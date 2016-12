Gela, mamma avvelena le figlie/ L'omicidio di Giuseppa Savatta: piantonata in ospedale, “fatemi morire” (ultime notizie oggi, 28 dicembre)

GELA, GIUSEPPA SAVATTA AVVELENA LE DUE FIGLIE: "FATEMI MORIRE" (ULTIME NOTIZIE OGGI, 28 DICEMBRE 2016) - La mamma di Gela che ha avvelenato le figlie urla oggi “fatemi morire” dall'ospedale in cui è piantonata. Giuseppa Savatta, insegnante di 41 anni ha ucciso ieri le due figlie di 7 e 9 anni, è in stato di fermo all'ospedale Vittorio Emanuele di Gela. I carabinieri, come riferisce l'agenzia di stampa Adnkronos, hanno notificato alla donna l'ordine di arresto per duplice omicidio volontario, aggravato dalla discendenza. Giuseppa Savatta potrebbe essere interrogata già oggi. Intanto oggi sarà eseguita l'autopsia sui corpi delle due bambine per stabilire se Maria Sofia e Gaia siano morte avvelenate dalla candeggina che sono state costrette a ingerire dalla mamma oppure per soffocamento. In base a una prima ricostruzione di quanto accaduto la mamma di Gela avrebbe avvelenato le due figlie con la candeggina e poi l'avrebbe ingerita lei stessa dopo essersi provocata delle ferite. E dopo aver chiamato il marito, Giuseppa Savatta avrebbe tentato di gettarsi dal balcone ma Vincenzo Trainito è arrivato in tempo ed è riuscito a salvare la moglie.

GELA, GIUSEPPA SAVATTA AVVELENA LE DUE FIGLIE: ERA UN’INSEGNANTE DI SOSTEGNO CON CRISI DEPRESSIVE (ULTIME NOTIZIE OGGI, 28 DICEMBRE 2016) - Emergono altri dettagli sulla terribile storia di Gela dove una madre, Giuseppa Savatta, ha avvelenate le due figlie con la candeggina: pare infatti che la donna di 41 anni era una insegnante di sostegno che svolgeva servizio presso la scuola Romagnoli di Gela, così riporta l’Agi. Dalla dinamica dei fatti, pare che la donna abbia davvero costretto le figlie Maria Sofia e Gaia ad ingoiare il liquido fatale, graffiandole in volto perché si ribellavano. Dopo la loro morte è arrivato il marito, Vincenzo Trainito, che in un primo momento ha cercato di impedire che anche la moglie ingerisse la candeggina e poi ha fermato il tentativo di buttarsi dal balcone dalla donna in stato di raptus. Le indagini proseguono, con anche il marito, ingegnere e insegnante presso un’altra scuola di Gela, che verrà sentito nelle prossime ore appena uscirà dallo choc comprensibile dopo la tragedia plurima.

GELA, GIUSEPPA SAVATTA AVVELENA LE DUE FIGLIE: ERA UN’INSEGNANTE DI SOSTEGNO CON CRISI DEPRESSIVE (ULTIME NOTIZIE OGGI, 27 DICEMBRE 2016) - Gela torna alla ribalta delle cronache italiane per un terribile omicidio che ha visto coinvolte una mamma e le sue due bambine. Sarebbe ancora incerta la causa della morte delle due bambine di Gela, uccise dalla madre che le ha costrette a bere della candeggina. Maria Sofia e Gaia potrebbero infatti essere state strangolate, a causa di alcune escoriazioni presenti ai lati della bocca. Secondo alcuni rilievi, inoltre, la madre Giuseppa Savatta potrebbe averle anche soffocate. Come sottolinea La Sicilia, apparentemente la famiglia di Gela in cui si è consumata la tragedia è apparsa tranquilla agli occhi degli inquirenti, anche se secondo alcuni vicini di casa la donna soffriva da tempo di una forma di depressione. Non esiste tuttavia al momento alcuna traccia di referti medici per questa patologia. Una delle due bambine si trovava nella cameretta, sottolinea Il Giornale di Sicilia, l'altra invece si trovava in corridoio. Non è il primo caso nel giro di pochi anni che porta Gela a vivere una terribile tragedia. L'omicidio è inoltre molto simile a quello avvenuto nell'aprile di sei anni fa, quando Vanessa Lo Porto decise di annegare i due figli perché soffrivano di autismo.

GELA, GIUSEPPA SAVATTA AVVELENA LE DUE FIGLIE: NEL PASSATO IL SUICIDIO DEL NONNO IN CIRCOSTANZE MISTERIOSE (ULTIME NOTIZIE OGGI, 27 DICEMBRE 2016) - Una famiglia devastata a Gela dopo l’omicidio delle due figlie di Giuseppa Savatta, la madre-killer che pare aver avvelenato le due bambine per cause ancora sconosciute, prima di tentare il suicidio. Mentre le indagini ancora sono in corso, vengono svelate dal giornale locale La Sicilia alcuni importanti novità sul passato della famiglia di Giuseppa Savatta: pare infatti che la depressione di cui soffriva la donna 41enne era dovuta ad un lutto molto dolorosa del recente passato, con il padre (e nonno delle bimbe) che è morto suicida in circostanze mai davvero chiarite. Un dolore grande che in questi anni evidentemente non è mai stato superato e che potrebbe aver portato alla follia di questa mattina: Gela piange due vittime innocenti e una terza ancora ricoverata dopo aver ucciso le figlie ed aver rovinato la propria vita e quella del marito Vincenzo, anche lui distrutto da quanto accaduto.

GELA, GIUSEPPA SAVATTA AVVELENA LE DUE FIGLIE CON LA CANDEGGINA (ULTIME NOTIZIE OGGI, 27 DICEMBRE 2016) - La follia a Gela appena dopo il Natale: la bruttissima storia di cronaca che vi abbiamo raccontato qui sotto iene arricchita di ora in ora di pesanti novità che derivano dalle prime ricostruzioni dei testimoni e degli inquirenti nell’appartamento dove una madre ha avvelenato e ucciso le due figlie di 7 e 9 anni. Si chiama Giuseppa Savatta la donna di 41 anni che avrebbe avvelenato le due bambine prima di tentare il suicidio con il marito che l’ha fermata in tempo: un ingegnere di 48 anni, Vincenzo Trainito, è stato lui a trovare i corpi senza vita delle bimbe Maria Sofia e Gaia, come riporta il sito del Fatto Quotidiano. Secondo le prime ricostruzioni fatte e riportate da Fanpage pare che la mamma abbia fatto ingerire della candeggina con la forza, prima di ingerire il liquido pericoloso anch’essa e gridando di volersi buttare dal balcone. Ricoverata immediatamente all’ospedale di Gela, dove sarebbe comunque in condizioni gravi per via dell’auto avvelenamento prodotto con la candeggina.

MAMMA UCCIDE LE DUE FIGLIE: GELA, AVVELENA LE DUE BAMBINE E TENTA IL SUICIDIO (ULTIME NOTIZIE OGGI, 27 DICEMBRE 2016) - Tragedia in Sicilia: è di pochi istanti fa la notizia di una mamma che a Gela, in provincia di Caltanissetta, ha ucciso avvelenando le sue uniche due figlie, di 7 e 9 anni, e tentano subito dopo di lanciarsi nel vuoto da un balcone della sua casa, al secondo piano di via Passaniti (fonte Repubblica). È stata fermata all’ultimo dal marito che entrando in casa ha scoperto l’orribile tragedia: un ingegnere, pare avvisato proprio dalla moglie al telefono, ha evitato il suicidio finale di una giornata di follia. Purtroppo le due bambine sono morte, trovate senza vita dai soccorritori del 118 chiamati dal marito: confusa la ricostruzione dei fatti, con la madre che pare abbia ucciso le figlie dopo lungo periodo di depressione. Come riporta il Quotidiano.net sul suo sito internet, le prime voci raccolte poco fa dopo il ritrovamento del cadavere, parlando di depressione e forti litigi sentiti da alcuni vicini di casa: indagini aperte dei carabinieri, ma il fatto tragico di questo periodo natalizio resta davvero terribile. Le prossime ore serviranno a stabilire cosa davvero ha spinto la madre ad avvelenare due bambine piccole e innocenti…

