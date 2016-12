TORTELLINI AVVELENATI / Sequestrate 17 tonnellate di pasta ripiena: in Emilia Romagna denunciati 6 imprenditori (Oggi, 28 dicembre 2016)

TORTELLINI AVVELENATI IN EMILIA ROMAGNA, SEQUESTRO DI 17 TONNELLATE DI PASTA RIPIENA E DENUNCIA DI 6 IMPRENDITORI (OGGI, 28 DICEMBRE 2016) - Sarebbero arrivati sulle tavole delle feste anche i tortellini avvelenati? In Emilia Romagna i Nas hanno sequestrato 17 tonnellate di pasta ripiena e hanno riscontrato gravi irregolarità in 15 aziende: sei imprenditori sono stati denunciati. I Carabinieri hanno ispezionato, come riporta La Stampa, 71 aziende alimentari, nelle province di Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini e sono state sospese 2 attività commerciali (una in provincia di Bologna e una in provincia di Ravenna) per gravi carenze igienico sanitarie. Il sequestro delle tonnellate di ripieno per tortellini si aggira su un valore di circa 400mila euro. I Nas hanno anche chiuso una struttura abusiva adibita a deposito alimentari, del valore di circa 100mila euro. Ma i sequestri non hanno riguardato solo i tortellini avvelenati. In provincia di Bologna infatti, presso una ditta attiva nella produzione di pane per usi industriali, sono state sequestrate 1 tonnellata di farine e lieviti scaduti da tempo e 7 tonnellate di pane e prodotti da forno appena realizzati con le materie prime scadute.

