George Michael è morto/ Dopo David Bowie muore Georgios Kyriacos Panayiotou: Careless Whisper, la sua hit (ultime notizie oggi 26 dicembre 2016)

GEORGE MICHAEL È MORTO, DOPO DAVID BOWIE MUORE GEORGIOS KYRIACOS PANAYIOTOU: VIDEO, "CARELESS WHISPER" UNA DELLE SUE HIT (ULTIME NOTIZIE, OGGI 26 DICEMBRE 2016) - La musica di George Michael è il suo tributo alla vita, un lascito immortale che ci accompagnerà anche in seguito alla sua morte. Molte le canzoni che uno dei big internazionali ci ha lasciato in eredità, fra cui Careless Whisper, una delle sue hit maggiori. Il brano, pubblicato nel 1984, è contenuto nella raccolta Ladies & Gentleman - The Best of George Michael e Twenty Five. L'artista britannico la scrisse a quattro mani con Andrew Ridgeley, un altro dei componenti degli Wham che ha riscosso più successo, nei primi anni '80. Riuscì a rimanere in vetta alle classifiche, dopo aver superato Two Tribes, una canzone dei Frankie Goes to Hollywood. Diversi gli artisti, anche in questo caso, che hanno inciso delle cover su questo brano di George Michael, fra cui Julio Iglesias, Gloria Gaynor e la grande cantante italiana Mina. Clicca qui per vedere il video di Careless Whisper di George Michael.

GEORGE MICHAEL È MORTO, DOPO DAVID BOWIE MUORE GEORGIOS KYRIACOS PANAYIOTOU: LA GAFFE DI SARA MICHELLE GELLAR (ULTIME NOTIZIE, OGGI 26 DICEMBRE 2016) - Dopo la notizia della morte di George Michael molti personaggi famosi di tutto il mondo sono intervenuti sui social network per fornire il loro commento. Nelle ore successive alla scomparsa del cantante inglese, però, Sarah Michelle Gellar, attrice che conosciamo soprattutto per aver interpretato Buffy l'ammazzavampiri, ha commesso una gaffe clamorosa. Ha provato a cancellare il tweet incriminato, ma ha preferito lasciare quelli con cui replica a chi le aveva fatto notare di aver sbagliato (clicca qui per visualizzare il primo). Sarah Michelle Gellar ha, dunque, provato a spegnere sul nascere le polemiche, ma la sua figuraccia fa ancora discutere. L'attrice aveva scritto su Twitter: «Do you really want to hurt me? I guess you do -2016 #ripboygeorge I was truly one of your biggest fans». L'attrice ha confuso George Michael con Boy George e il risultato è che ha scritto un messaggio di cordoglio per l'artista sbagliato. L'errore commesso, però, non è stato ancora perdonato dal popolo dei social network.

GEORGE MICHAEL È MORTO, DOPO DAVID BOWIE MUORE GEORGIOS KYRIACOS PANAYIOTOU: IL TWEET DI LA TOYA JACKSON (ULTIME NOTIZIE, OGGI 26 DICEMBRE 2016) - Ancora tanti tweet da parte delle star dopo la morte di George Michael, l'artista inglese scomparso ieri a 53 anni. Si tratta di un altro lutto nel mondo della musica in questo 2016 che è stato definito da alcuni 'annus horribilis' proprio per la scomparsa di tanti artisti, da David Bowie, a Prince, passando per Leonard Cohen. Tra i tanti messaggi che sono stati pubblicati sul social network anche quello de La Toya Jackson, cantante e modella statunitense, quintogenita della famiglia Jackson e riconosciuta come sorella maggiore di Michael Jackson. Dopo la morte di George Michael La Toya Jackson ha scritto: "You have given the #world an amazing gift! What a #talent! What a #loss! We will continue to love you! #RIP George Michael!" ("Hai fatto al mondo un regalo incredibile! Che talento! Che perdita! Noi continueremo ad amarti! #RIP George Michael!"). Clicca qui per leggere il tweet.

GEORGE MICHAEL È MORTO, DOPO DAVID BOWIE MUORE GEORGIOS KYRIACOS PANAYIOTOU: IL TWEET DI CESARE CREMONINI (ULTIME NOTIZIE, OGGI 26 DICEMBRE 2016) - La morte di George Michael ha sconvolto tutti anche perchè arrivata all'improvviso e in un 2016 che ci aveva privato di altri grandissimi artisti come David Bowie, Prince e Leonard Cohen. Sono tantissimi quelli che hanno voluto ricordare la scomparsa di George Michael anche con un semplice tweet o un post su Facebook. Tra questi c'è anche Cesare Cremonini che con le canzoni dell'autore di Last Christmas è cresciuto. Sul suo profilo Twitter ha voluto ricordare una mitica esibizione che vedeva protagonisti proprio George Michael e un altro artista compianto e indimenticabile come Freddie Mercury che più volte si sono esibiti insieme. Un vero tributo quello di Cesare Cremonini alla musica che fu e purtroppo che non potremo più riascoltare. Clicca qui per il tweet di Cremonini su George Michael.

GEORGE MICHAEL È MORTO, VIDEO, IL CANTANTE DI LAST CHRISTMAS AVEVA 53 ANNI: “VOCE DI LIBERTÀ”, IL MESSAGGIO DI LAURA PAUSINI (OGGI, 26 DICEMBRE 2016) - Lutto nel mondo della musica, che sta per chiudere un anno nerissimo: cresce, infatti, la lista degli artisti scomparsi, a cui si è aggiunto purtroppo George Michael. Stupore per una morte inaspettata e che lascia un grande vuoto nel panorama musicale internazionale. «Non può finire così quest'anno...» scrive Laura Pausini, rivelando poi che era il suo artista maschile preferito da sempre. «L'artista che non ho voluto mai conoscere, come con Whitney, perché volevo rimanesse il mio idolo irraggiungibile. Amavo profondamente il suo talento» aggiunge la cantante su Facebook ricordando George Michael. Anche per Laura Pausini è difficile individuare un possibile erede dell'ex leader degli Wham: «Come ascoltatrice lui è il numero uno per me. Canta tutto e lo canta in un modo unico. Carico di empatia. Era bellissimo ma non occorreva guardarlo per sentire i brividi. Bastava ascoltare quello che voleva raccontare con quella voce che rimane qui». La cantante ha poi pubblicato The Long and Winding Road di Paul McCartney nella versione, però, interpretata da George Michael. Clicca qui per il video della cover di George Michael pubblicata da Laura Pausini su Facebook.



GEORGE MICHAEL È MORTO, VIDEO, IL CANTANTE DI LAST CHRISTMAS AVEVA 53 ANNI: “VOCE DI LIBERTÀ”, LA GENEROSITÀ DEL CANTANTE VERSO I POVERI (OGGI, 26 DICEMBRE 2016) - Il mondo della musica ha perso un pezzo proprio il giorno di Natale: George Michael se ne è andato, forse per un'insufficienza cardiaca, ieri nella sua casa a soli 53 anni. George Michael non era solo un cantante straordinario, ma anche una persona generosamente fuori dal comune. Solo dopo la sua morte sono uscite fuori alcune storie che riguardano il cantante e la sua straordinaria generosità verso i poveri: una volta George Michael ha lasciato una mancia di 5mila dollari a una cameriera dopo aver saputo che aveva ingenti debiti universitari da dover saldare e un'altra volta ha donato 15mila dollari a una donna che voleva procedere con la maternità in vitro. La donna aveva partecipato al programma Deal Or No Deal e George Michael aveva sentito la sua toccante storia: il giorno dopo, la telefonata e la donazione che le hanno cambiato la vita. Un cuore straordinario quello di George Michael, che ci ha lasciato troppo prematuramente.

GEORGE MICHAEL È MORTO, VIDEO, IL CANTANTE DI LAST CHRISTMAS AVEVA 53 ANNI: “VOCE DI LIBERTÀ”, VLADIMIR LUXURIA LO RICORDA COSÌ (OGGI, 26 DICEMBRE 2016) - Con George Michael non è morto solo l’autore di tante canzoni che faranno per sempre parte della colonna sonora della nostra vita ma anche il simbolo di una comunità che rappresenta milioni di persone in tutto il mondo. George Michael era infatti omosessuale e il suo coming out aveva fatto discutere. Il 7 aprile 1998 la notizia del suo arresto per condotta immorale in un bagno pubblico nel parco cittadino di Beverly Hills aveva fatto il giro del mondo. Il cantante era stato arrestato da un poliziotto in borghese della buoncostume, Marcelo Rodriguez, con l'accusa di avergli fatto esplicite proposte sessuali. Uno scherzetto del destino che gli era costato una multa da 810 dollari e una condanna a 80 ore di lavoro socialmente utile. Sull’evento che aveva segnato il suo coming out, George Michael aveva poi scritto Outside, il cui video contiene riferimenti espliciti all’accaduto. Oggi, l’ex parlamentare ed esponente di spicco della comuntirà LGBT del nostro Paese Vladimir Luxuria, ha deciso di ricordarlo così: “#georgemicheal bella voce di canto e di libertà r.i.p.”. Clicca qui per vedere il tweet.

GEORGE MICHAEL È MORTO, VIDEO, IL CANTANTE DI LAST CHRISTMAS AVEVA 53 ANNI: IL TWEET DI ROBBIE WILLIAMS (OGGI, 26 DICEMBRE 2016) - La morte improvvisa di George Michalel, 53 anni, ha aperto una ferita molto profonda nel mondo della musica, dove da molte ore ormai continuano ad arrivare messaggi pieni di cordoglio per la scomparsa di una delle icone pop più amate di sempre. Nelle ultime ore, a far sentire la sua voce direttamente dal profilo ufficiale di Twitter, anche Robbie Williams, che, incredulo, poche ore fa ha condiviso con i suoi fan tutto il suo cordoglio per l'improvvisa perdita: "Oh God no …I love you George …Rest In Peace x", poi ancora: "Choose life my friends xx". La morte di George Michael, avvenuta nella giornata di ieri poco prima delle 14.00 per insufficienza cardiaca, ha sconvolto tutto il mondo della musica e su Twitter l'hshtag dedicato al suo ricordo è ormai da ore in cima a tutti gli argomenti trend. Se volete visualizzare i post condivisi da Robbie Williams sul suo profilo social, potete cliccare qui e qui.

GEORGE MICHAEL È MORTO, VIDEO, IL CANTANTE DI LAST CHRISTMAS AVEVA 53 ANNI: I TWEET DI RUGGERI E SAVIANO (OGGI, 26 DICEMBRE 2016) - Continuano ad essere pubblicati tanti messaggi di cordoglio per George Michael morto proprio nel giorno di Natale. L'artista inglese, una delle icone della musica degli anni '80, aveva 53 anni. George Michael è morto ieri nella sua casa di Goring, in Inghilterra. A sconvolgere i fans è anche il mistero sulle cause della morte. E' stta comunque lunga la carriera di George Michael: il cantante ha infatti guadagnato numerosi Grammy e American music awards. La scomparsa di George Michael arriva in un anno di lutti nel mondo della musica: David Bowie, Prince e Glenn Frey sono coloro che sono morti prima dei 70 anni. Ed Enrico Ruggeri sottolinea proprio questo nel tweet ch ha pubblicato sul proprio account sul social network: "Un pensiero e una preghiera anche per George Michael, grande voce, in questo 2016, annus horribilis per la musica. #LastChristmas" (clicca qui per leggere). Tributo all'artista inglese anche da Roberto Saviano che ha twittato: "Ho solo voglia di ringraziare George Michael. Da bambino la sua musica mi ha salvato dalle playlist della mia famiglia in auto. Addio George" (clicca qui per leggere).

GEORGE MICHAEL È MORTO, VIDEO, IL CANTANTE DI LAST CHRISTMAS AVEVA 53 ANNI: IL MESSAGGIO DI MADONNA (OGGI, 26 DICEMBRE 2016) - Messaggi di cordoglio continuano a giungere dal mondo della musica in seguito alla morte di George Michael, che si è spento improvvisamente ieri, all'età di 53 anni, nella sua dimora di Goring, nello Oxfordshire. In seguito al decesso, che secondo le prime dichiarazioni del manager della star sarebbe avvenuto per insufficienza cardiaca, molti divi della musica hanno manifestato tutto il loro cordoglio per la triste perdita direttamente sui social network. Fra questi c'è anche Madonna, che come Elton John ha affidato a Twitter il suo messaggio: "Farewell My Friend! Another Great Artist leaves us. Can 2016 Fuck Off NOW?", cioè "Addio amico mio, ci lascia un altro grande artista". La cantante, che ha ricordato il suo caro amico e stimato collega con delle parole molto forti, ha condiviso sul suo profilo un video di qualche anno fa che la ritrae intenta a premiare George Michael nel corso di uno dei tanti eventi che lo hanno visto protagonista. Se vi siete persi il filmato di Madonna e le sue parole potete cliccare qui.

GEORGE MICHAEL È MORTO, VIDEO, IL CANTANTE DI LAST CHRISTMAS AVEVA 53 ANNI: LA FOTO DI ELTON JOHN (OGGI, 26 DICEMBRE 2016) - Tanti i messaggi d'affetto per George Michael morto a 53 anni ieri nel giorno di Natale. L'artista inglese divenne celebre nel corso degli anni '80 quando fondò gli 'Wham!'. Lo staff di George Michael ha affermato che il cantante "è morto serenamente in casa sua". E la polizia ha sottolineato che che "non ci sono circostanze sospette" legate alla morte dell'artista. Nel 1985 a Londra George Michael eseguì con Elton John un duetto in occasione del Live Aid al Wembley Stadium: la loro interpretazione di «Don’t Let the Sun Go Down on Me» è ricordata come una delle migliori performance dell’evento (clicca qui per vedere il video). E proprio Elton John ha pubblicato su Instagram una foto che lo ritrae accanto a George Michael e ha scritto "Ho perso un caro amico, l'anima piu' gentile e generosa e un artista geniale": "I am in deep shock. I have lost a beloved friend - the kindest, most generous soul and a brilliant artist. My heart goes out to his family, friends and all of his fans. @GeorgeMichael #RIP" (clicca qui per vedere la foto).

GEORGE MICHAEL È MORTO, VIDEO, IL CANTANTE DI LAST CHRISTMAS AVEVA 53 ANNI: LUTTO NEL MONDO DELLA MUSICA, LE PAROLE DELLA FAMIGLIA (OGGI, 26 DICEMBRE 2016) - Lutto nel mondo della musica, poco prima delle 14.00 di ieri si è spento all'età di 53 anni George Michael, la star britannica celebre in tutto il mondo per la sua lunga carriera musicale piena di successi. Il decesso, avvenuto nella sua residenza di Goring in Inghilterra, è stato probabilmente causato da un'insufficienza cardiaca, un evento inaspettato che ha sconvolto chi lo conosceva bene; la sua pubblicista Cindi Berger, secondo quanto riportato dal Telegraph, ha rivelato che non era malato ma a confermare le cause del decesso, poche ore fa, il manager della star, Michael Lippman, che è intervenuto nelle ultime ore per dare la notizia. La famiglia ha inoltre chiesto di "rispettare il bisogno di privacy in questo momento così difficile ed emotivo". Sempre secondo il Telegraph, la polizia di Thames Walley è stata chiamata poco prima dell 14.00 del giorno di Natale per un decesso avvenuto in una proprietà di Goring e, una volta sul posto, avrebbe constatato il decesso del cantante.

GEORGE MICHAEL È MORTO, VIDEO, IL CANTANTE DI LAST CHRISTMAS AVEVA 53 ANNI: LUTTO NEL MONDO DELLA MUSICA (OGGI, 26 DICEMBRE 2016). HIT NATALIZIA - George Michael è morto all'età di 53 anni, il giorno di Natale. Last Christmas è insieme a All I Want for Christmas is you una delle canzoni più caratteristiche del Natale. Una triste coincidenza, dunque, che Georgios Kyriacos Panayiotou, in arte George Michael, sia morto proprio a Natale. L'ultimo Natale, dunque, per l'artista che può vantare il singolo più venduto nel Regno Unito a non aver raggiunto la vetta della classifica. Last Christmas, però, non parà del Natale, bensì di una relazione fallita. Il riferimento alla festività c'è nel titolo e nel ritornello, ma ciò non ha impedito al brando di diventare una hit standard di Natale in tutte le radio. Nel video musicale possiamo vedere uno dei pochi momenti nei quali George Michael appare senza barba, ma questa non è l'ultima curiosità relativa al brano. Per questo singolo, infatti, George Michael è stato citato per plagio dal cantautore Barry Manilow a metà degli anni '80. Accusato di aver realizzato un brano con una melodia simile al brano Can't Smile Without You, George Michael alla fine ha versato le royalties del primo anno ad un gruppo benefico Band Aid dopo un accordo stragiudiziale.

GEORGE MICHAEL È MORTO, VIDEO, IL CANTANTE DI LAST CHRISTMAS AVEVA 53 ANNI: LUTTO NEL MONDO DELLA MUSICA (OGGI, 26 DICEMBRE 2016) - Un altro lutto colpisce il mondo della musica: George Michael è morto all'età di 53 anni in circostanze definite "non sospette". Lo ha assicurato la polizia, ma l'annuncio è stato dato dal suo manager: «È con grande tristezza che siamo in grado di confermare che il nostro amato figlio, fratello e amico George è morto serenamente a casa nel periodo di Natale», recita il comunicato riportato dalla BBC. Il manager ha poi aggiunto che la famiglia di George Michael desidera che venga rispettata la sua privacy in questo momento difficile. «Non ci saranno ulteriori commenti in questa fase», conclude la nota. Ma qual è la causa della morte dell'artista? Al momento si sa che nel 2011 ha rinviato una serie di concerti per essere ricoverato in ospedale, dove è stata curata la sua polmonite. Dopo il ricovero a Vienna ha fatto sapere di avere rischiato grosso, infatti i medici hanno fatto sapere poi di aver eseguito una tracheotomia per mantenere le sue vie respiratorie aperte e che è stato privo di sensi per alcuni giorni in ospedale.

