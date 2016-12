Concorso Esercito italiano 2017/ Bando duemila posti: già oltre 7mila domande (ultime notizie oggi, 28 dicembre 2016)

CONCORSO ESERCITO ITALIANO 2017, DUEMILA POSTI LIBERI: PRESENTATE OLTRE 7MILA DOMANDE (OGGI, 28 DICEMBRE 2016) - Sono già oltre 7mila le domande presentate per il Concorso Esercito italiano 2017. Il Bando che mette in palio 2mila posti da volontario per l'anno prossimo è stato pubblicato prima di Natale. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 9 gennaio 2017 e a 12 giorni dalla chiusura del termine in 7039 hanno già partecipato al Concorso Esercito italiano 2017. E' quanto si legge oggi sul sito del ministero della Difesa. Secondo le disposizioni del Bando Concorso Esercito italiano 2017 il 10% dei posti disponibili è riservato alle seguenti categorie: diplomati presso le Scuole Militari; assistiti dell’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari di Carriera dell’Esercito; assistiti dell’Istituto Andrea Doria, per l’assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina Militare; assistiti dell’Opera Nazionale Figli degli Aviatori; assistiti dell’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell’Arma dei Carabinieri; figli di militari deceduti in servizio. In caso di mancanza, anche parziale, di candidati idonei appartenenti a queste categorie di riservatari il Bando specifica che i relativi posti saranno assegnati agli altri concorrenti idonei, secondo l’ordine di graduatoria.

CLICCA QUI PER IL BANDO DI ISCRIZIONE AL CONCORSO ESERCITO ITALIANO 2017

CONCORSO ESERCITO ITALIANO 2017, DUEMILA POSTI LIBERI: TERMINI D’ISCRIZIONE (OGGI, 28 DICEMBRE 2016) - È scattato prima di Natale il bando di Concorso per l’Esercito Italiano che in questi primi giorni ha visto già moltissime adesione alla domanda di iscrizione per 2000 posti a reclutamento volontario per l’anno 2017. Un maxi concorso che da anni non si vedeva tra le file della Difesa e che ha fatto scattare molte procedure online tra richiesta di requisiti e termini ufficiali di iscrizione. I due mila posti di cui si parla all’interno del bando di concorso saranno così suddivisi: 1965 per incarico/specializzazione, 10 per elettricista (al termine dell’anno di VFP1), 10 per idraulico (al termine dell’anno di VFP1), 10 per muratore (al termine dell’anno di VFP1) ed infine 5 per maniscalco (al termine dell’anno di VFP1). Da segnare sul calendario è il prossimo 9 gennaio 2017, quando cioè scadranno le iscrizioni online, senza proroghe, per il Concorso Esercito Italiano: a quel punto, se si è n possesso dei requisiti richiesti, la domandina per poter essere ammessi tra i candidati che si sottoporranno alle prove selettiva va inviata esclusivamente online ed effettuando il login inserendo le proprie credenziali all’interno dell’apposita sezione del sito ufficiale dell’Esercito Italiano.

CONCORSO ESERCITO ITALIANO 2017, DUEMILA POSTI LIBERI: LE DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE (OGGI, 28 DICEMBRE 2016) - Il Bando di Concorso per l’Esercito Italiano che mette in pali 2000mila posti da volontario per il prossimo 2017 che sta per arrivare vede una serie di specifiche fornite e stabilite dal bando pubblicato sul sito del Ministero della Difesa lo scorso 21 dicembre: tra le tante, approfondiamo l’argomento legato alle disposizioni amministrative garantite dal Ministero. Per tutti coloro che verranno ammessi alle prove pre-selettive avranno spese totalmente a carico: «Le spese per i viaggi effettuati sul territorio nazionale da e per la sede ove hanno luogo le prove di efficienza fisica e gli accertamenti psico-fisici e attitudinali sono a carico dei candidati». Come specificato dal Bando linkato in questa pagina, durante le operazioni di selezione presso i Centri di Selezione o Enti o Centri sportivi indicati dalla Forza Armata i candidati potranno fruire, se disponibili, di: vitto a spese del richiedente; alloggio a carico dell’Amministrazione della Difesa. Come ultimo elemento, i candidati convocati per l’incorporazione presso i Reggimenti addestrativi potranno, a domanda, fruire dell’alloggio presso tali Enti dalla sera precedente la data di convocazione. Essi dovranno comunque attenersi alle norme disciplinari e di vita di caserma.

