine novembre scorso, come riporta il Tirreno, ha organizzato a Pistoia con l’associazione Onlus “Olimpiadi del cuore”, una giornata di preghiere e raccolta fondi con il pranzo del cuore e della solidarietà. Obiettivo quello di raccogliere fondi a sostegno di progetti rivolti a orfani e anziani di Medjugorje.

APPARIZIONE MEDJUGORJE, LA MADONNA: IL SUO ULTIMO MESSAGGIO DELL'ANNO IN OCCASIONE DEL NATALE (OGGI, 25 DICEMBRE 2016) - Come ogni 25 del mese, anche per questo dicembre la Madonna di Medjugorje farà la sua apparizione. Il messaggio di Natale è uno dei momenti più attesi dalla comunità di fedeli, che in questi giorni hanno già raggiunto il luogo per ritirarsi in pellegrinaggio. Un viaggio spiriturale, all'interno di se stessi, in cui riscoprire ed approfondire la propria fede. Medjugorje è una delle mete più ambite anche in occasione di queste vacanze natalizie, sia per molti italiani fedeli, sia per la comunità cattolina e cristiana di tutto il mondo. Nel suo ultimo messaggio, la Madonna ha invitato tutti i suoi figli a racchiudersi in preghiera e di vivere una vita semplice per poter riscoprire l'amore di Dio neelle piccole cose. "Perché possiate innamorarvi di Lui e affinché la vostra vita sia un ringraziamento all'Altissimo per tutto quello che Lui vi dona": questo un estratto del messaggio della Madonna di Medjugorje, mentre migliaia di persone in queste ore si trovano già nel pieno della loro esperienza. Una testimonianza ci è stata data in questi giorni da Elisabetta Gregoraci, la showgirl e moglie di Flavio Briatore. Ha raggiunto il luogo di culto al fianco della sorella Marzia ed ha documentato il loro pellegrinaggio con numerose foto pubblicate sul profilo social di entrambe. "Questo mio viaggio mi ha riempito il cuore di gioia, mi sento di dire pregate e amate perché il bene vince sempre sul male", ha scritto la Gregoraci al di sotto di uno dei post pubblicati su Instagram.

