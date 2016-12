TRAFFICO E METEO CAPODANNO/ Bollettino autostrade e previsioni del tempo: continuano i problemi legati alla nebbia (Oggi 28 dicembre 2016)

TRAFFICO E METEO CAPODANNO, BOLLETTINO AUTOSTRADE: ATTENZIONE ALLA NEBBIA (PREVISIONI DEL TEMPO, OGGI 28 DICEMBRE 2016) - Siamo nella settimana che andrà incontro alla fine dell'anno e all'inizio di quello nuovo con il traffico che si farà importante soprattutto per chi si muoverà verso le autostrade per andare magari a passare queste giornate fuori porta. Siamo comunque ancora all'inizio della settimana e sarà interessante fare attenzione anche a quello che accadrà oggi, 28 dicembre 2016. I problemi sono legati ancora una volta alla nebbia che colpisce la Pianura Padana ormai da quasi un mese. Il sito istituzionale delle autostrade italiane ci segnala situazioni preoccupanti per quanto riguarda proprio questa situazione. Si parte dall'A14 Bologna-Ancona con la visibilità ridotta a cento metri tra Pesaro e Fano. Sull'A13 Bologna-Padova invece si scende a ottanta metri tra Bologna Interporto e Ferrara sud. Sull'A11 Firenze-Pisa nord invece la visibilità è a novanta metri tra Firenze Peretola e Montecatini Terme.



TRAFFICO E METEO CAPODANNO, BOLLETTINO AUTOSTRADE: GIORNATA DI SOLE, NEVE IN TRENTINO (PREVISIONI DEL TEMPO, OGGI 28 DICEMBRE 2016) - La giornata di oggi, 28 dicembre 2016, continua a regalare bel tempo su tutto il nostro paese con un po' di neve che cadrà nella mattinata nella zona settentrionale del Trentino Alto Adige. Le uniche precipitazioni della giornata le troveremo a cavallo tra Basilicata e Puglia anche se si tratterà solo di perturbazioni passeggere nel pomeriggio. Ci sarà poi ancora la nebbia nella parte alta della Pianura Padana, come abbiamo visto spesso in questo ultimo periodo. Le temperature minime si toccheranno in prima mattinata ad Aosta dove il termometro sarà a meno due gradi mentre le massime saranno sui quindici di Palermo e sedici di Cagliari. Impressionante come il termometro già tra le sette e le dieci segnerà quattordici gradi a Palermo e undici a Cagliari. Staremo a vedere poi come andranno le cose in vista del Capodanno con l'inizio del 2017 in cui si prevede ancora bel tempo ma con le temperture che diventeranno gelide.

