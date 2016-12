SUPERMERCATI APERTI A SANTO STEFANO 2016/ Oggi Milano, Roma, Genova, Torino, Napoli, Bologna: centri commerciali, orari e lista (26 dicembre)

SUPERMERCATI APERTI A SANTO STEFANO 2016: OGGI A BOLOGNA E GENOVA NEGOZI E CENTRI COMMERCIALI (26 DICEMBRE) - Supermercati e centri commerciali aperti straordinariamente oggi giorno di Santo Stefano 2016 in varie città d'Italia. Alcune catene commerciali non hanno infatti voluto far mancare ai propri clienti la possibilità di fare acquisti nel giorno successivo al Natale. Nel caso in cui quindi qualcuno avesse ancora bisogno di comprare qualcosa in vista della cena di stasera può consultare i siti specializzati, come apertodomenica.com (che però risulta ancora irraggiungibile questo pomeriggio) o ultimoprezzo.com, per scoprire quali sono i supermercati e i centri commerciali aperti oggi a Santo Stefano. Per quanto riguarda Bologna sono questi i negozi che oggi effettuano un'apertura straordinaria: Carrefour Market di via Don Luigi Sturzo, Centro Commerciale Marco Polo, Coin di Bologna. Per quanto riguarda invece Genova chi vorrà ha ancora la possibilità di fare acquisti da Scarpe & Scarpe di Genova Rivarolo.

SUPERMERCATI APERTI A SANTO STEFANO 2016: OGGI A NAPOLI E PROVINCIA NEGOZI E CENTRI COMMERCIALI (26 DICEMBRE) - Quali sono i supermercati e i centri commerciali aperti a Santo Stefano 2016? E' questa la domanda che si pongono oggi gli italiani che hanno scoperto di aver bisogno di fare acquisti nel secondo giorno di Natale. C'è chi magari ha finito le scorte di cibo e bibite dopo le cene e i pranzi delle ultime ore e non sa con cosa preparare oggi i piatti da mettere in tavola. La richiesta di sapere quali supermercati e centri commerciali sono aperti a Santo Stefano 2016 ha forse mandato in tilt il sito www.apertodomenica.com che a metà mattina risulta irraggiungibile. Ma non c'è da preoccuparsi: chi vuole sapere dove potersi recare per fare compere può consultare anche altri siti, come per esempio www.ultimoprezzo.com. Qui si possono fare le ricerche per regione, provincia e città e scoprire se ci sono supermercati o centri commerciali aperti vicino casa. In tutte le città d'Italia infatti, secondo varie modalità, ci sono infatti negozi aperti a Santo Stefano 2016. Per quanto riguarda Napoli sono questi i supermercati aperti oggi: Carrefour Market di Napoli Mediterraneo, Carrefour Market di via Veniero, Carrefour Market di Napoli corso Europa, Carrefour Market di via Morghen, Carrefour Market di via Solario.

SUPERMERCATI APERTI A SANTO STEFANO 2016: OGGI A LECCE E PALERMO NEGOZI E CENTRI COMMERCIALI (26 DICEMBRE) - La grande distribuzione organizzata resta aperta anche lunedì 26 dicembre 2016, nel giorno di Santo Stefano. I siti specializzati, come ultimoprezzo.com, ci offrono la possibilità di scoprire quali supermercati e centri commerciali forniscono le aperture straordinarie, una costante ormai nelle giornate festive più importanti. Non mancano le polemiche, anche se si tratta ormai di una tradizione legata alla necessità di dare una spinta alle vendite e a contrastare il periodo di crisi. In provincia di Lecce, ad esempio, c'è il centro commerciale Cavallino, che prende il nome dalla città in cui sorge: è aperto dalle 10 di stamattina e chiuderà alle 20 di stasera (S.S. 16 Km. 962,700 73020). Per chi, invece, vive in provincia di Palermo ci sono il centro commerciale Poseidon e quello Conca d'Oro. Se, dunque, siete al Sud e non volete trascorrere tutto il pomeriggio giocando a tombola, potete approfittare delle aperture straordinarie per un'altra sessione di shopping natalizio.

SUPERMERCATI APERTI A SANTO STEFANO 2016: OGGI A ROMA E PROVINCIA NEGOZI E CENTRI COMMERCIALI (26 DICEMBRE) - Pensato tutto anche per Santo Stefano dopo Cenone e pranzo di Natale? Inevitabile in feste come queste, dove sono molte le famiglie a riunirsi, anche di amici, dimenticarsi qualche piccolo dettaglio. Dalle posate di plastica per non dover trascorrere tutte le feste a lavare i piatti, fino agli ingredienti per i nostri piatti ed a tutto il necessario per i nostri ospiti. E' facile infatti che le basse temperature e le condizioni atmosferiche, complice qualche spumantino di troppo, spingano diverse persone a prendere alloggio temporaneo presso amici e parenti. In questo caso, meglio non farsi mancare spazzolino e dentifricio, ma visto che gli imprevisti sono ormai all'ordine del giorno, specie per chi viaggia in aereo, meglio premunirsi con un piccolo kit di benvenuto. Asciugamani, saponette, colluttorio e salviette deumidificate, senza dimenticare i cerottini per i più piccoli, il disinfettante e medicazioni di primo soccorso di vario tipo. Meglio tenersi preparati e non farsi cogliere alla sprovvista, pena il doversi precipitare nel primo centro commerciale aperto. E' meglio quindi avere sotto mano una lista di tutti i supermercati, negozi e centri commerciali aperti a Natale e Santo Stefano a Roma e provincia.

Per oggi 26 dicembre, possiamo invece avere un po' di scelta in più, dalle catene Eurospin e Carrefour Market fino a Metro Cash & Carry e Pam. Vediamo di seguito qualche esempio: Carrefour Market via Persico 82 (9:30-24:00); Carrefour Market via Prassilla (7:00-24:00); Carrefour Market via Laurentina 50 (6:00-24:00); Eurospin via Cassia 1541 (8:30-21:00); Eurospin via Fosso dell'Osa (8:00-21:00); Eurospin via Gradi (8:00-21:00); Eurospin via di Acquafredda 12 (8:00-21:00); Eurospin via Ciciliano 10/12 (8:30-21:00); Metro Cash&Carry via del Pescaccio 90 (10:00-18:00); Metro Cash&Carry località La Rustica (10:00-18:00); Metro Cash&Carry via Laurentina 9 (10:00-18:00); Pam via Terenzio 29 (9:00-22:00); Pam via XX Settembre 20 (9:00-22:00); Pam via Urbana 9 (9:00-22:00).

SUPERMERCATI APERTI A SANTO STEFANO 2016: OGGI A TORINO NEGOZI E CENTRI COMMERCIALI (26 DICEMBRE) - Archiviato il Natale si passa a Santo Stefano, seconda giornata di festa in cui potrebbe essere utile sapere quali sono i supermercati aperti a Torino. Magari con la cena della Vigilia e il pranzo di Natale si sono finite le scorse di cibo e bevande. E allora, visto che sulle tavole non possono mancare piatti e bicchieri pieni per festeggiare al meglio in compagnia di parenti e amici, per chi ne avesse bisogno ci saranno oggi anche supermercati, centri commerciali e negozi aperti. Con modalità e orari diversi in ciascuna città si potranno trovare le porte aperte dei supermercati per acquistare tutto quello di cui si può aver bisogno per continuare a fare festa anche oggi giorno di Santo Stefano. Oppure per comprare magari qualche dono da regalare a parenti o amici che festeggiano oggi l'onomastico. Per quanto riguarda Torino ecco quali sono le aperture straordinarie di supermercati, centri commerciali e negozi oggi 26 dicembre, giorno di Santo Stefano. Chi vorrà o dovrà uscire per fare acquisti potrà contare sulle porte aperte dei seguenti esercizi commerciali: Carrefour Market via S. Francesco di Sales 54 (8:30-24), Carrefour Market via Garibaldi 24 (8:30-24), Carrefour Market via Spanna 1/25 (8:30-24), Metro Cash&Carry Corso Savona 97 (10-18), Carrefour Market via Saluzzo 96/98 (8:30-24), Carrefour Market Corso Siracusa 73/c (8:30-24), Carrefour Market via Tripoli 12 (8:30-24), Carrefour Market via Stradella 192/94 (7-20), Metro Cash&Carry via Paolo Veronese 205 (10-18), Pam corso Palestro 3 (9-22), Pam via Lagrange 47/a (9-21), Pam via Principi d'Acaja 45A (9-22), Pam piazza Santa Rita Da Cascia 9 (9-22), Pam via del Carmine 2 (9-22), Pam via Botero 18 (9-22), Pam via Montebello 21 (9-22), Pam via XX Settembre 64 (9-21), Pam via Cibrario 36 (9-21).

SUPERMERCATI APERTI SANTO STEFANO 2016: OGGI A MILANO NEGOZI E CENTRI COMMERCIALI (26DICEMBRE) - Le feste sono ormai arrivate e siamo nel vivo del Natale 2016. Si presenta tuttavia l'annoso problema, soprattutto in previsione di cene e banchetti con cui deliziare familiari ed amici: e se mancasse qualche ingrediente fra le scorte? Correre subito al più vicino supermercato verrebbe di impulso, salvo poi frenarci e ricordarci che il giorno di Natale e Santo Stefano 2016 gli esercizi commerciali potrebbero essere chiusi. Milano e provincia saranno popolate da tantissime famiglie, alcune arrivate da molto lontano per festeggiare con i propri cari. E' normale quindi cercare di fare del nostro meglio per accogliere i nostri ospiti ed ovviamente assicurarsi di non far mancare nulla in casa. Eppure qualche imprevisto può succedere, fra ospiti inattesi, parenti non contati fra i presenti a tavola, comparsate improvvise che faranno di sicuro piacere, ma mettono a dura prova anche il più esperto dei contabili nel dosare le razioni con dovuta scienza. Ecco perchè è essenziale scoprire quali supermercati, centri commerciali e negozi saranno aperti a Milano e provincia il giorno di Natale e Santo Stefano.

Sul riposo concesso per oggi, 25 dicembre 206, non si transige, ma è vero anche che Media World di piazza Duca d'Aosta 1 prevede un'apertura speciale dalle 10:00 alle 20:00. Per domani 26 dicembre, invece, potremo contare sull'apertura straordinaria ed Eurospin. Ecco di seguito il dettaglio: Carrefour Market via Spinoza 4 (9:00-20:00); Carrefour Market piazzala Gramsci 2 (9:00-20:00); Carrefour Market via Campionesi 7 (9:00-24:00); Carrefour Market viale Bessi (9:00-13:00); Mediaworld (10:00-20:00); Pam piazza 8 novembre (9:00-22:00); Pam via Giambellino 7 (9:00-22:00).

