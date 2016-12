VOLANTINO EURONICS, SCONTI FINE ANNO SUPER FIVE: SMARTPHONE SOTTOCOSTO (OGGI, 27 DICEMBRE 2016) - Voglia di tecnologia? Arrivano i super-sconti di fine anno superfive di Euronics con un nuovo volantino che è stato pubblicato dalla nota catena di negozi di elettronica. Sta prendendo piede il noto marchio Huawei che comunque mette a disposizione anche cellulari dal prezzo contenuto ma dal valore nettamente superiore a tanti altri magari di marchi più noti. Sul volantino di Euronics troviamo lo Huawei Y5 che costa di listino 99 euro e scende del 10% a 89 con un display da 4.5'' e una fotocamera da due megapixel, un processore quadcore e ram da 1 gb. Sconti anche sugli iPhone con il 5S che scende a 299 euro con uno sconto di cinquanta euro calando quindi del 14% dal prezzo di listino. Tante offerte anche sugli accessori proprio per i nostri cellulari sia originali che compatibili.

VOLANTINO EURONICS, SCONTI FINE ANNO SUPER FIVE: LE TELEVISIONI IN OFFERTA (OGGI, 27 DICEMBRE 2016) - Grandi offerte da Euronics che propone gli sconti di fine anno super five con un nuovo volantino per gli ultimi giorni del 2016 che propone grandi novità. Si parte dalla copertina dove troviamo un'offerta incredibile su un televisore 43 pollici a 359 euro, rispetto ai 499 che erano di listino. Un risparmio del 28% di circa 140 euro. Si tratta di una Smart Tv dotata di un 4K Ultra Hd con una definizione davvero al di sopra della media. Nelle prime due pagine del volantino sono poi tantissime le offerte in merito a televisori dove spicca l'ultra hd del Samsung Tv 65KU6000 da sessantacinque pollici a 999 euro con un risparmio di cinquecento euro al 33% di sconto. Insieme poi ci sono due home theatre di livello che sicuramente completano il livello di definizione.

VOLANTINO EURONICS, SCONTI FINE ANNO SUPER FIVE: VIDEOGAME PER TUTTI I GUSTI (OGGI, 27 DICEMBRE 2016) - Natale è ormai alle spalle, ma comunque non si ferma lo shopping e la volontà di fare acquisti per regali e anche per il benessere generale. E' per questo che non vanno sottovalutate le offerte riguardanti i vari negozi o centri commerciali. Euronics ha rilasciato il nuovo volantino con le ultime offerte in vista degli ultimi cinque giorni dell'anno. Saranno infatti ore di occasioni anche in merito ai videogiochi. Si parte in copertina dalla Ps4 che viene venduta a 299,99 euro con un risparmio di ottanta euro al 21% dello sconto, all'interno troviamo tre giochi come Uncharted 4, Drive Club e Ratchet & Clank. Sconti poi che ci portano anche ai videogiochi proprio come Just Dance 2016 e Just Dance 2017 rispettivamente a 19.99 euro e 29.99 euro. Le offerte poi vanno sui giochi della Ps4 con due a 79.99 euro tra i più nuovi, scendendo a 59.99 euro e 39.99 euro tra quelli meno nuovi.

br/>© Riproduzione Riservata.