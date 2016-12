AUGURI CAPODANNO 2017 / Buon anno e frasi: 5SecondsApp, gif ed emoticons in pochi passi (oggi, 29 dicembre 2016)

AUGURI DI CAPODANNO 2017, FRASI DI BUON ANNO. 5SECONDSAPP, GIF ED EMOTICONS IN POCHI PASSI (OGGI, 29 DICEMBRE 2016) - In vista del Capodanno 2017 in molti sono già alla caccia di gif ed emoticons da mandare ai propri amici. Tra le app spunta 5SecondsApp che permette in pochi semplici passi di arrivare alla realizzazione della nostra immagine per fare gli auguri ad amici lontani e vicini. si può scegliere un'immagine tra una vasta selezione e renderla più accattivante con scritte e faccine. A questa poi ovviamente si può aggiungere anche un messaggio personalizzato da inviare in base alle situazioni. Può essere questo un modo simpatico e divertente di fare gli auguri ai nostri amici, senza cadere sempre e comunque nei soliti cliché. L'immagine creata poi si potrà utilizzare non solo su Whatsapp ma si potrà anche mandare per sms, email oppure condividere sui vari social network da Facebook a Twitter e Instagram fino ad arrivare a SnapChat molto in voga in questo periodo. Per stare al passo coi tempi anche i più grandi stanno iniziando a comprendere questo nuovo modo di comunicare, che sia proprio il Capodanno del 2017 il momento per mettere definitivamente nel cassetto carta e penna per tirare fuori invece lo smartphone?

AUGURI DI CAPODANNO 2017, FRASI DI BUON ANNO. DOPPIA FESTA IN RUSSIA (OGGI, 29 DICEMBRE 2016) - Il Capodanno 2017, e non solo, in Russia verrà celebrato bene due volte: come ogni anno scopriamo (ma è così da sempre, in pratica) gli amici russi vedono per ben due volte i festeggiamenti di fine anno. Se state pensando che questo è dovuto ai troppi fiumi di vodka ingeriti, state sbagliando (anche sei la vodka è assai protagonista, eccome in entrambe le feste): in Russia il primo dell’anno si festeggia sia la notte del 31 dicembre (calendario Gregoriano) e poi anche il prossimo 13 gennaio, secondo calendario Giuliano, che a Mosca viene ancora osservato per le feste tradizionali più importanti come Natale e appunto il Capodanno. Un brindisi di mezzanotte che, se vi trovate nelle lande e steppe d’oltre Urali, potrete sperimentare due volte: spumante? Sbagliate di nuovo, solo e rigorosamente fredda, vodka! Tanti auguri di un buon Capodanno 2017, amici russi…

AUGURI DI CAPODANNO 2017, FRASI DI BUON ANNO. I VIDEO CHE SI POSSONO PERSONALIZZARE (OGGI, 29 DICEMBRE 2016) - Si avvicina il 31 dicembre e i tanti pensano già a come inviare auguri di Capodanno 2017 con un Buon anno che non sia scontato ma originale. Un'idea per non essere banali e stupire parenti e amici con i propri auguri può essere quella di realizzare dei video. Esistono dei siti che possono aiutare in questa occasione e che presentano una serie di video personalizzabili per inviare auguri di Capodanno 2017. Si tratta di video divertenti nei quali si possono scegliere storie diverse, il numero dei protagonisti e nei quali si può inserire la propria fotografie a quella delle persone che si vorranno includere nel filmato. Si tratta di un modo simpatico di augurare Buon Anno, alternativo alle classiche frasi di auguri scritte sui classici biglietti, ma diverso anche dagli sms o whatsapp copia-incolla che risultano poi essere un po' tutti uguali. E poi nell'epoca del mondo 2.0 ecco che i video di auguri di Capodanno 2017 saranno sicuramente apprezzati e non passeranno inosservati. Ecci alcuni siti dove si possono realizzare questi 'biglietti' di auguri di Buon Anno: www.jibjab.com, www.portablenorthpole.com, www.elfyourself.com.

AUGURI DI CAPODANNO 2017, FRASI DI BUON ANNO. SALERNO, L'APPELLO DEL QUESTORE (OGGI, 29 DICEMBRE 2016) - Giro di vite a Salerno in vista di Capodanno 2017: il Questore Pasquale Errico ha lanciato un appello agli esercenti, chiedendo di non somministrare ai minori e alle persone in stato di ebbrezza bevande alcoliche. Sono previste, infatti, sanzioni esemplari per i trasgressori, cioè da 250 a 1000 euro per i minori di 18 anni, ma è previsto anche l'arresto per quanto riguarda i minori di 16 anni. Il Comune di Salerno ha previsto anche sanzioni accessorie, come la sospensione della licenza per gli esercenti. Si agirà anche per i fuochi d'artificio: «È ovvio che le bancarelle siano abusive, ma dobbiamo agire nell'immediatezza del 31 dicembre e non prima. Se facciamo adesso il repulisti, liberiamo la strada per poche ore e poi gli ambulanti si ripresentano» ha dichiarato il Questore Errico, come riportato da SalernoToday. Nel corso dello scambio di auguri si è parlato anche del tema sicurezza per Capodanno 2017 e in particolare delle novità, come i dissuasori, all'indomani degli attacchi terroristici a Parigi e Berlino.

AUGURI DI CAPODANNO 2017, FRASI DI BUON ANNO. I CONSIGLI DI ALESSIA MARCUZZI (OGGI, 29 DICEMBRE 2016) - Gli auguri “trendy” per un Capodanno 2017 sempre più in vista arrivano, quest’anno, da Alessia Marcuzzi che dopo i successi in tv e in attesa della nuova grande stagione di reality su Mediaset pensa al suo blog e ai suoi followers. Come consiglio per un Capodanno sempre più trendy, la bella biondina ex moglie di Simone Inzaghi punta tutto sulla sensualità e un tocco “sexy” per i vestiti delle ultime ore del 2016. Perché fare gli auguri con un vestito “normale” se avete un armadio come quello di Alessiona? «Consigli per Capodanno sul mio blog!Stivali #cuissard di tutti i tipi da poter scegliere per dare un tocco sexy al vostro look!»: allora, volete vedere questo “tocco” in salsa Marcuzzi per potere passare sereni e più sexy questo Capodanno 2017? Resta il solit problema, il guardaroba dell'italiano medio è forse un po' meno completo di quella della bellissima Alessia, ma faremo di necessità virtù... Clicca qui per i consigli di Alessia Marcuzzi per il Capodanno 2017

AUGURI DI CAPODANNO 2017, FRASI DI BUON ANNO. IL DECALOGO DELLA NOTTE DI SAN SILVESTRO (OGGI, 29 DICEMBRE 2016) - Per i migliori auguri di un Capodanno 2017 che si prospetta molto freddo ma anche di una tersa notte di inverno, potrebbe essere utile sfidare il decalogo proposto da Grazia e TgCom 24 per poter affrontare al meglio la notte di San Silvestro e per poter augurare al meglio un Buon Anno ai vostri cari. I consigli sono vari e svariati, alcuni anche bizzarri, e potrebbero essere giudicati uno per uno per verificare se effettivamente potrebbero essere utili nei nostri auguri o propositi per i primi minuti prima e dopo il nuovo anno. Stop al telefono e voglia di leggerezza nei cenoni: siete disposti a mettere subito in pratica questi primi due consigli? Ascoltare musica per stimolare la mente e vestire ovviamente il colore rosso, invece, saranno consigli utili per un nuovo 2017 imminente? Attenzione ai capelli, bagno di luce e lampade last minute e tenersi del tempo per meditare prima del Cenone: il relax, il riposo alla mattina e il vestito più sexy possibile. Questi i dieci consigli… ma siamo proprio sicuri che anche l’ultimo dell’anno “dobbiamo” sottostare a regole imposte da altri? A voi la scelta, prodi “festeggianti” del Capodanno.

AUGURI DI CAPODANNO 2017, FRASI DI BUON ANNO. NUOVO SET DI EFFETTI SU FACEBOOK MESSENGER (OGGI, 29 DICEMBRE 2016) - Facebook sta pensando ad una serie di novità in vista dell'arrivo del Capodanno 2017 e in particolare ad alcuni strumenti per fare degli auguri originali. I responsabili del social network introdurranno nuovi filtri ed effetti per la fotocamera di Messenger, quindi accedendo all'applicazione di messaggistica noterete la comparsa di nuovi strumenti per augurare un felice nuovo anno ad amici e parenti. Il team di Mark Zuckerberg ha avviato, ad esempio, il rollout delle nuove maschere 3D e alcuni effetti in stile Snapchat. Consapevole del fatto che ogni giorno vengono utilizzate le funzionalità di Messenger, come emoji, foto, video e adesivi, Facebook ha deciso di incrementare gli strumenti della fotocamera. Nell'ultima versione dell'applicazione c'è un pulsante con la scritta 2017, attraverso cui aprire la fotocamera di Facebook Messenger per scattare foto o registrare video a cui aggiungere il filtro o l'effetto desiderato. Il set "Buon 2017" comprende nuove maschere virtuali in 3D, adesivi e cornici personalizzate per augurare in maniera simpatica e originale gli auguri di Capodanno ad amici e parenti.

AUGURI DI CAPODANNO 2017, FRASI DI BUON ANNO. I CONSIGLI PER DEDICHE A PARENTI E AMICI LONTANI (OGGI, 29 DICEMBRE 2016) - Manca poco alla festa di Capodanno 2017, quindi è importante farsi trovare pronti e preparati per il momento degli auguri. Quali frasi dedicare ai propri cari o agli amici che sono all'estero? La nostalgia prevale in ricorrenze come questa, ma grazie ai social network e ad applicazioni di messaggistica come WhatsApp abbiamo la possibilità di inviare gli auguri in maniera istantanea anche se si è distanti migliaia di chilometri. Cosa scrivere a chi vive all'estero senza il rischio di dire banalità? La semplicità non è mai scontata, così come è importante essere diretti: non abbiate timore di esprimere quello che provate per l'altra persona, quindi quanto vi manca e quanto siete orgogliosi di lei. Magari è meglio evitare di ricordare il giorno della partenza per scongiurare un momento di malinconia, ma concentrarsi invece sul momento nel quale vi incontrerete di nuovo. Così come è importante far capire al familiare o all'amico in questione che può contare su di voi anche se siete lontani. Indagate all'interno del vostro cuore per fare sinceri auguri di Capodanno 2017.

