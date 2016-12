Volantino Expert / Sconti fine anno I Magnifici 100: video, televisori e lettori blu ray (Oggi, 28 dicembre 2016)

VOLANTINO EXPERT, SCONTI FINE ANNO I MAGNIFICI 100: VIDEO E TELEVISORI (OGGI, 28 DICEMBRE 2016) - Continuano gli sconti pazzi di fine anno con I Magnifici 100 di Expert presenti tutti nel volantino pubblicato sia online che in versione cartacea dal colosso dell'elettronica. Bisogna ovviamente avere la tessera del negozio per poter usufruire degli sconti in questione. Si parte dai televisori che di sicuro saranno molto ricercati anche e soprattutto in questi giorni di festa per fare diversi regali a parenti, amici o magari alla fidanzata o al fidanzato. Partiamo da chi ha un budget più alto con un Sony KDL-65W859CB 65" Full HD Smart TV che è scontato di ben 130 euro passando dai 1599 euro ai 1469. Si scende poi a prezzi magari più accessibili con il TELEFUNKEN TE22275B35TXG 22" Full HD che rispetto ai 149 euro scende di venti euro a livello di listino con venti euro di sconto. Sicuramente offerte imperdibili che potremo trovare anche sul sito di Expert, clicca qui per vedere tutte le offerte.

VOLANTINO EXPERT, SCONTI FINE ANNO I MAGNIFICI 100: LETTORI BLU RAY (OGGI, 28 DICEMBRE 2016) - Tra le tante offerte che circolano in rete l'attenzione si posa soprattutto su Expert con gli sconti di fine anno che ci portano a I Magnifici 100. C'è grande attenzione anche al mondo dell'home theatre con l'uscita di moltissimi lettori blu ray e dvd. Si parte dal LG BP450 che sicuramente ha un prezzo accessibile ed è un prodotto equilibrato e dal grande rendimento. Di listino il lettore sta a 79 euro, ma troviamo scontato a 64.99 con ben il 17.7% di sconto. Si completa poi l'opera anche con il possibile acquisto di un sistema home cinema che da la possibilità oltre che di vedere il film ma anche di ascoltarlo in maniera diversa. Troviamo il Samsung HT-J4500 sistema home cinema che è scontato a 199 euro rispetto al prezzo di listino di 219. Questo infatti oltre ai tanti supporti a disposizione presenta anche un sistema integato di dolby digital. E' importante inoltre avere la tessera che si rende sicuramente una condizione necessaria e indispensabile per ottenere gli sconti.

VOLANTINO EXPERT, SCONTI FINE ANNO I MAGNIFICI 100: TELEFONIA & HI-TECH (OGGI, 28 DICEMBRE 2016) - Sono tantissime le offerte che portano alla campagna dei magnifici 100 di Expert con tante occasioni anche nel campo della telefonia e dell'hi-tech. Partiamo dai monopattini elettrici come il Nilox 30NxBk65Bt002 che è pubblicizzato ovunque a 399 euro e Expert offre in promozione a 369, clicca qui per la scheda tecnica. Passiamo alla telefonia dove troviamo l'impermeabile Samsung Galaxy S7 che costa da listino 729 euro e scende addirittura a 599 euro, clicca qui per la scheda tecnica. Per quanto riguarda invece i computer portatili fa gola l'Acer Aspire Es1 che ha il suo punto di forza su una scheda video davvero di ottimo livello e su uno schermo da ben 15.6 pollici. Questo scende dai 349 euro di listino a 299 euro, clicca qui per la scheda tecnica. Ricordiamo però che per accedere a questo tipo di scontisticabisogna avere la tessera di Expert.

VOLANTINO EXPERT, SCONTI FINE ANNO I MAGNIFICI 100: GRANDI E PICCOLI ELETTRODOMESTICI (OGGI, 28 DICEMBRE 2016) - Tra i magnifici 100 di Expert non potevano mancare i grandi e piccoli elettrodomestici. Ovviamente per accedere alle offertissime di fine anno del colosso dell'informatica bisogna essere titolari di una card di Expert e pronti quindi ad accedere agli sconti. Pubblicizzatissima è la nuova lavatrice Candy Cs 14102D3 che scende del 26.1% da i 499 euro originali ai 369 euro di questo periodo, clicca qui per la scheda tecnica. Si passa poi alla funzionale Lavazza Minù che comprende sessantaquattro capsule, una macchina moderna con un design accattivante con il prezzo di 59,90 euro, clicca qui per la scheda tecnica. Sono tante le offerte poi anche su articoli particolari come gli estrattori di succo che vanno tanto di moda nell'epoca in cui si fanno sempre più numerosi i vegani e i crudisti. E' così che troviamo il Pure Juice della Kenwood, per esempio, a quaranta euro di meno rispetto al prezzo di listino, clicca qui per la scheda tecnica.

