George Michael / Epic fail di “Buffy”: Sarah Michelle Gellar scambia la popstar con Boy George su Twitter (oggi, 28 dicembre 2016)

GEORGE MICHAEL, GEORGIOS KYRIACOS PANAYIOTOU E' MORTO: CLAMOROSA GAFFE DI BUFFY (ULTIME NOTIZIE, 28 DICEMBRE 2016) - Povero George Michael: non solo la morte prematura ma anche alcuni commenti e combatti dedicati…a suoi rivali! Un leggero sorriso nella tristezza di questi giorni del mondo della musica lo regala involontariamente la meravigliosa Sarah Michelle Gellar, attrice divenuta famosa con la serie Buffy l’Ammazzavampiri: la biondina ci è rimasta molto male per la morte della popstar il giorno di Natale e ha voluto come tanti colleghi esternare il proprio disagio sui social. Ecco, peccato che prima magari poteva verificare chi davvero fosse deceduto…«Do you really want to hurt me? I guess you do 2016, #ripboygeorge I was truly one of your biggest fans». Se ne accorge ma ormai la frittata è fatta: George Michael evidentemente non è Boy George, gli Wham! non sono i Culture Club e i fans diciamo che non l’hanno presa benissimo. Povera Buffy, scuse arrivate quasi subito con l’ammissione sempre su Twitter dell’epic fail, «"Ecco perché di solito non commento i fatti pubblici…». Poter Buffy, consoliamoci queste feste con qualche episodio della bella Sarah Michelle Gellar: da lassù George Michael ne sarà assai divertito. Clicca qui per la gaffe di Sarah Michelle Gellar su George Michael

GEORGE MICHAEL, GEORGIOS KYRIACOS PANAYIOTOU E' MORTO: IL SALUTO DI NAOMI CAMPBELL (ULTIME NOTIZIE, 28 DICEMBRE 2016) - Nel 1990 la canzone di George Michael “”Freedom 90” è stata oltre che un manifesto per le comunità LGBT anche un inno all’icona delle top model che infatti riempivano il suo video, divenuto tra i più famosi di sempre. La canzone della grande popstar morta nella notte di Natale risuona anche oggi tra i saluti commossi di quelle top model che hanno rappresentato e riempito le immagini di un canzone che ha fatto la storia. Naomi Campbell, Linda Evangelista, Christy Turlington, Tatjana Patitz, Cindy Crawford, sono quelle che hanno preso parte al video e che, naturalmente, non sono rimaste indifferenti alla morte di George. Su Instragram la meravigliosa “Venere nera” ha voluto salutare il suo amico Michael con una foto che la ritrae nel video di Freedom 90 e poi con un volto sorridente del grande George, in uno dei momenti più belli della sua seconda carriera negli anni 90, mentre aveva successo clamoroso anche da solista. «Le condoglianze a tutta la tua famiglia: non dimenticheremo mai quante vite sono state toccate dalla morbidezza della tua voce e quando la tua battaglia per i diritti LGBT abbia avuto successo. Resta alto tra gli angeli e riposa in pace amico!», sono le parole commosse del post di Naomi Campbell.

GEORGE MICHAEL, GEORGIOS KYRIACOS PANAYIOTOU E' MORTO: L'EREDITA' AI FIGLI DEGLI AMICI? (ULTIME NOTIZIE, 28 DICEMBRE 2016) - L'impegno civile di George Michael a sostegno di comunità ed associazioni benefiche come Childline, è sempre stato uno dei tratti distintivi dell'artista britannico. Nonostante le generose donazioni, il cantante poteva comunque contare su un patrimonio che superava le 100 milioni di sterline, ma la curiosità più grande riguarda la loro destinazione. Una parte potrebbe infatti andare ai figli degli amici più stretti di George Michael, fra cui Shirlie Holliman, che ha potuto contare per il suo debutto proprio sugli Wham! e Martin Kemp, membro degli Spandau Ballet. Fra i possibili eredi, sottolinea La Repubblica, ci potrebbe essere inoltre la figlia di Geri Haliwell oppure i figli del cugino di cui era il padrino. Secondo i media inglesi, inoltre, George Michael aveva in previsione una reunion sul palco con gli Wham!, riunendosi l'anno prossimo con l'amico più caro Andrew Ridgeley.

GEORGE MICHAEL, GEORGIOS KYRIACOS PANAYIOTOU E' MORTO: "NON SMETTERO' MAI DI SENTIRE LA TUA MANCANZA", L'ULTIMO POST DEL FIDANZATO (ULTIME NOTIZIE, 28 DICEMBRE 2016) - A trovare il corpo privo di vita di George Michael è stato il compagno Fadi Fawaz, un 43enne di origini libanesi. Il parrucchiere delle celebrità aveva conosciuto la star britannica nel 2011, con cui aveva iniziato quasi subito a convivere. "Dovevamo fare pranzo insieme, sono andato da lui per svegliarlo e lui se n'era andato, giaceva pacificamente", ha raccontato in un'intervista al Telegraph. L'anno in cui George Michael ed il suo ultimo fidanzato si sono conosciuti, non era passato molto tempo dalla rottura dell'artista con la moglie Katy Goss. Inizialmente Michael aveva assunto Fadi Fawaz come membro del suo staff di hair stylist. Nel profilo twitter del parrucchiere dei vip, una foto con il compagno in un momento romantico. L'ultimo messaggio è dello scorso 26 dicembre, ore dopo l'annuncio della morte di George Michael: "Non dimenticherò mai questo Natale: trovare il tuo partner morto in pace nel tuo letto come primo fatto della giornata. Non smetterò mai di sentire la tua mancanza". Clicca qui per leggere il post del fidanzato di George Michael.

© Riproduzione Riservata.