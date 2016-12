GIANNA DEL GAUDIO/ News, Antonio Tizzani farà una rivelazione? Il dubbio di Roberta Bruzzone (ultime notizie oggi, 28 dicembre 2016)

GIANNA DEL GAUDIO NEWS, ANTONIO TIZZANI FARA' UNA RIVELAZIONE? IL DUBBIO DI ROBERTA BRUZZONE (ULTIME NOTIZIE OGGI, 28 DICEMBRE 2016) - I Ris sono ritornati a perlustrare la villetta di Seriate, in cui nella notte fra lo scorso 26 e 27 agosto è stata uccisa Gianna Del Gaudio. Il genetista chiamato dalla difesa, Giorgio Portera, ha annunciato che verrà effettuato un esame particolare, con cui si calcolerà la traiettoria delle macchie di sangue per determinare la posizione vittime e di conseguenza i movimenti dell'assassino. Una tecnica avanzata, come ha sottolineato Roberta Bruzzone durante la puntata di ieri de La vita in diretta. Continua intanto ad essere indagato Antonio Tizzani, il marito della vittima, come possibile omicida. In studio si è discusso anche della recente morte di Daniela Roveri, l'imprenditrice del bergamasco uccisa con un unico taglio alla gola. Secondo alcune ipotesi, i due casi sarebbero molto simili e qualcuno ha ipotizzato anche la possibile presenza di un serial killer sul nostro territorio.

GIANNA DEL GAUDIO NEWS, IN ATTESA DEL RISULTATO SULLE IMPRONTE (ULTIME NOTIZIE OGGI, 28 DICEMBRE 2016) - Nel frattempo si continua ad attenere il risultato di un altro test, che riguarda le impronte rilevate sull'arma del delitto. Potrebbe confermare o smentire la colpevolezza presunta di Antonio Tizzani per l'omicidio di Gianna Del Gaudio. Secondo la Bruzzone, l'assassino è di sicuro una persona che conosceva la vittima e che si trova nella sua cerchia. Il movente potrebbe essere un favore o un aiuto che Gianna Del Gaudio ha rifiutato di fare a questa seconda persona. Agli occhi della criminologa inoltre, come ha ribadito durante il suo intervento in trasmissione, Antonio Tizzani potrebbe presto fare una rivelazione, grazie ad un particolare presente nelle sue ultime dichiarazioni. Il marito della vittima ha infatti confermato che il famoso uomo incappucciato potrebbe essere un conoscente, dettaglio che annullerebbe quindi l'ipotesi che l'uomo misterioso indossasse un copricapo.

