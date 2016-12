Incidente stradale / Galleria Sant'Anna, Sestri Levante: giovane incastrato sotto camion (Ultime notizie oggi, 29 dicembre 2016)

INCIDENTE STRADALE GALLERIA SANT'ANNA, SESTRI LEVANTE: DUE FERITI (ULTIME NOTIZIE OGGI, 29 DICEMBRE 2016) - Un incidente stradale si è verificato nella galleria Sant'Anna, tra Lavagna e Sestri Levante. nel primo pomeriggio. Secondo quanto ripartato da Primocanale.it, a scontrarsi sono stati un camioncino e un'auto: i due conducenti sono rimasti feriti. Il più giovane, che era alla guida del camioncino, è stato trasportato in codice rosso con l'elicottero all'ospedale San Martino di Genova. Sono in corso accertamenti per stabilire la dinamica di questo incidente stradale. Dai primi rilievi pare che il camioncino abbia sbandato e abbia colpito la macchina che arrivava in senso opposto: il camioncino si è poi ribaltato su un lato e il ragazzo è rimasto incastrato all'interno. I Vigili del fuoco sono riusciti a liberarlo ma è stato necessario il trasporto in ospedale per il forte trauma cranico subito. Nell'incidente stradale è rimasto ferito, non in maniera grave, anche l'altro conducente che è stato ricoverato in codice giallo a Lavagna. L'Anas comunica che è la strada statale 1 'Aurelia' è stata provvisoriamente chiusa al km 475,500 proprio a causa dell'inicidente stradale.

INCIDENTE STRADALE TORREVECCHIA (ROMA), MORTO LORENZO BERTOLLINI, GIOVANE CAMPIONE DI TENNIS (ULTIME NOTIZIE OGGI, 29 DICEMBRE 2016) - Si chiamava Lorenzo Bertollini, il giovane campione di tennis morto in un incidente stradale ieri sera a Torrevecchia, area urbana di Municipio Roma XIII e Municipio Roma XIV di Roma Capitale. Il ragazzo aveva 18 anni ed è morto, come riporta RomaToday, in seguito ad uno scontro avvenuto la notte scorsa nella zona del Quartaccio. Lorenzo Bertollini è deceduto dopo il trasporto d'urgenza al Policlinico Universitario Agostino Gemelli: erano infatti troppo gravi le ferite riportate nell'incidente stradale. Lo scontro è avvenuto all'incrocio tra via del Monte della Capanna e via del Quartaccio. E' ancora da verificare la dinamica dell'incidente stradale in cui si sono scontrate una Mini e la Smart sulla quale viaggiava Lorenzo Bertollini come passeggero. Sull'incidente stradale sono in corso gli accertamenti degli agenti del II Gruppo Sapienza della Polizia Locale di Roma Capitale che sono intervenuti sul posto.

INCIDENTE STRADALE NOVARA, QUATTRO FERITI IN UNO SCONTRO FRONTALE TRA DUE AUTO (ULTIME NOTIZIE OGGI, 29 DICEMBRE 2016) - Un incidente stradale si è verificato ieri sera a Novara. In uno scontro frontale tra due auto, come riporta NovaraToday, sono rimaste ferite quattro persone. L'incidente stradale è avvenuto in corso Risorgimento, intorno alle 21. Secondo un a prima ricostruzione di quanto avvenuto due auto, una Citroen C3 e una Fiat Punto, si sono scontrate frontalmente all'altezza della Verbano Trasformatori, a Vignale. Le cause dell'incidente stradale sono ancora in corso di accertamento da parte della polizia locale. Sul luogo dell'incidente stradale è intervenuto subito il personale del 118 per prestare soccorso alle persone rimaste ferite che sono state trasportate in ospedale: si tratta dei conducenti delle due automobili e dei passeggeri che viaggiavano con loro. Dalle prime informazioni sembra che nessuno dei feriti sia in gravi condizioni di salute. Il corso dove è avvenuto l'incidente stradale è rimasto chiuso per consentire alla polizia locale di effettuare i rilievi del caso dopo lo scontro tra le due auto.

