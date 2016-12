Farmacie aperte a Santo Stefano 2016 / Oggi 26 dicembre, Roma, Torino, Milano, Napoli, Genova: orari, elenco completo e tutte le informazioni

FARMACIE APERTE A SANTO STEFANO, 26 DICEMBRE 2016: A NAPOLI ECCO QUELLE VICINO A PIAZZA PLEBISCITO - Le farmacie restano aperte anche a Santo Stefano. Durante le festività natalizie può capitare di avere bisogno di farmaci, di conseguenza è importante conoscere le farmacie "di turno", quelle cioè aperte anche nei giorni festivi. Si tratta di un servizio per la cittadinanza garantito in tutta Italia. Un dolore improvviso, un medicinale urgente o un piacevole fuori programma: sono tanti i motivi per cui molti italiani potrebbero oggi, 26 dicembre 2016, ricorrere alla farmacia aperta. Per quanto riguarda Napoli, ecco quali sono le farmacie di turno da questo pomeriggio nel raggio di 1,5 chilometri rispetto a Piazza Plebiscito: Farmacia d'Atri Benito - Piazza Municipio 15 (9-20); Farmacia Filangieri - Via g. Filangieri 67 (8.30-20.30); Farmacia Parisi Fernanda - Via Calabritto 6 (9-20); Farmacia Cerrato Francesco - Via Agostino Depretis 27 (9-20); Del Dott. Astuni Castagna Attilio - V. m. Piscicelli 138 (16-20.30); Vittorio Petrone di Petrone Mariavittoria & c. s.a.s. - Via Portamedina 8 (9-20).

Per quanto riguarda Torino ecco quali sono le farmacie aperte a Santo Stefano e che si trovano nel raggio di 1,5 km da via Roma, nel centro della città: Farmacia Madonna degli Angeli di Bobba Paola Via Giolitti Giovanni 7/c (09:00 - 19:30), Farmacia po di Sartoris Stefania Via po 4 (09:00 - 19:30), Farmacia Carlo Felice di Pagliasso c. Piazza Carlo Felice 67 (09:00 - 19:30), Farmacia del Conservatorio Snc V. Mazzini 24 (08:45 - 19:30), Farmacia del Corso Via Saluzzo 1 (08:30 - 19:30), Farmacia Boniscontro Corso Vittorio Emanuele II 66 (08:00 - 12:30/ 15:00 - 00:00), Farmacia Porta Nuova Via Sacchi 4 (19:30 - 21:30), Farmacia Anedda Dott.Ssa Caracristi Paola Corso Vitt. Eman. II 34 (08:00 - 20:00), Antica Farmacia Bosio Via Giuseppe Garibaldi 26 (09:00 - 19:30), Farmacia Berta Via po 51 (08:30 - 19:30), Farmacia Operti Piazza Vittorio Veneto 11 (09:00 - 13:00/15:00 - 19:30), Di Guerrini Giulia C. Vinzaglio 31 (09:00 - 19:00), Farmacia del Leone Via s. Secondo 46 (09:00 - 19:30), Farmacia dr. Giancarlo Portis Via Madama Cristina 37 (08:30 - 13:00/ 15:00 - 19:30), Farmacia Nazionale Snc Via Vanchiglia 29/a (08:45 - 13:15/ 15:00 - 19:30), Parafarmacia Gran Madre V. Monferrato 6/a (09:00 - 13:30/ 15:30 - 19:30), Farmacia Comunale 25 Stazione Porta Nuova Snc (07:00 - 19:30).

Per quanto riguarda Torino ecco quali sono le farmacie aperte a Santo Stefano e che si trovano nel raggio di 1,5 km da via Roma, nel centro della città: Farmacia Madonna degli Angeli di Bobba Paola Via Giolitti Giovanni 7/c (09:00 - 19:30), Farmacia po di Sartoris Stefania Via po 4 (09:00 - 19:30), Farmacia Carlo Felice di Pagliasso c. Piazza Carlo Felice 67 (09:00 - 19:30), Farmacia del Conservatorio Snc V. Mazzini 24 (08:45 - 19:30), Farmacia del Corso Via Saluzzo 1 (08:30 - 19:30), Farmacia Boniscontro Corso Vittorio Emanuele II 66 (08:00 - 12:30/ 15:00 - 00:00), Farmacia Porta Nuova Via Sacchi 4 (19:30 - 21:30), Farmacia Anedda Dott.Ssa Caracristi Paola Corso Vitt. Eman. II 34 (08:00 - 20:00), Antica Farmacia Bosio Via Giuseppe Garibaldi 26 (09:00 - 19:30), Farmacia Berta Via po 51 (08:30 - 19:30), Farmacia Operti Piazza Vittorio Veneto 11 (09:00 - 13:00/15:00 - 19:30), Di Guerrini Giulia C. Vinzaglio 31 (09:00 - 19:00), Farmacia del Leone Via s. Secondo 46 (09:00 - 19:30), Farmacia dr. Giancarlo Portis Via Madama Cristina 37 (08:30 - 13:00/ 15:00 - 19:30), Farmacia Nazionale Snc Via Vanchiglia 29/a (08:45 - 13:15/ 15:00 - 19:30), Parafarmacia Gran Madre V. Monferrato 6/a (09:00 - 13:30/ 15:30 - 19:30), Farmacia Comunale 25 Stazione Porta Nuova Snc (07:00 - 19:30).

FARMACIE APERTE A SANTO STEFANO, 26 DICEMBRE 2016 A ROMA: ORARI ED ELENCO COMPLETO - Per chi abita o si trova di passaggio per queste feste a Roma ecco quali sono le farmacie di turno aperte alle ore 9: Fontana Candida - Tacconi Via Prataporci 4; Breda-Martino Maria Assunta Piazza Erasmo Piaggio 22; Comunale Torraccio di Torrenova Via Torraccio di Torrenova 93; Ottavia-Angeletti Ruggero Via della Stazione di Ottavia 96; Bavaro Via Trionfale 8578; Trionfale-Sbrigoli Piazzale Medaglie D'Oro 73; Gerardini Via R. R. Pereira 217; Comunale Cecchina 2 Via Gaspara Stampa 71; Comunale La Cinquina Via di Tor San Giovanni 167; Comunale Vigne Nuove Tufello Via Dina Galli 7; F.Gualterio-Iannuzzi Via Montaione 68; Montesacro 2 Severi Via gargano 50; Carnaro - Grimaldi Viale jonio 235; Gallitto Via a. Cechov 8; Azzellino Via Stefano Gradi 126; Vavala' Viale dell'esercito 62; Perlini Via del pianeta giove 68; Garsia Via Tibero Imperatore 53; Della Radio - Scorza Piazza della radio 39, Modica Via Silvestro Gherardi 106; Sant'anna - Arrighi Paola Via Tullio Levi Civita 64; Cristoforo Colombo - Moltedo Via Giacomo Trevis 60; Cianci Luigi Via del Trullo 392; Zanobi Piazza A.F.Doria Pamphili 14; San Saba - Eredi Pompei Via piramide Cestia 19; Peruzzi Circonvallazione Ostiense 218; Sciorilli Piazza Capecelatro 7; Angelini Giuliano Alberto Via Pietro Romano 70.

FARMACIE APERTE A SANTO STEFANO, 26 DICEMBRE 2016: A MILANO 10 FARMACIE APERTE VICINO A PIAZZA DUOMO - Per i cittadini e turisti che si trovano a Milano ecco quali sono le farmacie aperte vicino a Piazza Duomo ed entro 20 km di distanza dal monumento simbolo della città: Farmacia San Carlo di Saldutti Raffaele & C. S.a.s. - Corso Europa,12; Farmacia S. Giorgio - via Torino, 48; Società Cooperativa Farmaceutica Lamarmora - via Lamarmora, 2; Società Cooperativa Farmaceutica Pontaccio - via Pontaccio, 22; Farmacia Schiavio Snc - via Carducci, 11; Farmacia Ferrarini Snc - Piazza Cinque Giornate, 6; Farmacia Premuda - Via P.Sottocorno, 1; Farmacia Boccaccio - via Boccaccio, 26; Antica Farmacia Diana - Piazzale Oberdan, 4.

