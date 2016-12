TRAFFICO E METEO A CAPODANNO 2017 / Allerta neve e bollettino autostrade: previsioni del tempo, cala il gelo sull’Italia (oggi 29 dicembre 2016)

TRAFFICO E METEO, BOLLETTINO AUTOSTRADE: NEVE E GELO SCENDONO SULL’ITALIA (PREVISIONI DEL TEMPO, OGGI 29 DICEMBRE 2016) - Il meteo per questo Capodanno 2017 vede una drastica impennata al ribasso per le temperature, con l’allerta meteo per neve che rischia di scattare già dalle prossime ore in alcuni ambienti di montagna tra Piemonte, Trentino e Val D’Aosta oltre al sud Italia che oggi incredibilmente ha visto arrivare la neve in Calabria e Sicilia, dopo che pochi giorni fa addirittura si faceva il bagno in mare. L’alta pressione sta lasciando l’Italia in tempi molto rapidi: come riporta Meteo Giornale, «Dopo giornate estremamente miti, in quest'ultimo scorcio d'anno avremo un rientro delle temperature verso le medie stagionali. Ancor più interessante l'evoluzione post Capodanno, perché pare che le incursioni fredde possano moltiplicarsi e divenire ben più produttive (in termini di precipitazioni)». Le previsioni del tempo per le prossime ore vedono possibilità di neve su zone interne della Calabria e il nord Sicilia, mentre l’inverno vero arriverà al nord verso il primo giorno dell’anno, con il nord ovest che potrebbe essere in molte aree imbiancato dai primi fiocchi di neve.

TRAFFICO E METEO, BOLLETTINO AUTOSTRADE: CALABRIA SOTTO LA NEVE (PREVISIONI DEL TEMPO, OGGI 29 DICEMBRE 2016) - Neve in Calabria e temperature in diminuzione. Le previsioni del tempo avevano infatti indicato un calo termico per la giornata di oggi. Nevica dalla scorsa notte nelle zone interne della Calabria, a a Catanzaro e in provincia, a Sersale, Cropani, Cerva. Per quanto riguarda le altre regioni Meteo.it segnala oggi un po’ di nuvole sulle pianure del Nordest, lungo l’Adriatico e regioni meridionali. Prevista qualche pioggia su Puglia, Basilicata, Calabria e versanti orientale e settentrionale della Sicilia. Il tempo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso sul resto dell'Italia. Nel pomeriggio qualche fiocco di neve è atteso anche nell’entroterra di Abruzzo e Molise. Le temperature sono segnalate in ulteriore calo in gran parte delle regioni e venti burrascosi sono previsti al Sud. Per quanto riguarda il bollettino autostrade ecco quali sono a metà mattina le situazioni di rallentamenti segnalate da Autostrade per l'Italia: sulla Tangenziale Napoli (entrambe le direzioni) coda in uscita a Arenella per traffico intenso sulla viabilità ordinaria, sull'A3 Napoli-Salerno (Km 0 - direzione: Napoli) coda in uscita a Napoli Centro provenendo da Salerno per traffico intenso sulla viabilità ordinaria, sul Traforo del Monte Bianco (direzione: Courmayeur) coda in corrispondenza Piazzale Francese verso Courmayeur con attesa prevista di un'ora, sull'A1 Roma-Napoli (Km 757.92 - direzione: Napoli) traffico rallentato tra Biv. A1 nord/Dir.Capodichino Ramo A e Nodo Napoli Centro Direzionale per incidente.

TRAFFICO E METEO, BOLLETTINO AUTOSTRADE: PREVISTI UNA DIMINUZIONE DELLE TEMPERATURE E VENTI FORTI NEL SUD ITALIA (PREVISIONI DEL TEMPO, OGGI 29 DICEMBRE 2016) - Tornano maltempo e freddo sull'Italia. Secondo le previsioni del tempo di Meteo.it, dopo le temperature miti dei giorni scorsi, oggi si verificherà un calo termico su gran parte delle regioni, con gelate mattutine al Nord e nelle zone interne del Centrosud. Sole e nuvole sono previsti oggi su Abruzzo, Molise e regioni meridionali, con qualche pioggia su Puglia, Basilicata, Calabria e versante orientale della Sicilia. Il clima sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso sul resto del Paese. La Protezione civile nazionale ha emesso un'allerta per venti forti e neve al Centrosud: l'intensificazione dei venti sarà determinata dall'aria fredda proveniente dalla Scandinavia che sta scendendo verso i Balcani. Dalla serata di ieri, secondo le previsioni del tempo della Protezione civile nazionale, sono infatti attesi venti forti con raffiche fino a burrasca forte su Marche, Abruzzo, Molise, Campania e Sicilia, in particolare sulle zone adriatiche e ioniche, con mareggiate lungo le coste esposte. Segnalate anche nevicate su Abruzzo, Molise e Campania, a quote intorno a 500-700 metri.

TRAFFICO E METEO, BOLLETTINO AUTOSTRADE: A1 MILANO-NAPOLI, CHIUSURA DI CASSINO IN ENTRATA VERSO NAPOLI E IN USCITA DA ROMA (PREVISIONI DEL TEMPO, OGGI 29 DICEMBRE 2016) - Per quanto riguarda il bollettino autostrade in questi giorni di festa che ci condurranno al Capodanno 2017 Autostrade per l’Italia segnala alcune chiusure. Sull'A1 Milano-Napoli, per due notti consecutive, con orario 22:00-06:00, dalle ore 22:00 di ieri mercoledì 28 alle ore 06:00 di domani venerdì 30 dicembre, la stazione di Cassino sarà chiusa in entrata verso Napoli e in uscita per chi proviene da Roma, per lavori di manutenzione. Agli automobilisti sono consigliati i seguenti itinerari: a chi proviene da Roma, uscire a Pontecorvo Castrocielo e seguire le indicazioni per la S.S. n. 6 Casilina verso Cassino; a chi è diretto a Napoli, entrare in autostrada a San Vittore. Il bollettino autostrade segnala inoltre sulla D02 Diramazione Capodichino, dalle ore 22:00 di oggi giovedì 29 alle ore 06:00 di domani venerdì 30 dicembre, la chiusura dell’entrata di Capodichino Aeroporto, in direzione della A1 Milano-Napoli, per lavori di manutenzione. In alternativa il consiglio è di utilizzare lo svincolo di entrata di Doganella sulla Tangenziale di Napoli.

