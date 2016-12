Estrazione / Del Lotto di oggi, Superenalotto 27 dicembre: i numeri vincenti, le quote e i centenari (conc 155/2016, martedì)

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO: I NUMERI VINCENTI, LE QUOTE E I CENTENARI - Le quote superstar del SuperEnalotto sono l'unica certezza di quest'ultimo concorso del gioco Sisal. Il Jackpot ritornerà infatti nella prossima estrazione con un premio che si aggira sui 67,4 milioni di euro. Un piatto ricco che comunque non toglie la felicità di tutti i vincitori che hanno comunque conquistato una delle quote in palio. Fra questi appunto tutti i possessori dei tagliandi vincenti che hanno realittato il 2+, pari a 1.169. A loro va il premio da 100 euro. L'1+ scende in campo come sempre con i suoi 10 euro, questa volta destinati a 8.349 giocatori, mentre i 5 euro dello 0+ sono stati destinati a 18.917 giocatori. Ancora nulla di nuovo invece per quanto riguarda il gioco del Lotto, che può comunque contare su un piccolo cambiamento all'interno dei centenari. Sempre a favore, certo, del capofila, ovvero il 53 sulla Nazionale: il multiritardatario si sposta sulla casella delle 246 ssenze, mentre a seguire troviamo l'irriducibile trio composto da 85, 21 e 55, rispttivamente a 118, 112 e 106 turni saltati.

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO: I NUMERI VINCENTI E I PREMI DISTRIBUITI - Il Jackpot non si è fatto vedere: questa la certezza per tutti i giocatori del SuperEnalotto che ancora una volta hanno visto fuggire il montepremi. Le quote messe in palio questa sera hanno dato comunque molte soddisfazioni, soprattutto a quel fortunello che è riuscito a centrare un 5 davvero competitivo. Il premio è pari a 163.765,07 euro, un bottino da non perdere. Al secondo posto ritorniamo invece a dimensioni "normali" con gli oltre 43 mila euro, donati dal 4+ a due vincitori, mentre il 3+ha premiato 70 giocatori on 3.172 euro a testa. Si prosegue poi con un rialzo del 4, che questa sera ha destinato i suoi 435,10 euro a 461 vincitori. Anche per quanto riguarda il 3 possiamo vedere un leggero rialzo: la combinazione ha messo in palio 31,72 euro, finiti nelle tasche di 16.892 vincitori. Sono stati infine 278.107 i tagliandi vincenti che hanno centrato il 2 ed hanno registrato la vincita di 5,60 euro.

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO: I NUMERI VINCENTI! E IL 53... - Per Lotto, Superenalotto e 10eLotto i numeri vincenti sono usciti e qui sotto li potete controllare tranquillamente se vi siete persi le estrazioni di poco fa. Noi qui in redazione abbiamo fatto in diretta il nostro controllo e purtroppo dobbiamo dirvi che… non ci siamo ancora. Il 2016 è stato un autentico disastro per le nostre giocate, con il sorriso sempre teso a cercare i nuovi numeri vincenti, e i nostri biglietti che immancabilmente si dimostravano e si dimostrano anche oggi deludentemente sbagliati, altro che giusti. Qui sotto potete trovare tutto quanto vi può essere utile per scoprire le vostre di vittorie, per quanto riguarda noi del Sussidiario, sarà per la prossima volta (speriamo…). Vabeh dai, per ora ci accontentiamo delle vostre vincite, che speriamo essere davvero numerose in questo martedì post Natale. Speranze e sogni, delusioni e cocenti arrabbiature, la vostra tavola oppure il vostro divano dove vi state assicurando il giusto riposo post-lavoro: dalla rabbia per l’ennesima giocata non azzeccata, all’esaltazione che ci ha fatto rovesciare il calice di vino, con somma gioia di vostra moglie. La Sisal potrebbe magari non avervi regalato la vincita massima, eppure le varie vincite graduali potrebbero essere arrivate senza neanche accorgervene: insomma, non perdetevi nulla e ricontrollate più volte. La grande serata delle estrazioni non è ancora finita! E per i più curiosi, come sempre, ecco il momento di svelare in anteprima se il 53 sia uscito sulla ruota nazionale. Attenzione! Vediamo un... 51! No, non è lui. Ma un momento! C'è anche un... 58! Che sfortuna! Bel due numeri della decina del 50, ma del 53 sulla ruota nazionale, ancora nessuna traccia... Clicca su pulsante > qui sotto per i numeri vincenti di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO: I NUMERI VINCENTI! - Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono in attesa di essere “scoperti”: i numeri vincenti delle estrazioni di oggi sono finalmente usciti e la loro unica funzione ora è quella di “trovare” la vostra schedina. Una prima estrazione di settimana, e ovviamente la prima dopo Natale nella settimana che ci conduce verso il Capodanno. Insomma vincere questa sera male non farebbe, anzi potrebbe avervi portato in dote una spettacolare vincita inaspettata. Vincita oppure no, l’ebrezza del gioco e il momento della cena interrotta dall’uscita dei numeri è un qualcosa di davvero “emozionante”; dai problemi politici nostrani con il referendum fino alla minaccia del terrorismo internazionale dopo gli ultimi fatti Berlino, il periodo non è certo dei migliori. Eppure la possibilità di ripartire subito, magari con un qualche buona notizia potrebbe essere un ottimo modo anche di affrontare questi cupi periodi che ci hanno accompagnato per il 2016. N’evvero? Il Lotto e il Superenalotto sono pronti a regalarci emozioni, il 10eLotto a stupirci con vincite non sempre considerate ma pur sempre altissime. Insomma, è tutto pronto, ma ora serve anche capire cosa poter fare dopo l’eventuale vittoria - che vi auguriamo con tutto il cuore - insomma quali idee su cosa fare dopo? Quelle le lasciamo a voi… I numeri hanno popolato le ruote del Lotto e riempito la sestina (e superstar) del Superenalotto e ora non resta altro da fare se non tirare fuori dalla tasca fortunata i nostri tagliandi e godersi tutte le emozioni che in questi momenti il Lotto e il Superenalotto sanno dare, e certamente la curiosità per il Jackpot è altissima. Qui sotto i numeri vincenti sono usciti e Il momento è arrivato. La realtà ha disposto per voi questo destino in questo apparente banale martedì sera. Ma ora basta indugi, per chi volesse anticipare queste emozioni c’è solo da scorrere fino a fine pagina. I numeri vincenti del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sono arrivati.

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO: VERSO I NUMERI VINCENTI - Ci siamo: il momento tanto atteso è arrivato per gli appassionati di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, cioè quello dell'estrazione di oggi, martedì 27 dicembre 2016. I numeri vincenti sono quasi pronti e siamo pronti a raccoglierli in diretta per la prima puntata della nuova settimana, l'ultima tra l'altro di quest'anno. Natale è già passato, ma non il momento dei regali: potrebbero esserci in serbo per voi nuovi doni e allora preparatevi al concorso 155/2016 per tutti i giochi. L'estrazione di stasera dei numeri Sisal potrebbe regalarvi nuove e inaspettate emozioni, ma non focalizzatevi solo sul Lotto e il Superenalotto, perché potete cercare di attirare la dea bendata anche giocando al 10eLotto. Se pensate che questo gioco possa fruttarvi premi esigui, dobbiamo allora smentirvi: il 10eLotto permette, infatti, di vincere fino a 5 milioni di euro. Inoltre, si può vincere con una quantità minima di numeri a seconda di quelli giocati: se, ad esempio, scegliete di giocare 10 numeri, potreste vincere anche non indovinandone nessuno. Non precludetevi allora nessuna occasione, perché la fortuna potrebbe celarsi sotto vesti inaspettate. Fatevi trovare pronti a scoprirla! Siete pronti per mettervi alla prova?

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 27 DICEMBRE 2016): POLEMICHE SULLO SPOT DEL 10ELOTTO - Cresce l'attesa per l'estrazione di Lotto, Superenalotto e 10 e Lotto, ma nel frattempo montano le polemiche per la campagna pubblicitaria di uno di questi giochi. Ci riferiamo a quella del 10eLotto a cui partecipa Francesco Totti e che è stata aspramente criticata dall'avvocato Osvaldo Asteriti, secondo cui supera i limiti della pubblicità tradizionale, invitando in maniera sfrontata all'uso di questo servizio. Questa nuova campagna promozionale, dunque, non prevede le percentuali di vittoria del gioco, che dovrebbero essere inserite, come prescritto dalla legge. «Le probabilità di vincita non sono indicate neanche sulle schedine né sui tagliandi di gioco, nonostante anche questa modalità sia una precisa prescrizione legale» dichiara Asteriti, come riportato dal portale Pressgiochi. Per l'avvocato un aspetto in particolare risulta molto grottesco: «Viene magnificata la possibilità di scommettere ogni cinque minuti, avvertendo i giocatori che il 10eLotto prevede una estrazione ogni cinque minuti, 288 al giorno. Se non si contrae una dipendenza con questi numeri non si sa davvero cosa possa procurala», ha concluso Asteriti. Il nostro consiglio non può che essere quello di giocare responsabilmente.

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 27 DICEMBRE 2016): I NUMERI PIÙ ASSENTI - Torna la grande serata di Lotto, Superenalotto e 10eLotto dopo aver archiviato la festività natalizia. Con la pancia piena ma il conto in banca da rimpinguare ci si approccia all'estrazione di oggi. C'è ancora qualche giorno di tempo per chiudere al meglio l'anno, magari col vero botto. Quella di oggi potrebbe rivelarsi la serata giusta per strappare una corposa vincita e dare una svolta concreta alla propria esistenza. Sognare è più che lecito, ma per giocare bisogna contare anche su un po' di razionalità, quella necessaria per scegliere i numeri giusti. Intanto possiamo darvi qualche consiglio last minute nella speranza che possa rivelarsi decisivo per la vostra giocata. Focalizziamoci allora sulle statistiche e in particolare su una categoria "speciale" di numeri, quella degli impresentabili, meglio conosciuta come quella degli assenti. Secondo i dati forniti dal Gioco del Lotto non si vede ancora il 53, che ha raggiunto 245 turni di assenza. Alle sue spalle ci sono tre numeri su Bari: l'85 che non si vede da 117 estrazioni, il 21 che manca all'appello da 111 turni e il 55 che è arrivato a 105 assenze. La "cinquina" di ritardatari viene completata dal 2 su Venezia, ad un passo dai 100 turni d'assenza.

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 27 DICEMBRE 2016): NUMERI FREQUENTI - C'è ancora tempo per l'estrazione di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, quindi in attesa di conoscere i numeri vincenti vogliamo fornirvi qualche statistica Sisal per studiare magari una giocata dell'ultimo minuto. Magari potrebbe uscire così quella vincente, come un gol ai tempi di recupero in una partita di calcio. Nel vostro caso, però, non portereste a casa tre punti o un trofeo, bensì tanti bei soldi che di questi tempi fanno molto comodo. Prima che le tabaccherie chiudano e che così sfumi la possibilità di una giocata in extremis, date un'occhiata ai numeri frequenti per valutare se è il caso di inserirli nella vostra giocata. Il numero più frequente nelle ultime 540 estrazioni è il 10 sulla ruota di Venezia che è stato estratto finora 41 volte. Il più frequente in assoluto, ottenuto dall'elaborazione dei dati presenti in archivio, è l'86 sulla ruota di Venezia, "pescato" ben 368 volte. Avevate pensato ad uno di questi due numeri o a entrambi per la vostra giocata di oggi? Potreste allora sfidare la fortuna e quindi rischiarli nella speranza che si presentino all'appuntamento con l'estrazione anche oggi, oppure tenervi alla larga perché potrebbero disertare l'estrazione di stasera. A voi la scelta.

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 27 DICEMBRE 2016): LE VINCITE - Siamo ancora in attesa dei premi distribuiti dal Lotto e 10eLotto nell'ultimo concorso della scorsa settimana. I dati sono ancora in via di elaborazione, per via del rallentamento dovuto a feste e chiusure straordinarie. Siamo però in grado di dire che nell'ultima estrazione sono stati premiati giocatori con più di 7 milioni di euro, mentre 1,4 miliardi di euro se guardiamo invece il totale delle vincite Sisal del Lotto per il solo 2016. In attesa di saperne di più, controlliamo le prime tre posizioni nella classifica regionale delle vincite del Lotto, capeggiata come sempre dalla Lombardia. In questo caso la regione ha conquistato oltre 1,3 milioni di euro, per più di 38 mila vincite, mentre al secondo posto troviamo la Campania con poco più di 1 milioni di euro di incasso e 14.784 vincite. Da questo punto di vista, la regione viene superata in realtà dalla Sicilia che si ferma a 14.958 tagliandi vincenti per un totale di più di 816 mila euro finali.

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 27 DICEMBRE 2016): LA SMORFIA - E' tempo di numeri vincenti con il Lotto e 10eLotto, che ritorneranno questa sera grazie al nuovo concorso. Ancora immersi fra pacchetti, regali, bottiglie di spumante e panettoni, non dimentichiamoci per nessun motivo di andare in ricevitoria, anche solo per assicurarci di avere qualche possibilità di vincere. Come abbiamo sempre visto dalle statistiche, non si tratta oltretutto di una possibilità remota e se proprio non sapete quali numeri giocare, non preoccupatevi ed affidatevi alla nostra Rubrica. Smorfia napoletana alla mano, oggi parliamo di una notizia che ha proprio a che fare con il Natale. Già l'anno scorso Emma Tapping, madre inglese di tre bambini, era saltata agli onori di cronaca per via degli 87 regali dati ai figli in occasione del Natale. La donna aveva postato il suo albero su internet, riscuotendo una forte polemica fra gli altri utenti, che le hanno ricordato in diversi modi non solo che fosse eccessivamente materialista, ma anche che stava viziando troppo i figli. Quest'anno Emma ha deciso di non ascoltare le critiche e dare comunque retta al suo istinto, destinando ai bambini 96 doni a testa. Abbiamo il regalo, 3, Natale, 25, l'albero, 53, ed i numeri 87 e 96 tratti dalla news. Come Numero Oro scegliamo invece il materialismo, 71. Pronti per i numeri vincenti di oggi? Andiamo a scoprire quali sono!

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 27 DICEMBRE 2016): LE QUOTE - Siamo ancora nel pieno delle feste natalizie ed ovviamente è aumentato il desiderio di tutti i giocatori del SuperEnalotto di vincere il Jackpot. Il montepremi continua ad essere fantastico, soprattutto se consideriamo che nell'estrazione di questa sera metterà sul piatto d'argento 66,5 milioni di euro. C'è stata anche una piccola delusione, non lo nascondiamo, e non solo per l'assenza della sestina vincente. Le quote in generale hanno subito infatti un forte ribasso, a causa dell'estrazione nel concorso precedente di un 5+ in grado di far sognare il fortunello di turno. Nell'ultimo appuntamento, la classifica delle vincite è stata guidata dal 5, che con un premio a 35.611,14 euro ha premiato sei vincitori. Al secondo posto invece il 4 con un premio di 32,7 mila euro destinato a quattro giocatori. Si prosegue infine con i 2.380 euro registrati dai 182 tagliandi vincenti che hanno indovinato il 3+, mentre 327 euro è il premio che il 4 ha concesso a 766 giocatori. Anche il 3 rimane basso, con 23,80 euro distribuiti a 28.906 vincitori, mentre 5 euro tondi è il premio del 2, finito nelle tasche di 440.999 giocatori. Per quanto riguarda i premi SuperStar a quota fissa, si inizia dal 2+ con 100 euro per ciascuno dei 2.509 vincitori, mentre 10 euro a testa per i 15.893 giocatori che hanno centrato l'1+. Si chiude con i 5 euro conquistati dai 31.781 vincitori che hanno indovinato lo 0+.

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 27 DICEMBRE 2016): COME LO SPENDO IL JACKPOT? - Il SuperEnalotto è pronto per regalare il suo Jackpot, anche se bisogna vedere se il montepremi è della sua stessa opinione. I diversi mesi di assenza della sestina vincente ci hanno ormai insegnato l'arte della pazienza, così come la capacità di immaginarci già vincitori. Rimanendo in tema, l'idea di oggi per spendere parte del premio farà felici gli appassionati dello sport. Stealth promette di unire il divertimento del gioco con la massima resa degli esercizi per scolpire il corpo, grazie ad un controller da usare direttamente sul pavimento e che ci permette sia di giocare ad alcuni dei videogiochi presenti nella memoria, sia di sfruttare lo stesso dispositivo per mantenerci in forma. Un ottimo modo per distrarsi mentre si compiono i circuiti più duri e per ottenere il meglio dal nostro allenamento, senza per questo toglierci la possibilità di divertirci allo stesso tempo. Sono già stati versati oltre 300 mila dollari, contro un goal di 20 mila. Che cosa aspettate, i numeri vincenti? Fra pochissimo scopriremo il risultato dell'estrazione di questa sera!

