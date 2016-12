BLOCCO TRAFFICO AUTO TORINO, ROMA, FIRENZE / Oggi 29 dicembre 2016: il sindaco di Foligno non revoca lo stop (ultime notizie)

BLOCCO TRAFFICO AUTO TORINO, FIRENZE, ROMA OGGI 29 DICEMBRE 2016 (ULTIME NOTIZIE). IL SINDACO DI FOLIGNO NON REVOCA LO STOP - Diminuiscono i livelli di smog in Umbria, ma sono stati registrati ancora sforamenti a Terni e Città di Castello. Sono comunque più contenuti rispetto a quelli registrati nel weekend di Natale. È in vigore ogni lunedì e martedì il blocco traffico auto, ma il Comune ha accettato le richieste dei commercianti, che hanno chiesto limitazioni fino a dopo l'Epifania. Quella del blocco traffico auto è una misura che ha avuto successo a Perugia e Foligno, ma il sindaco di quest'ultima città, Nando Mismetti, non ha ancora revocato il blocco del traffico auto, perché è fondamentale che i livelli tornino entro le soglie di legge per almeno due giorni consecutivi. Sono migliorate nettamente, invece, le condizioni dell'aria a Perugia. Ieri - come riportato dal portale Umbria24.it, è stato il primo giorno nel quale le concentrazioni di Pm10 sono tornate entro i limiti normativi. L'auspicio è che questo trend venga confermato.

BLOCCO TRAFFICO AUTO TORINO, FIRENZE, ROMA OGGI 29 DICEMBRE 2016 (ULTIME NOTIZIE). EMERGENZA SMOG IN VENETO, PROVVEDIMENTI IN ARRIVO? - Rischio blocco traffico auto in Veneto, assediato dalle polveri sottili e dallo smog. Per molti cittadini si tratta di un'emergenza sanitaria, per questo il consigliere regionale del Pd Piero Ruzzante ha chiesto alla Regione di intervenire per ridurre l'impatto ambientale. Oggi è stata presentata un'interrogazione su questo tema, che ha purtroppo importanti ricadute sulla salute delle persone. Gli accessi al pronto soccorso per bronchiti, problemi alle vie respiratorie e scompensi cardiaci sono aumentati e i dati raccolti dalle centraline Arpav fotografano una situazione drammatica con sforamenti di grande entità del valore limite giornaliero di Pm10, che è di 50 microgrammi per metro cubo. A Padova si sono toccati i 125 microgrammi, a Treviso 90 microgrammi, a Venezia 120 e a Verona 65. L'esponente del Pd ha chiesto al presidente Zaia di intraprendere delle iniziative con urgenza «per fronteggiare la situazione di emergenza sanitaria, derivante da smog e polveri sottili nel territorio veneto e, in primis, nella città di Padova, dove recenti studi hanno posto inquietanti interrogativi sui decessi per asma». Tra i principali provvedimenti solitamente adottati in questi casi c'è proprio il blocco traffico auto. Si attendono, però, riscontri in tal senso.

BLOCCO TRAFFICO AUTO TORINO, FIRENZE, ROMA OGGI 29 DICEMBRE 2016 (ULTIME NOTIZIE). ESTESO ANCHE A DOMANI STOP A TORINO - Lo smog non decresce a Torino e in altre parti d’Italia: per questo il blocco traffico auto è stato esteso, per decisione del sindaco Chiara Appendino, anche per la giornata di domani, venerdì 30 dicembre 2016. Secondo quanto riportato dal sito di Arpa Piemonte, i livelli di smog sono ancora alti per poter cessare il blocco auto: «Oggi le centraline dell'Arpa hanno rilevato una concentrazione di Pm10 nel capoluogo, così come nella maggior parte dei Comuni della cintura, pari a 76. Un valore inferiore rispetto a quello degli scorsi giorni, che resta comunque al di sopra della soglia consentita, pari a 50 microgrammi. Palazzo Civico ha deciso di vietare anche domani a Torino la circolazione ai veicoli privati diesel Euro 0,1,2,3 e benzina/gpl/Metano Euro 0 dalle 8 alle 19».

BLOCCO TRAFFICO AUTO TORINO, FIRENZE, ROMA OGGI 29 DICEMBRE 2016 (ULTIME NOTIZIE). IL VENTO AIUTA I LIVELLI DI SMOG - Fine 2016 con i livelli di smog ancora alti e dunque blocco del traffico auto in alcuni centri importanti della nostra Penisola: come abbiamo raccontato qui sotto, Firenze, Roma e Torino e anche altre città da nord a sud hanno riattivato i blocchi anti-smog, ancora lievi comunque, dopo le feste di Natale per i livelli che sono tornai come prima del maltempo di dieci giorni fa. Una forte mano però, almeno al Nord, arriva dal vento che in queste ore sta aiutando a non fare alzare di troppo i livelli di inquinamento nelle città di Torino, Milano e altri capoluoghi di provincia. «Le raffiche di vento di Foehn sul Piemonte e sulla Lombardia potrebbe aiutare: questo potrebbe far tornare l’aria più respirabile ed far cessare così il blocco al traffico. Già un anno fa successe la stessa cosa. In quell’occasione in tanti scattarono foto dal Colle della Maddalena mettendola di fianco a immagini di qualche giorno prima: la differenza di smog e inquinamento si potevano vedere a occhio nudo e senza sofisticati strumenti», viene riportato dal portale Diario di Torino.

BLOCCO TRAFFICO AUTO TORINO, FIRENZE, ROMA OGGI 29 DICEMBRE 2016 (ULTIME NOTIZIE). EMERGENZA SMOG, NUOVO STOP. INFO E ORARI - Blocco del traffico a Torino a causa dell'inquinamento: le rilevazioni Arpa sono ancora negative e quindi oggi, giovedì 29 dicembre 2016, è stato programmato lo stop alla circolazione dei veicoli diesel Euro 0,1,2,3 e benzina/gpl(Metano Euro 0. Il blocco, che era già in vigore ieri, è attivo dalle 8 alle 19 per i mezzi adibiti al trasporto delle persone, mentre dalle 8.30 alle 14 e dalle 16 alle 19 per il trasporto merci. I provvedimenti di blocco del traffico a Torino verranno sospesi quando i livelli delle concentrazioni di PM10 torneranno alla normalità, quindi al di sotto del valore limite giornaliero, cioè 50 microgrammi per metro cubo. Il rischio per chi non rispetterà la limitazione del traffico è una multa di 163 euro. Attenzione, dunque, a rispettare il provvedimento: ieri sono stati 80 i veicoli fermati e controllati, 5 invece i verbali effettuati dai vigili per il rispetto dell'ordinanza antinquinamento. A Roma, invece, resta valido il divieto di accesso e circolazione nella Fascia Verde dal lunedì al venerdì per alcune categorie di veicoli. Potete verificare se il vostro veicolo rientra nel provvedimento cliccando qui.

BLOCCO TRAFFICO AUTO TORINO, FIRENZE, ROMA OGGI 29 DICEMBRE 2016 (ULTIME NOTIZIE). EMERGENZA SMOG, NUOVO STOP. INFO E ORARI - Da oggi 29 dicembre fino al 2 gennaio 2017 sarà valido il blocco del traffico a Firenze e nell'agglomerato urbano a causa di un'ordinanza anti smog. I mezzi più inquinanti, dunque, non potranno circolare nel capoluogo toscano e a Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino e Signa. Arpat ha comunicato che sono stati rilevati sei superamenti del valore limite della media giornaliera del PM10 negli ultimi sette giorni. Le previsioni meteo sembravano favorevoli per la dispersione delle polveri sottili, ma la forza del vento si è rivelata inferiore rispetto a quanto previsto e quindi il Comune di Firenze ha emesso l'ordinanza di blocco del traffico per cinque giorni dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 nei centri abitati. Le limitazioni riguardano le seguenti categorie di veicoli: motocicli a 2 tempi Euro 1; autovetture a benzina Euro 1 e a diesel Euro 2 ed Euro 3, veicoli diesel Euro 1 ed Euro 2 per il trasporto merci.

