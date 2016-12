ANDREA SEMPIO, ULTIME NOTIZIE DELITTO GARLASCO. OMICIDIO CHIARA POGGI: IL PADRE DELL'INDAGATO "LO SCONTRINO L'HO TROVATO IO" (OGGI, 28 DICEMBRE 2016) - Non esistono dubbi: nel delitto di Garlasco ad uccidere Chiara Poggi è stato Alberto Stasi e non Andrea Sempio. E' questa la decisione della famiglia della vittima, che si è espressa in seguito ai dati emersi in queste ultime settimane sul possibile coinvolgimento di Andrea Sempio nel delitto. In seguito all'iscrizione di quest'ultimo sul registro degli indagati, la famiglia Poggi avrebbe depositato alla Procura di Pavia degli atti in cui sottolineano la colpevolezza dell'unico condannato, giudicando infondata "qualsiasi altra ipotesi volta a prospettare delle responsabilità di terzi nell'omicidio", riporta uno scritto dei legali, ripreso da Rai News. Nel frattempo, gli inquirenti stanno continuando a mettere al vaglio tutti gli spostamenti di Andrea Sempio nelle ore in cui Chiara Poggi è stata uccisa. La circostanza più strana sarebbe spuntata già nel secondo interrogatorio, avvenuto a distanza di oltre un anno dall'omicidio di Garlasco. E' in quest'occasione che il ragazzo esibisce uno scontrino del parcheggio, conservato per tutto quel tempo e non esibito durante il primo interrogatorio. Il ragazzo è rimasto provato dall'incontro con gli inquirenti, sottolinea il padre Giuseppe a La Repubblica, "ha la febbre da qualche giorno, non sta bene: è a letto". L'uomo ha inoltre rivelato di non essersi accorto in questi giorni che la sua famiglia fosse controllata dalle autorità. "Lo scontrino del parcheggio che lo testimonia l'ho trovato io sull'auto che avevamo allora", continua, "una Daewoo che usava anche Andrea, e l'avevamo consegnato ai Carabinieri dopo il secondo interrogatorio, avvenuto pochi giorni dopo il primo. Mio figlio vuole essere sentito da chi di dovere per difendersi".

ANDREA SEMPIO ULTIME NOTIZIE DELITTO DI GARLASCO OMICIDIO CHIARA POGGI: PROFILI DNA IDENTICI, DATI TRASCURATI (OGGI, 27 DICEMBRE 2016) - Se l'indagine sull'omicidio di Chiara Poggi è stata riaperta coinvolgendo Andrea Sempio, gran parte del merito va attribuito a Pasquale Linarello, il genetista che ha trovato il Dna dell'amico del fratello della vittima comparandolo con quello di Chiara. Intervistato da Il Giorno, Linarello ha spiegato:"I due profili del cromosoma Y sono identici, anche se quello ottenuto dal professor De Stefano è parzialmente interpretabile per 14 delle 17 regioni esaminate. In alcune regioni, due o tre non di più, c’è una contaminazione, ossia la presenza di un altro soggetto maschio. I due profili sono però assolutamente identici. Devo precisare che il cromosoma Y non consente di individuare un singolo soggetto, bensì la linea maschile di una famiglia. A questo punto l’avvocato Fabio Giarda e l’avvocato Giada Bocellari mi hanno conferito un incarico formale comunicandomi che un profilo era un risultato ottenuto dal perito De Stefano e l’altro apparteneva a un nuovo soggetto". Secondo il biologo, questi dati erano stati inizialmente trascurati durante una prima perizia:"Quello che posso dire è che mi sono basato sui profili che il professor De Stefano aveva ritenuto poco significativi. Al di là delle conclusioni della perizia, ho ricevuto i dati grezzi e ho lavorato su quelli. Ho valutato i tracciati elettroforetici relativi ai profili genetici ottenuti dal professor De Stefano dal ‘lavaggio’ delle unghie di Chiara Poggi nella loro interezza, e non come ho sentito dire sotto le unghie. Ho confrontato poi questi tracciati con i profili che facevano parte del materiale in possesso dei difensori e ho tratto le mie conclusioni. In altre parole ho lavorato sui dati di partenza. Il profilo maschile ottenuto dalle unghie di Chiara Poggi è identico al profilo ottenuto dal cucchiaino e dalla bottiglietta. "

