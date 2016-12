Volantino Euronics / Sconti fine anno Super Five: i notebook e le fotocamere digitali (Oggi, 28 dicembre 2016)

VOLANTINO EURONICS, SCONTI FINE ANNO SUPER FIVE: LE OFFERTE SUI COMPUTER (OGGI, 28 DICEMBRE 2016) - Ti serve un computer perchè il tuo non gira più come vorresti? Di certo questo è il momento opportuno per cercare di trovare l'offerta giusta con gli sconti di fine anno Super Five di Euronics. Sono numerose le offerte, partendo dall'Asus notebook x206ha-fd007t che rispetto al costo di listino di 249 euro è sceso a 199 del venti per cento. Sconti anche sui Core i7 che arrivano a socnti del 20% come sul Hp Notebook 17x005 a 599 euro rispetto ai 749 di listino, sono quindi addirittura centocinquanta euro di sconto. Cifre importanti che ci possono portare però sicuramente a delle situazioni di risparmio importanti soprattutto per chi con il computer ci lavora. Ricordiamo inoltre che per poter usufruire delle offerte bisognerà essere titolari di una tessera di Euronics.

VOLANTINO EURONICS, SCONTI FINE ANNO SUPER FIVE: IL MONDO DELLA FOTOGRAFIA SOTTOCOSTO (OGGI, 28 DICEMBRE 2016) - In un periodo di grandi innovazioni tecnologiche continua ad essere sotto gli occhi di tutti la moda per le fotocamereche sicuramente trovano ogni giorno connotazioni diverse e innovazioni sempre molto interessanti. E' così che potremmo approfittare degli sconti di fine anno superfice di Euronics. Tra le più interessanti proposte del volantino di Euronics c'è la Nikon Coolpix W100Bluz che è resistente all'acqua e può andare sotto di dieci metri. Costa di cartellino 169 euro ma è scontata a 149 quindi dell'undici per cento. Sono molto interessanti anche le action cam che diventano sempre più usate da chi fa sport oppure riprese di un certo livello cinematografico. L'esempio è quello della Nilox Action-cam F-60 reloaded che è in prezzo di saldo a 139 euro rispetto ai 199 di listino con il 30% dello sconto. Offerte da considerarsi impossibili che non possono sfuggire soprattutto a chi è interessato al mondo della fotografia.

© Riproduzione Riservata.