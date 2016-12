Estrazione / Del Lotto di oggi, 29 dicembre e Superenalotto: numeri vincenti, le quote e curiosità "smorfiesche" (conc 156/2016, giovedì)

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO: I NUMERI VINCENTI, LE QUOTE E LE CURIOSITA' "SMORFIESCHE" - Le ultime quote del SuperEnalotto di questa sera rappresentano l'unica certezza per tutti i giocatori. Soprattutto se condisderiamo che è appena sfumata una nuova possibilità di conquistare il Jackpot. Centrare la sestina vincente non è di certo l'unico motivo per cui tutti i giocatori ed appassionati continuano a rimanere in gara nel gioco Sisal. Lo dimostra il numero di vincitori che hanno ottenuto i premi delle quote invariabili SuperStar, associate al 2+, all'1+ ed allo 0+. Nel primo caso i 100 euro sono andati a ciascuno dei 1.482 giocatori che hanno centrato la combinazione, mentre 9.858 sono i tagliandi vincenti che hanno registrato la penultima quota, pari a 10 euro. Infine 25.468 i vincitori che si sono aggiudicati i cinque euro dell'ultimo premio. La curiosità "smorfiesca" che approfondiamo oggi riguarda invece il numero SuperStar estratto, il 37. Secondo la smorfia napoletana rappresenta il Monaco, ovvero 'O monaco. Sognarlo indicherebbe un buon presagio, dato cha raffigura l'illuminazione, la devozione e la fede. Se vedessimo invece noi stessi nei panni di un sacerdote, potrebbe invece indicare che stiamo per riprendere il controllo della nostra vita.

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO: I NUMERI VINCENTI E I PREMI DISTRIBUITI - Nulla di fatto anche in questo concorso del SuperEnalotto: la scomparsa deel Jackpot viene confermata anche questa sera. Il montepremi sta facendo penare tutti i giocatori, sempre più affannati a causa della corsa al bottino finale. Possono gioire tuttavia tutti i vincitori che grazie a quest'estrazione hanno potuto conquistare uno dei premi in palio. Anche questa sera il piatto è stato ricco: un fortunello è riuscito a realizzare il 5, aggiudicandosi 174.986,76 euro. Anche al secondo posto troviamo un unico vincitore che ha centrato il 4+. La quota in palio è stata di oltre 41 mila euro. In generale i dati si presentano nella media degli ultimi concorsi, con qualche piccola variazione. Il 3+ è rimasto infatti sui 3,2 mila euro, finiti nelle tasche di 105 giocatori, mentre il 4 ha donato i suoi 411,27 euro a 515 vincitori. Si chiude poi con i 32,74 euro del 3 e una piccola sorpresa con il 2, che vola verso i 6,27 euro. Le combinazioni sono state indovinate rispettivamente da 17.409 e 265.604 giocatori.

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO: I NUMERI VINCENTI! E IL 53... - Per Lotto, Superenalotto e 10eLotto i numeri vincenti sono usciti e qui sotto li potete controllare tranquillamente se vi siete persi le estrazioni di poco fa. Noi qui in redazione abbiamo fatto in diretta il nostro controllo e purtroppo dobbiamo dirvi che… non ci siamo ancora. Il 2016 è stato un autentico disastro per le nostre giocate, non ne abbiamo azzeccata neanche una, mentre voi sappiamo vi siete tolti qualche soddisfazioni, chi prima, chi dopo. Seguitevi in tutto ma non nel nostro ormai dannato modo di scegliere i numeri vincenti: tutto in mano al nostro caporedattore che tanto bravo è nel gestire la redazione, tanto imbranato a trovare non diciamo tutti i numeri, ma almeno qualcuno ogni tanto… Qui sotto potete trovare tutto quanto vi può essere utile per scoprire le vostre di vittorie, per quanto riguarda noi del Sussidiario, sarà per la prossima volta (speriamo…). Vabeh dai, per ora ci accontentiamo delle vostre vincite, che speriamo essere davvero numerose in questo martedì post Natale. Speranze e sogni, delusioni e cocenti arrabbiature, la vostra tavola oppure il vostro divano dove vi state assicurando il giusto riposo post-lavoro: dalla rabbia per l’ennesima giocata non azzeccata, all’esaltazione che ci ha fatto rovesciare il calice di vino, con somma gioia di vostra moglie. La Sisal potrebbe magari non avervi regalato la vincita massima, eppure le varie vincite graduali potrebbero essere arrivate senza neanche accorgervene: insomma, non perdetevi nulla e ricontrollate più volte. La grande serata delle estrazioni non è ancora finita! Quasi dimenticavamo. Volete avere la solita anticipazione sui numeri vincenti del Lotto che svela come è andata la caccia al bicentenario 53 sulla ruota nazionale? E allora eccoci: anche oggi il numero 53 non è uscito sulla ruota Nazionale e continua a nascondersi. Si svelerà mai?

Clicca su pulsante > qui sotto per i numeri vincenti di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO: I NUMERI VINCENTI! - Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono in attesa di essere “scoperti”: i numeri vincenti delle estrazioni di oggi sono finalmente usciti e la loro unica funzione ora è quella di “trovare” la vostra schedina. Una seconda estrazione di settimana, e ovviamente la seconda dopo Natale nella settimana che ci conduce verso il Capodanno. Insomma vincere questa sera male non farebbe, anzi potrebbe avervi portato in dote una spettacolare vincita inaspettata. Vincita oppure no, l’ebrezza del gioco e il momento della cena interrotta dall’uscita dei numeri è un qualcosa di davvero “emozionante”; questo 2016 prometteva bene e si è rivelato un gran miscuglio di problemi, fatti importanti e interessanti ma anche grandi tragedie e un periodo di totale instabilità, non solo politica. Ma è il momento di svoltare, con questi numeri è un buon inizio? Eppure la possibilità di ripartire subito, magari con un qualche buona notizia potrebbe essere un ottimo modo anche di affrontare questi cupi periodi che ci hanno accompagnato per il 2016. N’evvero? Il Lotto e il Superenalotto sono pronti a regalarci emozioni, il 10eLotto a stupirci con vincite non sempre considerate ma pur sempre altissime. Insomma, è tutto pronto, ma ora serve anche capire cosa poter fare dopo l’eventuale vittoria - che vi auguriamo con tutto il cuore - insomma quali idee su cosa fare dopo? Quelle le lasciamo a voi… I numeri hanno popolato le ruote del Lotto e riempito la sestina (e superstar) del Superenalotto e ora non resta altro da fare se non tirare fuori dalla tasca fortunata i nostri tagliandi e godersi tutte le emozioni che in questi momenti il Lotto e il Superenalotto sanno dare, e certamente la curiosità per il Jackpot è altissima. Qui sotto i numeri vincenti sono usciti e Il momento è arrivato. La realtà ha disposto per voi questo destino in questo apparente banale martedì sera. Ma ora basta indugi, per chi volesse anticipare queste emozioni c’è solo da scorrere fino a fine pagina. I numeri vincenti di oggi sono arrivati.

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO: VERSO I NUMERI VINCENTI - E si arriva così alle estrazioni del Lotto e Superenalotto oltre che del 10eLotto anche oggi, giovedì 29 dicembre 2016: i numeri vincenti della Sisal stanno per arrivare nelle vostre case per la prima attesa puntata di inizio settimana. Passato il Natale, in coda arriva anche il Capodanno e la settimana delle feste è in pieno svolgimento: voi vi siete ricordati di giocare la vostra schedina con i vostri numeri? Ora infatti si ritorna in sella con il concorso 155/2016 per tutti giochi, dal Lotto al Super fino al 10eLotto. I numeri Sisal sanno regalare emozioni, ma siete così sicuri che sia un’estrazione fine a se stessa legata solo alle grandi vincite di Superenalotto e Lotto? Eh già, il 10eLotto viene spesso dimenticato e non si pensa che possa portare grande guadagni… pensate che solo a Natale, con ben 9 numeri centrati su 10 e una puntata da 1 euro, sono stati vinti a Venezia ben 31mila euro. Nell’insieme, con quell’ultimo appuntamento si è arrivati ad una vincita totale del gioco considerato “meno importante” a 22,5 milioni di euro solo a dicembre, con 3,4 miliardi vinti nel 2016. Allora siete ancora convinti che il 10eLotto sia il concorso “meno” appetibile? Si vince di meno ma si vince più spesso, tocca a voi ora scegliere. Pronti per far di meglio della scorsa estrazione?

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 29 DICEMBRE 2016): I NUMERI PIÙ ASSENTI - Eccoci sempre qui, come sempre pronti per consigli e notizie in rigorosa diretta per la grande serata di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, di ritorno alla normalità dopo le feste e i ponti. È cambiato il governo in pochi giorni, Milano e Roma vivono giorni caldi per le instabilità politiche, Europa in preda al panico attentati e in generale periodo instabile per le feste e le ferie. Cambiano scenari e anche alcune vite, non solo in politica: e se fosse giunta l’ora anche per voi di vedere qualche cambiamento nel vostro conto in banca? Concentriamoci allora, che sia questa la sera giusta? I sogni sono lì, a portata di palmo e la possibilità di convertirli in realtà è data tutta da quella ruota tanto cara agli amanti del Lotto. Non vi preoccupate, c’è sempre la possibilità di trovare con noi un bel consiglio last minute di quelli che potrebbero anche essere decisivi. Concentriamoci sulla statistica per la buona imbeccata: stando ai dati forniti da Il Gioco del Lotto, i numeri possibili da poter giocare potrebbero essere gli impresentabili che ormai inanellano record su record. Al primo posto troviamo quindi il 53 Nazionale, invisibile a 246 turni. Regge al secondo posto l’85 a Bari, fuori da 118 turni: chiude la ciurma un’accoppiata ancora di Bari, il 21 fermo da 112 turni e il 55 nascosto da 106. Allora, pronti per un’altra abbuffata di numeri estremi super-lottiferi?

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 29 DICEMBRE 2016): LOTTERIA, MONOPOLI ANNULLANO ALCUNI BIGLIETTI - Ecco l’estrazione del Superenalotto, che insieme a Lotto e 10eLotto mostrano il lato più bello della Sisal: la grande occasione di vincere quella cifra incredibile e assurda. I numeri vincenti sono prontissimi, e voi lo siete altrettanto? 67.400.000 milioni di euro, una cifra non gettata lì a caso visto che sarà il jackpot di oggi, sì avete capito bene: ecco, non proprio un livello basso di gioco… Passata in soffitta ormai la Manovra Economica alla Camera con integrati gli emendamenti sui Giochi di Superenalotto e Lotto; si torna a parlare di 2017 novità anche sul fronte dei particolari legati alla Lotteria Italia che andrà in scena il prossimo 6 gennaio, come da tradizione. Ebbene, le ultime novità non sono positive visto che L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha annullato alcuni biglietti della Lotteria Italia perché oggetto di furto. I tagliandi in questione non danno dunque il diritto a reclamare eventuali premi. Per poter consultare eventualmente la lista di tutti biglietti annullati, basta cliccare a questo link: allora, non arrendetevi che i biglietti della Lotteria, come i giochi di oggi, potrebbero riservarsi anche sorprese positive.

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 29 DICEMBRE 2016): NUMERI MENO FREQUENTI - Quando mancano poco meno di un’ora alle estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, vediamo dunque quando usciranno questi benedetti numeri vincenti ufficiali, siamo ovviamente come sempre pronti a qualche utile consiglio last minute. Ma non ci stupiremmo che magari proprio con alcuni numeri visti in queste righe possiamo regalarvi, la giocata della vita, è già successo in passato; e se per farlo, vi giocaste qualche numerino non proprio usuale per il Super Gioco? Stando alle statistiche Sisal, i numeri del Superenalotto meno frequenti sono per storia i seguenti: 60 - 59 - 9 - 50 - 28 - 5, numero SuperStar 72. Vi diciamo solo che per il 5 l’ultima estrazione è stata eseguita 169 turni fa, mentre per 28 e 50 sono ben 167 i turni di assenza. Fossimo in voi, magari come sesto numero “buttato” lì, un bel 5 o 50 lo metteremmo. Last minute tutto questo, con le tabaccherie che stanno per chiudere, un’ultima corsa potrebbe essere decisiva. La grande possibilità di portarsi a casa un altro storico “6” ad un mese dalla grande vincita in Calabria: un Superenalotto che fa ricchi gli italiani e che rischia di arrivare ad un record mondiale. Da tre settimane infatti il super-gioco ottiene il jackpot più alto al mondo, dopo la vittoria negli Usa del Powerball: adesso il Jackpot da 67 milioni e 400mila euro è il più alto al mondo e il quindicesimo nella storia del gioco. Al primato mondiale si aggiunge una raccolta di gioco che, in undici mesi, solo per le sestine ha superato il miliardo di euro, grazie anche al Jackpot record da 165 milioni centrato lo scorso 27 ottobre a Vibo Valentia dopo 200 concorsi di assenza.

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 29 DICEMBRE 2016): LE VINCITE - Le feste natalizie non sono mai state così fortunate come nell'ultimo appuntamento con il Lotto e 10eLotto. Diverse le vincite davvero considerevoli, uno splendido modo per ricevere degli auguri di Buon 2017. Al primo posto troviamo senza dubbio il giocatore del Lotto che ha conquistato un premio da 624 mila euro. Il fortunello è di Reggio Calabria ed è riuscito a realizzare una cinquina niente male. Un investimento di soli 4 euro per un super premio: si può dire che la Vigilia di Natale ha portato particolarmente fortuna a questo vincitoree. Al secondo posto troviamo invece un giocatore di Scandicci (Firenze) che ha indovinato una quaterna per un premio complessivo di 124 mila euro. Nella classifica delle vittorie anche la provincia di Napoli: a Pozzuoli un vincitore ha centrato 24 mila euro, mentre nel capoluogo partenopea sono finiti 22 mila euro. Per quanto riguarda il 10eLotto, al primo posto troviamo 106 mila euro finiti ad Aosta, mentre al secondo troviamo Santa Marinella (Roma), dove un giocatore ha centrato 63 mila euro grazie a 8 numeri vincenti su 10.

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 29 DICEMBRE 2016): LA SMORFIA - Conto alla rovescia per la nuova estrazione del Lotto e 10eLotto, mentre ci avviciniamo al Capodanno. I numeri vincenti verranno estratti anche questa sera, con somma gioia di tutti i giocatori che contato su una fine dell'anno col botto, nel vero senso della parola. Ovviamente bisogna assicurarsi di aver fatto la nostra giocata, ma se per caso vi fosse sfuggito, avete ancora a disposizione del tempo per poter rimediare. Nel frattempo troveremo noi i numeri da proporvi anche per questo nuovo concorso. Cosa ci dirà la smorfia napoletana? Scopriamolo insieme. Oggi parleremo di una determinazione particolare di alcuni abitanti di Totolapan, in Messico, che hanno deciso di rapire la madre di un narcotrafficante locale perché stufi dei continui rapimenti. Negli ultimi mesi, infatti, la situazione era degenerata a causa di una lite fra banda che aveva messo in seria difficoltà la cittadina. Che cosa ci dice la smorfia: abbiamo la droga, 61, il trafficante, 84, il rapimento, 11, la madre, 19, i cittadini, 6. Come Numero Oro scegliamo invece il Messico, 22.

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 29 DICEMBRE 2016): LE QUOTE - Nessun Jackpot nell'ultimo concorso del SuperEnalotto, ma tanti premi ricchi in grado di realizzare i sogni di molti giocatori. Al primo posto delle vincite troviamo 163.765,0 euro associato al 5, realizzato da un unico giocatore. Al secondo posto invece troviamo il 4+ con un premio di 43.510 euro, finito nelle tasche di due vincitori. Si prosegue poi con i 3.172 euro destinato a 70 giocatori che hanno centrato il 3+, mentre 435,10 euro a testa è il bottino raggiunto da 461 vincitori. In questo nuovo concorso il 3 ha mantenuto la media delle ultime quote, presentandosi sul campo con 31,72 euro, realizzati da 16.892 giocatori. Anche il 2 si è risollevato, ma solo fino a 5,60 euro, registrati da 28.107 tagliandi vincenti. Sono stati invece 1.169 i biglietti fortunati che hanno indovinato il premio del 2+, pari a 100 euro. I dieci euro dell'1+ invece sono stati riscossi da 8.249 giocatori, mentre i 5 euro dello 0+ sono stati conquistati da 18.917 vincitori.

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 29 DICEMBRE 2016): COME LO SPENDO IL JACKPOT - Dopo l'ultimo concorso a vuoto, il Jackpot proporrà per tutti i giocatori del SuperEnalotto un montepremi pari a 67,4 milioni di euro. Un piatto sempre più ricco, destinato ad aumentare nel caso in cui la sestina vincente dovesse rivelarsi ancora una volta latitante. Ovviamente la speranza di tutti i giocatori è che questa corsa senza fine trovi invece un epilogo, ma per non farci abbattere, preferiamo discutere in realtà dei progetti possibili per spendere il nostro bottino. Come sempre KickStarter si è rivelato un consulente puntuale e per oggi ci ha segnalato un progetto che unisce il fashion alla tecnologia. Pomo Waffle è il primo smart watch per bambini interamente personalizzabile. Potranno infatti colorare il cinturino di base con numerose stringhe colorate e sfruttare il dispositivo non solo per imparare a leggere l'ora, ma anche per fare dei giochi, anche a due. I genitori invece potranno controllare dove si trovano i loro bambini sia grazie al GPS interno sia effettuando una semplice telefonata. Sette giorni di tempo per aderire ad un progetto che ha spopolato sul web, con un goal ampiamente superato. I numeri vincenti? Scopriamoli insieme!

CLICCA SUL PULSANTE > QUI SOTTO PER I NUMERI VINCENTI DEL 10eLOTTO, SUPERENALOTTO E LOTTO DI OGGI (dalle 20:20)