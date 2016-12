ALLARME MENINGITE / Direttore Iss Ricciardi: Non vaccinarsi in Toscana è da irresponsabili (ultime notizie, oggi 29 dicembre 2016)

ALLARME MENINGITE, DIRETTORE ISS RICCIARDI: NON VACCINARSI IN TOSCANA E' DA IRRESPONSABILI (ULTIME NOTIZIE, OGGI 29 DICEMBRE 2016) - Negli ultimi giorni è scattato nuovamente in Italia l'allarme meningite con diverse città che sono state protagoniste di casi comunque isolati. Per questo è intervenuto il direttore dell'Istituto superiore della sanità Walter Ricciardi che ha sottolineato: "Ad oggi non vaccinare i bambini in Toscana è da considerarsi da irresponsabili. Certo è importante farlo per tutto il territorio nazionale, certo però che non farlo in Toscna è proprio sbagliato, continuano infatti ad essere presenti dei focolai. Attualmente è stata vaccinata circa il trentacinque per cento della popolazione toscana, ma bisognerebbe anche aumentare questa statistica". Numeri che ci fanno capire come sia un momento davvero delicato in questo senso.

ALLARME MENINGITE AD AGEROLA, DIAGNOSI CONFERMATA PER IL 18ENNE ED È PSICOSI: FARMACIE PRESE D'ASSALTO (ULTIME NOTIZIE, OGGI 29 DICEMBRE 2016) - La conferma è arrivata: Sebastiano Petrucci, il 18enne di Agerola morto ieri, è risultato positivo al virus della meningite. La diagnosi è stata confermata dagli esami effettuati dal nosocomio stabiese in collaborazione con l'ospedale Cotugno di Napoli: la positività per "neisseria meningitidis" è stata accertata, come riporta l'Ansa. L'annuncio è arrivato dall'Asl Napoli 3 Sud, a cui fa capo l'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, dove ieri sera il giovane era arrivato in gravi condizioni. Intanto ad Agerola è scoppiata la psicosi da meningite: in agitazione l'intera popolazione, che ha dato assalto alle due farmacie del paese. Le scorte di Ciprofloxacina sono state esaurite nel giro di poche ore in tutta l'area della Costiera Amalfitana e i corrieri, come riportato dal portale IlVescovado.it, stanno facendo gli straordinari per rifornire le farmacie del comprensorio. Venire in possesso del vaccino è ancor più difficile.

ALLARME MENINGITE: CHIAVARI, GRAVE UNA DONNA PERUVIANA. IL 18ENNE DI AGEROLA AVEVA MACCHIE DI SANGUE SULLA CUTE (ULTIME NOTIZIE, OGGI 29 DICEMBRE 2016) - Potrebbe trattarsi di un altro caso di meningite, ma l'eventuale conferma arriverà dall'autopsia della salma di Sebastiano Petrucci, il diciottenne di Agerola che ieri pomeriggio è deceduto per cause sconosciute. L'esame autoptico dovrebbe essere effettuato nella sala del cimitero di Castellamare di Stabia, perché l'obitorio è stato chiuso proprio per il sospetto che possa trattarsi di un caso di meningite. Intanto emergono nuovi dettagli in merito alle condizioni in cui è arrivato il ragazzo al pronto soccorso dell'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia: stando a quanto riportato da Il Messaggero, sul corpo del ragazzo c'erano piccole macchie di sangue sulla cute. Le ipotesi sulla morte di Sebastiano Petrucci sono tre: potrebbe trattarsi di «meningite o di una coagulazione travasare disseminata o anche di una forma di intossicazione. I sintomi sono gli stessi». L'eventuale diagnosi di meningite poteva arrivare con il prelievo del liquor, ma il ragazzo è morto prima che l'esame potesse essere effettuato, quindi solo l'autopsia può fare luce sulle cause del decesso.

ALLARME MENINGITE, ALTRO CASO A CHIAVARI DOPO IL BIMBO MORTO A FIRENZE. GRAVE UNA DONNA PERUVIANA (ULTIME NOTIZIE OGGI, 29 DICEMBRE 2016) - Un altro caso di meningite da meningococco C e ancora al centro Nord: dopo il bimbo morto a Firenze e dopo il ragazzo scomparso a Napoli (anche se in quel caso manca ancora la conferma ufficiale sulle cause della morte) spunta un altro episodio a Chiavari, in Liguria: una donna di 34 anni peruviana è molto grave dopo essere stata ricoverata la sera di Natale per sospetto attacco di meningite. Secondo quanto riporta l’Asl Liguria tramite l’Ansa, «La donna, che risiede a Chiavari (Genova), si è sentita male la sera di Natale. Dopo essere stata visitata al pronto soccorso dell'ospedale di Lavagna (Genova) è stata trasferita in condizioni già critiche a Genova. Per ridurre i rischi di contagio familiari e persone che frequentano la casa della donna sono stati sottoposti a profilassi antibiotica». In questo momento la donna di 34 anni è ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale San Martino di Genova e nelle prossime ore si sapranno le sue reali condizioni di salute, con la speranza che possa davvero uscire dalla fase critica di queste ore.

ALLARME MENINGITE A FIRENZE, MORTE DI UN BIMBO DI 22 MESI: VACCINI SCONTATI IN LOMBARDIA (ULTIME NOTIZIE OGGI, 29 DICEMBRE 2016) - Mentre continuano in Italia i casi o presunti tali di meningite di tipo C, arrivano novità importanti sul fronte dei vaccini dalla regione Lombardia, una delle più avanzate storicamente nella individuazione e piano vaccinazioni non solo sul meningococco di tipo C. «Dal 15 febbraio tutti i cittadini lombardi potranno fare, presso le nostre strutture pubbliche, il vaccino contro il meningococco B e C al prezzo in cui lo acquistiamo, che è fra il 30% e il 60% in meno del prezzo sul mercato», sono le parole che arrivano dall’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera dopo l’ultima riunione di Giunta dell’anno 2016 presieduta dal Governatore Roberto Maroni. Non solo però, Gallera ha anche aggiunto all’uscita della Giunta come dal 1 gennaio partirà una campagna vaccinale per tutti i bambini nati nel 2017 anche contro il meningococco B, sottolineando come non vi siano al momento problemi per troppi casi di meningite, «sono assolutamente nella norma».

ALLARME MENINGITE A FIRENZE, MORTE DI UN BIMBO DI 22 MESI: CASI SOSPETTI A SALERNO E CREMA (ULTIME NOTIZIE OGGI, 29 DICEMBRE 2016) - Lo psicodramma scattato con gli ultimi casi presunti o reali di meningite in Italia non cessa ancora: la morte di un bimbo di 22 mesi a Firenze, il caso della maestra di Roma ieri (ma era meningococco da escherichia coli, un batterio, e non di grado C) e poi ancora il caso di Salerno che abbiamo introdotto questa mattina e un ennesimo caso, questa volta a Crema. La meningite, i rischi della malattia a volte fatale e le vaccinazioni sono ormai tema di cronache quotidiane in questi ultimi mesi del 2016; non va però fatta di tutta un’erba un fascio, non tutti infatti sono reali allarmi per casi di meningite. A Roma e Crema non si tratta di meningococco C: smentito il caso di meningite di un n paziente, un cremasco 43enne, che era stato affidato agli specialisti della neurologia e poi trasferito d'urgenza all'ospedale di Cremona. «Anche i sei operatori venuti a contatto con lui durante la sua permanenza nel padiglione di emergenza erano stati sottoposti a vaccinazione ma gli esami di laboratorio hanno accertato che il caso non sarebbe di natura meningococcica», secondo quanto riporta il quotidiano "La Provincia" di Cremona. Tra Salerno e Napoli invece resta ancora un caso sospetto con nessuna conferma ma neanche smentita da parte die medici dopo la morte sospetta del 18enne ad Agerola; di meningite invece di tipo C è purtroppo il caso del bimbo di 22 mesi a Firenze, morto in ospedale come raccontiamo qui sotto nel dettaglio.

ALLARME MENINGITE A FIRENZE, MORTE DI UN BIMBO DI 22 MESI: NON ERA VACCINATO A MENINGOCOCCO C (ULTIME NOTIZIE OGGI, 29 DICEMBRE 2016) - Dopo Roma e Salerno, spunta un altro caso di meningite, questa volta a Firenze: anche se questo sembra essere del tutto confermato dallo stesso ospedale che ha certificato la morte di un piccolo bambino di 22 mesi proprio per caso di meningococco di tipo C, il più letale. Come riporta poco fa il sito di Repubblica Firenze, ieri sera un bambino di 22 mesi di Porcari, in provincia di Lucca, è morto nella notte all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze a causa di una sepsi, infezione diffusa a tutto l’organismo per via del terribile male della meningite di tipo C. A quanto pare dalle prime ricostruzioni fatte dai medici, il bimbo non era vaccinato a questo ceppo del virus e se realmente fosse così questo riaprirebbe di colpo l’intera polemica sui vaccini e le forti diatribe sul percorso di vaccinazioni fortemente voluto dall’Asl e dalla Regione Toscana, più volte colpita in questo 2016 da casi o presunti tali di meningite. «Con il caso del bambino di Porcari salgono a 60 le diagnosi di malattia da meningococco C in Toscana. Se ne sono verificati 31 l'anno scorso e 29 quest'anno. I morti sono stati rispettivamente 6 e 7», riportano i colleghi di Repubblica.

ALLARME MENINGITE A SALERNO, MORTE SOSPETTA DI UN RAGAZZO 18ENNE: AVVIATE LE PROCEDURE DI PROFILASSI (ULTIME NOTIZIE OGGI, 29 DICEMBRE 2016) - L'allarme meningite si sposta in Campania dopo il caso della maestra morta a Roma. Un ragazzo originario di Agerola è morto all'ospedale Ruggi nel pomeriggio di ieri: arrivato con la febbre alta dopo aver fatto tappa al pronto soccorso, il diciottenne è arrivato a Salerno in condizioni gravissime. Si sospetta sia meningite quella che ha provocato la sua morte. Non è valso a nulla l'intervento dei medici che hanno provato a salvarlo: arrivato con la febbre alta, è morto poche ore dopo. Per i medici dell'Azienda ospedaliera universitaria alcuni sintomi del virus sono stati riscontrati sul corpo del 18enne, in primis la febbre molto alta. Considerando l'elevato rischio, sono stati subito adottati i relativi provvedimenti: dopo la morte del 18enne la struttura sanitaria ha predisposto, come riportato da La Città di Salerno, la chiusura temporanea del pronto soccorso per avviare le procedure di profilassi tra il personale medico e infermieristico, oltre che tra gli ospiti dei reparti.

ALLARME MENINGITE, ESCHERICHIA COLI: MAESTRA MORTA A ROMA. CASI RARISSIMI SECONDO ISTITUTO SUPERIORE SANITÀ (ULTIME NOTIZIE OGGI, 29 DICEMBRE 2016) - Per Paola Stefanelli non c'è motivo di allarme dopo la morte della maestra di Roma per meningite da Escherichia Coli: la responsabile sorveglianza nazionale malattie invasive batteriche del Dipartimento di Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss) sostiene che questi casi siano rarissimi e che quelli letali siano ancora più rari. Inoltre, non si trasmettono attraverso saliva. I diversi ceppi di Escherichia Coli, batteri già presenti nell'intestino umano e animale, sono sempre innocui, ma per limitarne la diffusione è importante lavarsi spesso le mani. I problemi più frequenti provocati da questo batterio sono di tipo gastrointestinale, come diarrea e vomito. Quando diventa pericoloso? «Se il batterio va a finire nel sangue o nel liquor può dare quadri importanti come meningite oppure sepsi» ha dichiarato Stefanelli all'Ansa. Non esiste vaccino perché la rarità dei casi non giustifica un intervento sanitario del genere.

ALLARME MENINGITE, ESCHERICHIA COLI: MAESTRA MORTA A ROMA. REGIONE TOSCANA TRA LE PIÙ COLPITE (OGGI, 28 DICEMBRE 2016) - Dopo il caso di meningite che ha stroncato una maestra di matematica di una scuola elementare di Roma è scoppiato nuovamente l'allarme per un possibile contagio. Una delle regioni più colpite da casi di questo tipo negli ultimi anni è certamente la Toscana, che non a caso sta perseguendo una politica importante volta a promuovere le vaccinazioni. Il bilancio degli ultimi 2 anni in Toscana parla di 59 casi di meningite C, di cui 31 nel 2015 e 28 nel 2016. Come riferisce l'Ansa, di questi 59 casi, 12 hanno avuto esito infausto, con la morte del paziente, equamente divisi per 6 nel 2015 e 6 nel 2016. La presenza del virus è stata riscontrata in larga maggioranza nella fascia d'età che va dai 20 ai 29 anni, seguita a ruota da quella compresa da 0 a 19 anni. In ogni caso l'età media delle persone che non sono sopravvissute alla meningite di tipo C è di 52 anni.

ALLARME MENINGITE, ESCHERICHIA COLI: MAESTRA MORTA A ROMA. LA PRESIDE, "SIAMO TRANQUILLI" (OGGI, 28 DICEMBRE 2016) - L'allarme meningite nella Capitale sembra essere rientrato dopo che per alcune ore si era temuto che il ceppo che ha portato alla morte della maestra elementare di matematica dell'Istituto Cesare Battisti, deceduta il giorno di Santo Stefano, fosse contagioso. A dare conferma della maggiore tranquillità respirata alla Garbatella è la stessa preside della scuola, Marina Campitelli, che a Il Fatto Quotidiano assicura:"L'allarme sembra rientrato. Il ceppo della meningite è stato definito non contagioso e siamo più tranquilli. Per le indicazioni che ci danno – non siamo medici – le famiglie direi che possono stare più tranquille. Abbiamo agito come ci è stato chiesto e come era giusto fare". Il tipo di meningite che ha ucciso la maestra di matematica è quella da escherichia coli, un batterio che risiede nel nostro intestino e che in casi molto rari (come quello dell'insegnante, ndr) provoca infezioni acute, come la meningite.

