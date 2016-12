SCIOPERO TRENI GENNAIO 2017, TRENITALIA E TRENORD: CALENDARIO E INFO DELLE PROTESTE DEL PERSONALE (ULTIME NOTIZIE, OGGI 29 DICEMBRE 2016) - Nuovo anno e nuovi scioperi dei trasporti pubblici: il 2017 porta con sé le prime agitazioni dei lavoratori. Se non volete farvi trovare impreparati, allora dovete conoscere il calendario degli scioperi dei treni di gennaio. È stato pubblicato dal Ministero dei Trasporti con le informazioni relative sul settore di trasporto, le categorie di lavoratori interessate, le date, gli orari, le fasce garantite e i sindacati che hanno indetto lo sciopero. Il calendario è suscettibile di modifiche e, infatti, viene aggiornato costantemente nelle eventuali nuove modalità di svolgimento o nell'eventuale revoca. A dicembre era previsto uno sciopero di Trenitalia, Trenord e Ntv Italo, ma l'agitazione venne revocata. In calendario, però, è in programma l'8 gennaio lo sciopero del personale Trenitalia impianti vdcs della Toscana, indetto dai sindacati Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Orsa: sono previste 16 ore di stop, dalle 5 alle 21. La divisione passeggeri di Trenitalia sciopera, invece, il 17 gennaio: la mobilitazione riguarda i dipendenti di Bologna e comincerà dalle 9 per concludersi alle 17. Un altro sciopero di Trenitalia è previsto il 25 gennaio: il personale equipaggi Dtr Lazio si fermerà dalle 10 alle 18. Quest'agitazione - proclamata da Cgil, Cisl, Uil, Fast Mobilità, Ugl, Taf e RSU 50 - interesserà, però, l'intera regione Lazio. Il 27 gennaio tocca al personale di Trenord scioperare: incroceranno le braccia dalle 9 alle 17. Lo sciopero coinvolge le più grandi sigle sindacali: dalla Cgil alla Uil, passando per Cisl, Ugl, Cisal, Fast e Orsa Ferrovie. Questa dovrebbe essere la protesta principale del mese di gennaio. Il penultimo sciopero riguarda il personale Trenitalia Dplh Iesu Reggio Calabria, che si terrà il 27 gennaio dalle alle 17, e quello del personale Vdcs Emilia Romagna, in programma dalle 21 del 28 gennaio alle 21 del giorno successivo.

