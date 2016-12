Capodanno 2017/ Concerti ed eventi: Mantova, Daniele Silvestri tra musica e brindisi anche dopo la mezzanotte (ultime notizie oggi, 28 dicembre 2016)

CAPODANNO 2017 CONCERTI ED EVENTI, DANIELE SILVESTRI IN PIAZZA A MANTOVA (OGGI, 28 DICEMBRE 2016) - Non serve andare a Milano, Roma o Napoli per vedere bella musica nei classici concerti di Capodanno e della Notte di San Silvestro: anche in piccole realtà come ad esempio l’incantevole cittadina lombarda di Mantova si può assistere ad alcuni eventi interessanti che terranno compagnia chi deciderà di passare l’ultimo dell’anno lontano da casa e da cenoni. Spettacolo garantito da Daniele Silvestri e la sua band per un concerto in piazza Sordello, nel centro mantovano per eccellenza: da “Salirò” a “Ma che discorsi”, dalla “Paranza” a “Il mio nemico” fino a successi più recenti e alle prime hit degli anni Novanta. Il simpatico cantautore romano terrà compagnia ai mantovani dalle 22.30 in poi, anche oltre il brindisi consueto di mezzanotte: dopo il coundown e l’arrivo del nuovo 2017, tutti sulle rive del lago per assistere ai fuochi a tempo di musica “silvestriana”. Dj set immancabile terrà poi compagnia ai più resistenti fino alle prime luci dell’alba per un Capodanno indimenticabile.

CAPODANNO 2017 CONCERTI ED EVENTI, SAMUEL PRESENTA A TORINO IL SUO PRIMO ALBUM DA SOLISTA (OGGI, 28 DICEMBRE 2016) - C'è attesa anche a Torino per il Capodanno 2017: dalle ore 22 in Piazza San Carlo sono tanti gli artisti che si avvicenderanno sul palco per trascorrere in musica la vigilia del nuovo anno. Tra i nomi di chi si esibirà sotto la Mole anche Samuel, che presenterà, in anteprima nazionale, alcuni pezzi del suo primo album da solista che anticipa la partecipazione al prossimo Festival di Sanremo. Samuel Umberto Romano, conosciuto semplicemente come Samuel, è il frontman del gruppo dei Subsonica, in cui è anche compositore e autore dei testi delle canzoni: quest'anno ha annunciato attraverso le proprie pagine Facebook e Instagram di essere al lavoro sul suo primo album da solista, che è stato anticipato lo scorso 9 settembre dal suo primo singolo da solista, La risposta, seguito pochi mesi dopo da Rabbia. E lo scorso 23 dicembre Samuel ha annunciato la prevendita dell'album Il codice della bellezza che uscirà il 24 febbraio 2017. A Torino per il Capodanno 2017 previsto anche il Social Coutdown, un progetto che coinvolge tutti i cittadini che sono invitati ad inviare la proprio “foto di famiglia in salotto”, qualunque sia il proprio personale concetto di famiglia, all’indirizzo email: capodannoinsalotto@gmail.com. Le foto entreranno a far parte, con quelle degli artisti coinvolti a loro volta nell’iniziativa, del video del countdown che sarà proiettato per arrivare alla mezzanotte (clicca qui per leggere tutto il programma).

CAPODANNO 2017 CONCERTI ED EVENTI, ROMA: LA FESTA DI ROMA AL CIRCO MASSIMO (OGGI, 28 DICEMBRE 2016) - Se volete partecipare al Capodanno 2017 nella città eterna quest’anno troverete qualche piccola diversità rispetto alla tradizione: addio al Concertone di fine anno, niente botti o fuochi d’artificio e soprattutto l’insegna principale è la sobrietà. È il nuovo corso del sindaco Raggi, si cambia tutto - anche se in termini di popolarità non è stato certo una mossa che ha pagato, viste anche le contemporanee difficoltà in ambito politico. Eppure la “Festa di Roma - 1 gennaio 2017”, come l’ha titolato la stessa Raggi sul sito del Comune di Roma, vede numerosi ospiti, intrattenimento ed eventi che si discostano dal normale super-Concertone di Capodanno. «Per chi vorrà festeggiare l'arrivo del nuovo anno in piazza - si legge ancora sul sito del Comune - abbiamo presentato un unico grande evento, che partirà alle 22,30 del 31 dicembre, al Circo Massimo, e si concluderà la sera del primo giorno dell'anno nuovo. Si intitola "1° gennaio 2017 - La Festa di Roma" e con essa aspetteremo l'alba e fino a sera ci ritroveremo per una festa lunga un giorno tra storia, contemporaneità e comunità, con uno straordinario programma di eventi che andrà in scena su 4 ponti di Roma e su un chilometro di lungotevere che diventerà una grande piazza, con istallazioni, giochi di luci, concerti, laboratori per bambini, performance teatrali, letture, cinema, musica e ballo. Sarà una festa lunga 24 ore, con circa 500 artisti». Tra i nomi che parteciperanno alla festa di Capodanno al Circo Massimo, ci sono anche Ascanio Celestini a Massimo Popolizio e Lucrezia Lante della Rovere, ad Ambrogio Sparagna, Raffaele Costantino e Giovanni Guidi, a Teho Teardo. Per continuare con i musicisti della JuniOrchestra, del Quartetto Sax Spmt, di Rane Jazz Quartett, del Coro Gospel Spmt, del Testaccio Jazz Orchestra, fino all'Orchestra di Piazza Vittorio.

CAPODANNO 2017 CONCERTI ED EVENTI, MILANO: A PIAZZA DEL DUOMO CON MARIO BIONDI E ANNALISA (OGGI, 28 DICEMBRE 2016) -Sarà un Capodanno 2017 ricco di grandi concerti ed eventi in tutta Italia per salutare il 2016 e accogliere con un sorriso l'anno nuovo. Non farà eccezione Milano, il capoluogo lombardo che per il tradizionale concertone in Piazza del Duomo ha pensato bene di scaldare le migliaia di persone che parteciperanno all'evento con due voci di assoluto livello come quelle di Mario Biondi e di Annalisa. Stili diversi ma anime musicali evidentemente riconoscibili, capaci di emozionare e si spera anche di rallegrare la popolazione meneghina e i turisti presenti in Piazza del Duomo. L'alternativa per chi non ama stare all'aperto viene offerta dal Teatro Nazionale, dove verrà messo in scena il musical Footlose. A precedere lo spettacolo un cocktail di benvenuto mentre durante l'intervallo, alle tradizionali lenticchie con il cotechino si aggiungeranno una fetta di pandoro o panettone (a seconda dei gusti) e un bicchiere di spumante. Quando all'intrattenimento si aggiunge anche il piacere della buona tavola...

CAPODANNO 2017 CONCERTI ED EVENTI, COSENZA: ALVARO SOLER IN PIAZZA BILOTTI (OGGI, 28 DICEMBRE 2016) - Sarà un Capodanno 2017 in grande stile per Cosenza grazie al concerto di Alvaro Soler. Il cantante spagnolo, reduce da un'esperienza come giudice nell'ultima edizione di X-Factor, avrà il compito di far ballare i cosentini in una rinnovata Piazza Bilotti al ritmo delle sue hit. Da Sofia a El mismo sol, fino al nuovo singolo Libre: sono questi i successi principali che l'artista iberico proporrà alla platea calabrese. L'annuncio della presenza a Cosenza di Alvaro Soler è stato dato con orgoglio dal sindaco Mario Occhiuto, che sul portale del Comune ha motivato così la scelta di puntare su di lui:"Il nome internazionale che abbiamo scelto rappresenta il simbolo positivo della sua generazione per stili di vita seguiti. Sono certo che, grazie ai successi delle sue hit, non solo garantirà lo spirito di divertimento e aggregazione a cui tendiamo, ma accenderà i riflettori sulla città di Cosenza. In questo modo ci auguriamo di veicolare un incremento turistico e la conseguente crescita economica per le attività commerciali e di accoglienza del territorio".

CAPODANNO 2017 CONCERTI ED EVENTI, MARCO MENGONI IN CONCERTO A FIRENZE (OGGI 28 DICEMBRE 2016) - Chi si troverà a Firenze il 31 dicembre e vorrà farsi gli auguri di Capodanno 2017 ascoltando musica potrà partecipare al 'concertone pop' con Marco Mengoni al Piazzale Michelangelo. Ma il Buon anno in musica non sarà solo in questa piazza fiorentina: anche altre cinque piazze faranno infatti da palcoscenico, tra le quali per la prima volta anche piazza Isolotto e piazza Bartali. A Firenze dunque per scambiarsi gli auguri di Capodanno 2017 sarà organizzata dal Comune una grande festa in tutta la città. Piazza della Signoria ospiterà il tradizionale concerto di musica classica con l’Orchestra da Camera fiorentina. In piazza San Lorenzo risuoneranno invece le note della musica gospel mentre in piazza del Carmine fiorentini e turisti potranno augurarsi Buon Anno a suon di musica jazz e be bop. Per gli auguri di Capodanno 2017 previsti in piazza dell’Isolotto animazioni per bambini e gran finale con la banda musicale. Infine in piazza Bartali spettacoli circensi con giocolieri, trampolieri e marionettisti. Tutti gli eventi in programma a Firenze per la notte di San Silvestro saranno ad ingresso libero (clicca qui per leggere il programma dettagliato).

CAPODANNO 2017 CONCERTI ED EVENTI, A NAPOLI BRINDISI COL SINDACO (OGGI 28 DICEMBRE 2016) - Auguri di Capodanno 2017 con il sindaco Luigi de Magistris a Napoli. Il 1° gennaio è infatti in programma, dalle 11:00 alle 13:00, al Molo San Vincenzo un'iniziativa per scambiarsi gli auguri di Buon Anno. I cittadini sono invitati a partecipare al brindisi al quale saranno presenti, oltre che il sindaco, anche l'Assessore al Mare del Comune di Napoli, Daniela Villani, con l'Autorità di sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale e il Comando Logistico della Marina Militare. In caso di pioggia, il brindisi si svolgerà presso la sede della Lega Navale - Giardini del Molosiglio, dopo l'escursione panoramica al Molo San Vincenzo effettuata a bordo dei mezzi a disposizione.Chi vorrà partecipare al brindisi per gli auguri di Capodanno 2017 dovrà prenotarsi compilando un modulo online (clicca qui per i dettagli). Domenica 1 gennaio 2017 per augurare a tutti un Buon Anno è previsto anche a Napoli l'ingresso gratuito nei musei e nei siti archeologici statali. DomenicalMuseo è infatti l'iniziativa prevista dal decreto Franceschini, in vigore dal 1 luglio 2014, che stabilisce che ogni prima domenica del mese non si paghi il biglietto per visitare monumenti, musei, gallerie, scavi archeologici, parchi e giardini monumentali dello Stato.

