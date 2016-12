Incidente stradale / Fondo Valle Isclero, frontale tra due auto: un morto e un ferito (Ultime notizie oggi, 28 dicembre 2016)

INCIDENTE STRADALE FONDO VALLE ISCLERO: UN MORTO E UN FERITO IN SCHIANTO FRONTALE TRA DUE AUTO (ULTIME NOTIZIE OGGI, 28 DICEMBRE 2016) - Un altro incidente stradale mortale è avvenuto questa mattina sulla Fondo Valle Isclero, nel Sannio, in provincia di Benevento. In uno schianto frontale tra due auto, come riporta Napoli.fanpage.it, è morto un 63enne e un 42enne è rimasto ferito. L'incidente stradale si è verificato tra gli svincoli di Solopaca e Dugenta: a scontrarsi sono state una Lancia K e una Dacia Duster. La vittima, che viaggiava a bordo della Lancia, è Manfredi Pascarella, direttore generale provinciale di Confagricoltura Benevento. Al momento sono in corso le indagini per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente stradale. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 e gli agenti della Polizia Stradale. Secondo le prime ipotesi sembra che Manfredi Pascarella sia stato colto da un malore mentre era alla guida della sua auto e abbia invaso la corsia opposta causando lo scontro con l'altra macchina.

INCIDENTE STRADALE GENOVA: MORTO UN CARABINIERE, FINITO PER UN MALORE CONTRO GUARDRAIL (ULTIME NOTIZIE OGGI, 28 DICEMBRE 2016) - Incidente stradale mortale ieri pomeriggio in provincia di Genova. Secondo quanto riportato da GenovaToday un carabiniere è morto dopo aver avuto un malore ed essere finito con la sua auto contro il guardrail. L'incidente stradale è avvenuto verso le ore 18.45 sulla strada provinciale del passo del Bracco, fra Sestri Levante e Moneglia, poco distante dal bivio per Novano nel comune di Casarza Ligure. Alla guida dell'auto un carabiniere di 42 anni, in servizio presso la compagnia di Sestri Levante, è morto nello schianto contro la barriera di protezione, dopo aver perso il controllo della macchina. Insieme a lui viaggiavano la moglie e la figlia. Sul luogo dell'incidente stradale sono intervenuti i mezzi di soccorso e i vigili del fuoco che hanno estratto dall'auto la vittima. I carabinieri indagano sull'incidente stradale: l'auto su cui viaggiava la famiglia del collega morto stava rientrando da Sestri Levante a Moneglia.

