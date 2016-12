RICHARD ADAMS, MORTO LO SCRITTORE DE "LA VALLE DEI CONIGLI": AVEVA 96 ANNI (OGGI, 28 DICEMBRE 2016) - Si è spento all'età di 96 anni Richard Adams, lo scrittore noto in Italia per il suo best seller, La valle dei conigli. A dare notizia del decesso avvenuto la vigilia di Natale, come riportato dalla Bbc, è stata la figlia Juliet Johnson. Nato nel 1920 nel Berkshire, Adams nel suo capolavoro racconta di un gruppo di conigli impegnato nella ricerca di un nuovo posto in cui vivere dopo che la loro conigliera viene minacciata dalla presenza dell'uomo. Un racconto ricco di allegorie e metafore, dove gli ostacoli incontrati dai conigli, ad esempio l'invadenza umana e la ricerca della leadership tra simili, ricordano molti dei problemi osservati nella società moderna. E dire che Richard Adams, come ricorda Corriere.it, per vedere pubblicata questa storia inventata in automobile per dilettare le due figlie, che l'avevano convinto a farne un romanzo, ha dovuto ingoiare il rifiuto di ben 13 case editrici. Soltanto la Rex Collings decise di correre un rischio minimo, tirandone 2.500 copie: mai investimento si rivelò più azzeccato, considerando che del libro di Adams sono state vendute nel mondo 50 milioni di copie, e ne sono derivate una serie e un film. Se n'è andato un uomo ricco di fantasia e talento, divenuto scrittore a 52 anni per amore delle figlie e per la gioia di milioni di lettori.

