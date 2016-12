Amazon Underground / Digital Day, domani sconti e promozioni dall'app store: una valanga di giochi gratis (ultime notizie, 29 dicembre 2016)

AMAZON UNDERGROUND DIGITAL DAY, DOMANI SCONTI E PROMOZIONI SUL DOWNLOAD DALL'APP STORE: UNA VALANGA DI GIOCHI GRATIS (ULTIME NOTIZIE, 29 DICEMBRE 2016) - Domani sarà l'Amazon Digital day con la possibilità di fare acquisti con promozioni convenienti nello store Underground del sito di e-commerce più famosodel mondo. Già da oggi sono tantissime le app e i giochi che si possono scaricare gratuitamente direttamente da Underground Apps. Si parte da Angry Birds Rio per arrivare al famosissimo Soinc Dash o alle nuove edizioni di Fruit Ninja e Cut the Rope quest'ultimo nella versione Time Travel. Tra i tanti giochi che si possono trovare gratuitamente c'è anche la nuova versione di Star Wars che porta il sottotitolo Knights of the Old Republic. E' un momento particolare per andare a trovare dei giochi che sono legati alla famosa saga inventata da George Lucas. Questo perchè nelle sale è appena uscito il primo episodio della terza trilogia e un po' anche perchè in questi giorni è scomparsa Carrie Fisher che ha interpretato fino a questo momento la straordinaria Principessa Leila. Giochi per tutti i gusti preparatevi facendo spazio nella memoria del vostro cellulare perchè l'Amazon Underground Digital Day è arrivato.

AMAZON UNDERGROUND DIGITAL DAY, DOMANI SCONTI E PROMOZIONI SUL DOWNLOAD DALL'APP STORE (ULTIME NOTIZIE, 29 DICEMBRE 2016) - Se non siete sazi dopo l'abbuffata di Natale, potete fare una scorpacciata di applicazioni: domani, venerdì 30 dicembre, è in programma l'Amazon Digital Day, una giornata di sconti e promozioni sul download dall'app store Underground. Offerte digitali di fine anno per una nuova giornata che si aggiunge al Prime Day, al Black Friday e al Cyber Monday. Per un solo giorno oltre mille prodotti digitali saranno scontati da Amazon per incoraggiare lo shopping post natalizio. Non si tratta, però, di un'offerta globale, visto che Amazon ha lanciato nei giorni scorsi un'iniziativa omologa, i Digital Deals. Domani, dunque, sono previsti anche in Italia ulteriori sconti su titoli importanti come parte della promozione di fine anno: attenzione alle promozioni su Game of War, gioco strategico d'azione per costruire e personalizzare un impero, Mobile Strike, gioco d'azione che permette di costruire una base e addestrare le truppe per andare in battaglia, e Lords of Mobile, gioco di strategia per affrontare player di tutto il mondo in tempo reale. Amazon, però, approfitterà del Digital Day per promuovere anche i propri servizi, come Amazon Music Unlimited, servizio concorrente a Spotify. Come usufruire delle promozioni di Amazon? I clienti Android devono scaricare l'ultima versione visitando la pagina http://www.amazon.it/updateappshop, ma se sono nuovi clienti possono scaricare l'app attraverso il link http://www.amazon.it/underground. Chi possiede Amazon Fire può sfruttare invece la versione pre-installata.

