BUONE FESTE E AUGURI DI BUON ANNO 2017/ Capodanno, notizie e frasi: foto, gli auguri di Mariah Carey e Belen Rodriguez (oggi 26 dicembre 2016)

BUONE FESTE E AUGURI DI BUON ANNO 2017, FRASI, DEDICHE ED IDEE PER CAPODANNO: FOTO, GLI AUGURI DI MARIAH CAREY E BELEN RODRIGUEZ (OGGI 26 DICEMBRE 2016) - Le feste sono un'ottima occasione per trascorrere del tempo insieme ed i vip non sono di certo esenti da vacanze e giro dei parenti. L'unica differenza è che i big della società, dallo spettacolo allo sport, adorano condividere con gli ammiratori anche questo aspetto della loro vista. La regina del Natale è da sempre considerata Mariah Carey, che si è mostrata ai fan in uno scatto su Instagram davvero sexy, in posa di fronte all'albero di Natale e più di recente in uno maggiormente casto al fiano della propria famiglia ed un simpatico Babbo Natale. Clicca qui per vedere lo scatto hot di Mariah Carey. Anche la diva del web per eccellenza ha trascorso le vacanze con la famiglia. In montagna per la precisione: questo il Natale che in questo momento sta trascorrendo Belen Rodriguez. La showgirl argentina ha pubblicato in questi giorni numerosi scatti del figlio, fra cui uno in cui il bambino si trova in compagnia del nonno Gustavo, alle prese con passeggiate divertenti sulla neve. Clicca qui per vedere la fotografia di Belen Rodriguez.

BUONE FESTE E AUGURI DI BUON ANNO 2017, FRASI, DEDICHE ED IDEE PER CAPODANNO: L'AUGURIO DAL MONTE BIANCO PER LA SCIATRICE GAGNON (OGGI 26 DICEMBRE 2016) - Pochi giorni di vacanza per gli sciatori, ma certo sono Buone feste e Buon Anno 2017 anche per loro. Già mercoledì la Coppa del Mondo riprende con discesa maschile e gigante femminile, ma i protagonisti dello sci alpino passeranno comunque delle Buone Feste; lo ha fatto senza dubbio Marie-Michèle Gagnon, ventisettenne slalomista canadese. Per lei la stagione è ancora avara di vittorie (ne ha due in carriera, entrambe in combinata) e allora per ricaricare le batterie in vista dei prossimi impegni la Gagnon è andata sul Monte Bianco: tenendo a precisare che si trova sul versante italiano, e dunque i suoi auguri sono, almeno per noi, ancora più graditi. “Ho adorato questa regione” scrive sul profilo Instagram “e ho passato momenti splendidi con Federica Brignone e Davide Brignone” anche loro presenti insieme al fidanzato Travis Ganong e allo sciatore francese Nicolas Raffort. E’ sempre bello ovviamente quando il nostro Paese viene citato tra le eccellenze a livello paesaggistico; tanti auguri di Buone feste e Buon Anno 2017 a Marie-Michèle Gagnon dunque, che forse il prossimo anno troverà quella vittoria che in Coppa del Mondo manca dallo scorso febbraio (clicca qui per vedere la foto).

BUONE FESTE E AUGURI DI BUON ANNO 2017, FRASI, DEDICHE ED IDEE PER CAPODANNO: IL MESSAGGIO DI CURCIO PER I TERREMOTATI (OGGI 26 DICEMBRE 2016) - Anche Fabrizio Curcio ha voluto fare auguri di buone feste: il capo dipartimento della Protezione civile ha mandato un messaggio per le festività natalizie a quattro mesi dal terremoto che ha colpito il Centro Italia. Per Curcio sono giornate importanti, in particolare «per quelle persone che sono passate attraverso i disastri e i dolori dei terremoti che hanno colpito le nostre zone», riporta YouReporter. Il capo della Protezione Civile ha ribadito l'impegno per le soluzioni abitative, spiegando che si stanno completando le abitazioni ad Amatrice. Di sicuro «quando ci si mette tutti insieme l'obiettivo si raggiunge» ha sottolineato Fabrizio Curcio. Passione e attenzione sono assicurate in un periodo molto particolare «soprattutto per le persone che hanno perso la propria abitazione, i propri affetti e i propri cari». Queste feste, però, rappresentano anche un'occasione per ricominciare e «per dire che il futuro c'è se tutti insieme puntiamo a ricostruire una normalità che tutti noi auspichiamo».

BUONE FESTE E AUGURI DI BUON ANNO 2017, FRASI, DEDICHE ED IDEE PER CAPODANNO: AUGURIO SOTTO LA NEVE DA MARIA GRAZIA CUCINOTTA (OGGI, 26 DICEMBRE 2016) - Non potevano mancare gli auguri di Buone Feste e Buon Anno 2017 anche dal mondo del cinema nazionale (e in questo caso anche internazionale): Maria Grazia Cucinotta, la bellissima attrice siciliana, ha deciso di fare gli auguri ai suoi fan in un modo molto speciale. "Tanta felicità", dice Maria Grazia in un video pubblicato su Facebook mentre della neve le cade addosso. Dietro, un bellissimo albero di Natale rosso e dorato con un grosso fiocco sulla punta: in pochi minuti il video ha raggiunto migliaia di like, condivisioni e visualizzazioni e centinaia di persone hanno voluto rispondere con calore e cordialità agli auguri di Natale di Maria Grazia Cucinotta. "Auguri anche a te Maria Grazia e alla tua famiglia. Dio ti benedica sempre insieme ai tuoi cari e ti ricolmi del Suo Santo Spirito per avere la vera gioia del cuore e dell'anima", le ha scritto un fan in risposta alle sue belle parole. Clicca qui per vedere il video di Maria Grazia Cucinotta.

BUONE FESTE E AUGURI DI BUON ANNO 2017, FRASI, DEDICHE ED IDEE PER CAPODANNO: IL VIDEO DI SELENA GOMEZ (OGGI, 26 DICEMBRE 2016) - Anche oggi non mancano gli auguri di Buone Feste e Buon Anno 2017 da parte delle star ai propri fans. Passato il Natale, nel giorno di Santo Stefano già si pensa al Capodanno e a come augurare Buon Anno 2017 ai propri cari. Mentre gli italiani sono alla ricerca di un commento perfetto, ancor meglio se associato ad un video o un'immagine divertente, anche le star di Hollywood non rinunciano a porgere gli auguri ai propri fans, usando il mezzo da sempre più amato ovvero i social network. Attraverso le proprie pagine Facebook, Twitter, Instagram o su Youtube non mancano video o ringraziamenti: è questo il caso di una delle cantanti e attrici più amate del momento dai teenagers. Si tratta di Selena Gomez che su Youtube ha pubblicato un video in cui appare in piena forma durante i suoi concerti e nel quale augura a tutti le migliori vacanze, annunciando che lei le trascorrerà in Texas in compagnia della sua famiglia: 'I wish you happy holiday and I hope you are happy!'. Clicca qui per vedere il video da lei pubblicato.

BUONE FESTE E AUGURI DI BUON ANNO 2017, FRASI, DEDICHE ED IDEE PER CAPODANNO: IL VIDEO DELLA FIORENTINA (OGGI, 26 DICEMBRE 2016) - Come fare gli auguri di Buone Feste e Buon Anno 2017 senza parlare? Ce lo mostrano i giocatori della Fiorentina che hanno realizzato per i tifosi un video di auguri appunto senza muoversi né dire una parola. I calciatori della società viola hanno deciso di partecipare al Mannequin Challenge in versione natalizia: si tratta di una moda arrivata dagli Stati Uniti e che si è diffusa sui social network e che consiste nel restare fermi nell'azione che si stava compiendo fino a pochi istanti prima. Ovviamente c'è una persona che riprende la scena. E i calciatori della Fiorentina, per fare in maniera originale gli auguri di Buone Feste e Buon Anno 2017 hanno scelto questo modo. Nel video pubblicato sulla pagina Facebook della società viola si vedono infatti i calciatori vestiti di rosso e con cappelli di Babbo Natale intenti chi ad innaffiare le stelle di Natale chi ad addobbare l'albero e così via. Una scena natalizia senza parole ma molto divertente. Il video è stato dedicato dalla Fiorentina a Save The Children: "Speciale #MannequinChallenge di Natale della Fiorentina dedicato a Save the Children Italia #ForzaViola ACF Fiorentina ha partecipato al trend virale del mannequin challenge e l'ha voluto dedicare ai nostri amici di Save The Children per il Jumper Contest in un contesto natalizio! #ChristmasJumperDay" (clicca qui per vederlo).

BUONE FESTE E AUGURI DI BUON ANNO 2017, FRASI, DEDICHE ED IDEE PER CAPODANNO: A ROMA STOP AI BOTTI, POLEMICA (OGGI, 26 DICEMBRE 2016) - Non ci si potrà dare gli auguri di Buone Feste e Buon Anno 2017 facendo scoppiare i classici botti di Capodanno. A Roma infatti il sindaco Raggi ha vietato l’uso di petardi, razzi e fuochi artificiali dal 29 dicembre 2016 alle 24 del 1 gennaio 2017. È quanto prevede il provvedimento firmato nei giorni scorsi e che prevede sanzioni tra i 25 e i 500 euro a chi non osserverà il divieto. Si tratta secondo l’ordinanza di "misure idonee a garantire l’incolumità pubblica, la sicurezza urbana, la protezione degli animali e assicurare le necessarie attività di prevenzione attraverso la limitazione all’uso dei botti e dei fuochi d’artificio sul territorio comunale". Ma è già polemica. Come sottolinea il Codacons, l’ordinanza contro i botti per gli auguri di Buone Feste e Buon Anno 2017 rischia di tradursi in un “buco nell’acqua”. “Va bene vietare i botti nella capitale ma tale misura, senza la previsione di controlli serrati sul territorio, si rivelerà inutile", spiega il presidente Carlo Rienzi, che aggiunge: "Per ottenere il rispetto del divieto occorre quindi predisporre una task force di forze dell’ordine, con pattuglie che girino nei quartieri sequestrando i botti illegali e sanzionando i trasgressori. Solo verifiche e multe a tappeto possono fungere da deterrente e consentire il rispetto di un’ordinanza che riguarda una stupida usanza, quella dei botti di fine anno, particolarmente radicata a Roma”.

BUONE FESTE E AUGURI DI BUON ANNO 2017, FRASI, DEDICHE ED IDEE PER CAPODANNO: MESSAGGI E VIDEO DEGLI ARTISTI ITALIANI (OGGI, 25 DICEMBRE 2016) - I social network si stanno riempiendo di auguri di Buon Natale anche da parte degli artisti italiani. Tra questi c'è Jovanotti, che ha pubblicato una clip divertente nella quale lo si vede intonare, vestito da stella, una versione originale di "Jingle Bells". L'occasione è ghiotta per lanciare una sfida ai suoi fan: «Iniziamo il campionato di cartoline di Natale più mitiche! Vediamo chi batte questa» ha scritto (clicca qui per vedere la clip). Emma Marrone, invece, ha condiviso una letterina per Babbo Natale, che ha ringraziato per averle donato le persone giuste. La cantante ha poi tracciato un bilancio dell'anno, definito «pieno di soddisfazioni, di obbiettivi raggiunti con tanta forza e coraggio», e ha chiesto a Santa Claus maggior tempo a disposizione per «realizzare tutti i miei sogni, per amare e per farmi amare, il tempo per viaggiare, pensare, immaginare, scrivere, riposare, lottare, partire, andare a casa dalla mia famiglia, far sorridere i miei amici e rosicare i miei nemici, il tempo per cantare tutto ciò che mi passerà per il cuore e per la testa, il tempo per dire BASTA! Il tempo per dire ANCORA!». Feliz Navidad è la canzone intonata da Giorgia nel video che ha girato in macchina (clicca qui per vederlo). Infine, Nek ha pubblicato un messaggio per evidenziare l'importanza di festeggiare il Natale in famiglia: «La bellezza più autentica. Un pensiero a chi, per mille ragioni, non lo passerà così!».

BUONE FESTE E AUGURI DI BUON ANNO 2017, FRASI, DEDICHE ED IDEE PER CAPODANNO: CARLO VERDONE PENSA AI GIOVANI ALL'ESTERO (OGGI, 25 DICEMBRE 2016) - Anche Carlo Verdone ha deciso di fare gli auguri di Buone Feste e di Buon Anno 2017 ai suoi fan, con un video di circa un minuto pubblicato sulla sua pagina Facebook, accompagnato da queste parole: “Buon Natale e felice anno nuovo da Carlo a tutti voi. Con vero affetto”. Nel video l’attore e regista romano rivolge un augurio speciale a tutti i ragazzi italiani che hanno dovuto lasciare il loro Paese per andare a lavorare all’estero. “Siccome sono stati oggetto di battute poco felici - sarebbero dovute essere un po’ più caute - io a loro, che sono i veri eroi, perché sono ragazzi che partono lasciando amarezza nei genitori, negli amici e in loro stesi, faccio veramente gli auguri migliori per un grande successo dove stanno, con la speranza che magari un giorno possano rientrare qui”, dice Verdone, prima di chiudere il video ringraziando i suoi fan che lo continuano a seguire. Clicca qui per il video con gli auguri di Carlo Verdone.

© Riproduzione Riservata.