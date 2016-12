CODICE DELLA STRADA 2017/ Le possibili novità per guida con cellulare, seggiolini per bambini e biciclette (ultime notizie, oggi 28 dicembre 2016)

CODICE DELLA STRADA 2017, LE POSSIBILI NOVITÀ (ULTIME NOTIZIE, 28 DICEMBRE 2016) Il Codice della strada dovrebbe subire dei cambiamenti nel 2017 e sarà forse uno dei primi provvedimenti che verrà varato dal Senato, portando così a termine un processo di riforma che era iniziato nel 2014. Tra le novità previste vi è l’inasprimento delle sanzioni per l’utilizzo dei cellulari durante la guida, che ormai non sembra più limitato alle telefonate, ma alla vera e propria scrittura di messaggi. Per questo si potrebbe arrivare al ritiro della patente da 15 giorni fino a due mesi, oltre a un multa da 161 a 646 euro. Inoltre, in caso di incidente potrebbe essere sequestrato il telefonino, in modo da verificare se è stato tra le cause. Per i passeggeri più piccoli potrebbero arrivare novità sui seggiolini, con il divieto di viaggiare con quelli privi di schienale in caso di altezza inferiore ai 125 cm. Pena la sottrazione di 5 punti sulla patente, oltre a una multa fino a 285 euro. Una novità riguarderà poi i ciclisti, che saranno obbligati a munirsi di luci e dispositivi catadiottrici per segnalare la loro presenza sulle strade.

