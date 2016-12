ACCONTO IVA 2016 / Scade oggi 27 dicembre: come effettuare il pagamento

ACCONTO IVA 2016, SCADE OGGI 27 DICEMBRE: ECCO COME PAGARE - E' oggi 27 dicembre il giorno di scadenza dell'acconto Iva 2016. Ecco come effettuare il calcolo e il pagamento con il modello F24. Per quanto riguarda il pagamento dell'acconto IVA 2016, come ricorda Forexinfo, questo deve essere effettuato con modello F24 e codice tributo diverso a seconda che si tratti di : contribuenti mensili (codice tributo 6013); contribuenti trimestrali (codice tributo 6035). Nel modello F24 per il pagamento dell’acconto IVA 2016 deve essere compilata la sezione Erario. L’acconto IVA 2016 può essere determinato con tre diversi metodi di calcolo: storico, previsionale e analitico. Il metodo più utilizzato è quello storico ma ci sono casi particolari come quello relativo al passaggio da soggetto passivo Iva mensile a trimestrale (o viceversa). Per il passaggio del contribuente da mensile 2015 a trimestrale 2016 o viceversa occorre prestare attenzione al periodo preso come riferimento per il calcolo: nel caso in cui si passi da mensile 2015 a trimestrale 2016 si dovrà prendere come riferimento l’ultimo trimestre del 2016, al contrario si dovrà considerare come riferimento l’ultimo mese del 2016. Chi non riuscisse entro oggi a pagare il modello F24 per l’acconto IVA 2016 potrà usufruire di un 'ravvedimento operoso' con riduzione di sanzioni.

© Riproduzione Riservata.