FELICE ANNO NUOVO! / Frasi Capodanno 2017, auguri di Buon anno: il bilancio e la curiosità di Anastasia Guerra (oggi, 30 dicembre 2016)

FELICE ANNO NUOVO! FRASI CAPODANNO 2017, AUGURI DI BUON ANNO: IL BILANCIO E LA CURIOSITÀ DI ANASTASIA GUERRA - Prima di augurare un felice anno nuovo e festeggiare il Capodanno 2017 è importante tracciare un bilancio dell'anno trascorso. Lo ha fatto, ad esempio, Anastasia Guerra, schiacciatrice di Pomì Casalmaggiore, tramite il suo account Instagram: «Voglio salutare questo 2016 con un sorriso e ringraziarlo sia per le cose positive che ha saputo regalarmi ma soprattutto per quelle negative che mi hanno formata nel carattere e mi hanno fatto migliorare come persona!» ha scritto la giovane pallavolista italiana, che non vede l'ora di presentarsi al 2017. Non vede l'ora di scoprire cosa le riserva il futuro Anastasia Guerra, consapevole di dover costruire il suo anno ideale mattone dopo mattone. Volere è potere, recita il famoso detto. «Insomma in poche parole volevo solo augurare un buon fine anno a tutti e ancora un più buon inizio a tutti voi» conclude la schiacciatrice di Castelfranco Veneto. Clicca qui per visualizzare il suo post integrale su Instagram.



FELICE ANNO NUOVO! AUGURI DI CAPODANNO 2017, FRASI DI BUON ANNO. IL MESSAGGIO DI PUTIN A MATTARELLA - Auguri di un felice anno nuovo dalla Russia: Vladimir Putin ha inviato un messaggio di auguri in vista di Capodanno 2017 al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il presidente russo ha anche ribadito l'invito a visitare la Russia per confrontarsi sulle questioni attuali. «La Russia e l'Italia nell'anno che sta finendo sono riusciti a mantenere un dialogo bilaterale costruttivo e hanno collaborato negli affari regionali e internazionali nonostante i tempi difficili per l'Europa e per il mondo» riferisce l'ufficio stampa del Cremlino, riportando il contenuto del messaggio inviato da Vladimir Putin a Sergio Mattarella. Il presidente russo ha poi confermato l'invito al Capo dello Stato italiano a visitare la Russia per una discussione approfondita su temi chiave della politica globale. Sergio Mattarella, però, non è stato l'unico politico italiano ad avere ricevuto gli auguri di Capodanno da Putin: un messaggio è arrivato anche all'ex premier Silvio Berlusconi.

FELICE ANNO NUOVO! AUGURI DI CAPODANNO 2017, FRASI DI BUON ANNO. VIA LO STRESS CON LE CARTOLINE ELETTRONICHE! - Se siete a corto di idee per gli auguri di Capodanno 2017 nessun problema: la rete vi viene in aiuto. Molti siti, ormai da anni, suggeriscono agli utenti le frasi giuste per augurare il meglio in ogni ricorrenza. Si va dalle frasi più semplici a quelle un po' più elaborate, ma in ogni caso il concetto è sempre lo stesso: stupire il destinatario. Nell'era dedicata al web, naturalmente, non possono mancare gli auguri elettronici, di conseguenza, se volte lasciare il segno, potete mettere da parte le solite frasi di circostanza e optare per un bigliettino elettronico personalizzato, da creare in maniera semplice ma, soprattutto, veloce. Le video cartoline reperibili online sono gratuite, completamente personalizzabili e consentono anche l'invio posticipato, per essere sicuri di non dimenticare proprio nessuno. E se a qualcuno la nuova frontiera degli auguri potrà apparire eccessivamente "tecnologica", di conseguenza fredda, ben presto dovrà arrendersi alla realtà dei fatti, poiché ogni messaggio elettronico può essere accompagnato da un pensiero o da un brano musicale in base ai gusti dell'utente. Se volete quindi un'alternativa ai soliti auguri di capodanno 2017, quella delle cartolina elettroniche è la soluzione fa al caso vostro.

AUGURI DI CAPODANNO 2017, FRASI DI BUON ANNO. L'AUGURIO DEL SINDACO DI FIRENZE (OGGI, 30 DICEMBRE 2016) - Felice anno nuovo! anche dal sindaco di Firenze Dario Nardella che su Twitter ha postato oggi questo messaggio di Auguri di Capodanno 2017: "A Palazzo Vecchio i rappresentanti delle comunità religiose per i tradizionali auguri. E perché #Firenze è città di pace e dialogo" (clicca qui per leggere il tweet). Mancano poche ore ormai al Capodanno 2017 ma lo scambio di frasi di Buon anno è già iniziato. Gente comune, personaggi pubblici e cariche istituzionali hanno già iniziato infatti ad augurare a tutti Felice anno nuovo! Per gli Auguri di Capodanno 2017, viste le nuove tecnologie, i vecchi biglietti di carta sono ormai soppiantati dai social network con i quali si possono inviare messaggi in tempo reale a parenti e amici. Spazio quindi a sms, whatsapp, Facebook, Twitter, Instagram e via dicendo...Non importa il mezzo scelto per inviare frasi di Buon anno basta che gli auguri siano sentiti e mandati con il cuore.

AUGURI DI CAPODANNO 2017, FRASI DI BUON ANNO. MAMMA RAI, OCCHIO ALL’ANTICIPO! (OGGI, 30 DICEMBRE 2016) - Nel nuovo capodanno 2017 che si avvicina, prima di dire ciao al 2016 definitivamente, la grande mamma Rai ci riprova anche quest’anno a Potenza, dopo che lo scorso anno a Matera ebbe particolare risalto la doppia gaffe che non fece cominciare nel migliore dei modi il nuovo anno in casa Rai. Gli auguri e le frasi di buon anno con ospiti, cantanti e vip in rigorosa diretta su Rai1, saranno ancora una volta al centro delle scene in questa fine anno che si avvicina: ecco, diciamo che la doppia gaffe dello scorso anno si potrebbe evitare. Prima la bestemmia passata in sovrimpressione con gli auguri dei telespettatori mandati via sms che sfuggì al censore e poi soprattutto il countdown avvenuto… un minuto in anticipo! Il capodanno e gli auguri sono alle porte, ci raccomandiamo cara mamma Rai: niente gaffe, solo brindisi quest’anno!

AUGURI DI CAPODANNO 2017, FRASI DI BUON ANNO. IL VIDEO DI DE MAGISTRIS AI NAPOLETANI (OGGI, 30 DICEMBRE 2016) - Auguri di Capodanno 2017 anche dal sindaco di Napoli Luigi De Magistris che ha inviato un video ai napoletani con cui ha voluto dire ciao al 2016: "E' stato un anno duro, come difficili e complessi sono stati anche gli anni precedenti ma mi ha nuovamente confermato l'emozione straordinaria di tornare a essere eletto sindaco della città che amo, nella quale sono nato e nella quale ho scelto di vivere sempre". De Magistris ha poi assicurato che "Napoli ha tanti problemi che non negheremo mai, ma siate sicuri che nel 2017 la nostra squadra sarà impegnata 24 ore su 24 a migliorare sempre di più la nostra città". E infine gli auguri di Capodanno 2017 del sindaco ai cittadini ma anche a tutti i turisti che affollano la città: "Auguro alla nostra città un grandissimo 2017 nella corsa verso Napoli capitale dell'umanità, della voglia di vivere, della pace, dei giovani e della solidarietà. Una città che sa essere prima in quei valori che chi ha distrutto progressivamente tante comunità li considera fatti secondari" (clicca qui per vedere il video).

AUGURI DI CAPODANNO 2017, FRASI DI BUON ANNO. L’IRONIA DA RETE E WHATSAPP (OGGI, 30 DICEMBRE 2016) - Spesso i migliori auguri di Capodanno, di buon Anno e come è stato anche per il recente Natale arrivano dalla rete, quasi da soli, come consigli da cogliere al volo: dalla rete, su WhatsApp e anche via social, alcuni auguri speciali sono davvero da “piegarsi in due” e potrebbero assolutamente essere riutilizzati nella lunga giornata di domani tra messaggi e scatti in rete per i vostri speciali auguri di Buon Anno. Eccone alcuni, raccolti dai colleghi del Quotidiano.net, che di certo rimarranno scolpiti nella memoria… perfida della rete: «Oroscopo per l'anno 2017. Salute: gli astri ti sorridono. Lavoro e fortuna: gli astri ti sorridono. Amore: gli astri sono piegati in due dal ridere. Buon anno!», e se invece vi sentite più tecnologici potete puntare su questa bella frase sempre valida, «Tutti che aspettano il 2017. E se uscisse il 2016s?». Siete tipi che si commuovono facilmente? E allora via con questi auguri di Capodanno “còmpiti”, «Per sempre ci ha lasciato il 2016. Rest in peace (2016-2016)». Se invece avete qualche amico in stile Rain Man allora vanno benissimo anche questi auguri… «Ti auguro 12 mesi di felicità, 52 weekend di serenità, 365 giorni d'amore, 8.760 ore di fortuna, 525.600 minuti di successo, 31.536.000 secondi di amicizia…».

AUGURI DI CAPODANNO 2017, FRASI DI BUON ANNO. LA DEDICA CON LUCIO DALLA (OGGI, 30 DICEMBRE 2016) - Gli auguri di un Buon Anno potrebbero non essere sempre per forza banali e già sentiti: perché infatti, per il Capodanno 2017, non utilizzate gli insegnamenti del maestro Lucio Dalla? Sì, non stiamo impazzendo, una delle canzoni più famose del buon Lucio è proprio l’inno della speranza, della libertà causata dallo sguardo verso il futuro più prossimo, con tanta fragilità ma con anche tanta gioia speranzosa nel cuore. Si tratta ovviamente de “L’anno che verrà” del 1978 che metteva al centro una serie di tematiche assai importante: l'incapacità di comunicare, il desiderio di una vita libera, il grande bisogno di poter continuare a sperare. Insomma, un brano che potrebbe essere utilizzato per fare degli auguri assai “profondi e non banali” con le note dolci della ballata di Dalla che aiuteranno al Buon Anno tra malinconia e speranza. «Caro amico ti scrivo, così mi distraggo un po' e siccome sei molto lontano più forte ti scriverò. Da quando sei partito c'è una grossa novità, l'anno vecchio è finito ormai ma qualcosa ancora qui non va.», ve lo ricordate ora? Bravissimi, teniamolo presente l’ultimo dell’anno: un Capodanno tra le note di Lucio non è mai buttato via, anzi… «E se quest'anno poi passasse in un istante, vedi amico mio come diventa importante che in questo istante ci sia anch'io. L'anno che sta arrivando tra un anno passerà io mi sto preparando, è questa la novità».

AUGURI DI CAPODANNO 2017, FRASI DI BUON ANNO. IL TRUCCO GENIALE DI NETFLIX (OGGI, 30 DICEMBRE 2016) - Siete genitori? Avete intenzioni di festeggiare la fine anno con Auguri, brindisi e feste anche per il Capodanno 2017 ma avete un piccolo “impedimento” nei piccoli pargoli vostri figli che magari fino a mezzanotte non riescono a reggere e potrebbero piantare qualche pianto improvviso proprio sulla mezzanotte? Ecco che Netflix, con ben poca bontà “morale” arriva in soccorso con un’idea geniale e allo stesso tempo davvero perfida: da un paio d’anni il popolare network online mette a disposizione almeno 10 diversi video per il conto alla rovescia tipico di Capodanno che potrete far partire molto prima della vera mezzanotte. In questo modo i vostri bimbi potranno festeggiare l’ultimo dell’anno ma almeno poi andranno a letto e voi, alla bella ora delle 11 magari avrete tutto il tempo di festeggiare senza “impedimenti”. La vera domanda è un altra però: il “capodanno” val bene un bugia ai vostri amati figli?

AUGURI DI CAPODANNO 2017, FRASI DI BUON ANNO. IL DECALOGO DELLA NOTTE DI SAN SILVESTRO (OGGI, 29 DICEMBRE 2016) - Per i migliori auguri di un Capodanno 2017 che si prospetta molto freddo ma anche di una tersa notte di inverno, potrebbe essere utile sfidare il decalogo proposto da Grazia e TgCom 24 per poter affrontare al meglio la notte di San Silvestro e per poter augurare al meglio un Buon Anno ai vostri cari. I consigli sono vari e svariati, alcuni anche bizzarri, e potrebbero essere giudicati uno per uno per verificare se effettivamente potrebbero essere utili nei nostri auguri o propositi per i primi minuti prima e dopo il nuovo anno. Stop al telefono e voglia di leggerezza nei cenoni: siete disposti a mettere subito in pratica questi primi due consigli? Ascoltare musica per stimolare la mente e vestire ovviamente il colore rosso, invece, saranno consigli utili per un nuovo 2017 imminente? Attenzione ai capelli, bagno di luce e lampade last minute e tenersi del tempo per meditare prima del Cenone: il relax, il riposo alla mattina e il vestito più sexy possibile. Questi i dieci consigli… ma siamo proprio sicuri che anche l’ultimo dell’anno “dobbiamo” sottostare a regole imposte da altri? A voi la scelta, prodi “festeggianti” del Capodanno.

AUGURI DI CAPODANNO 2017, FRASI DI BUON ANNO. NUOVO SET DI EFFETTI SU FACEBOOK MESSENGER (OGGI, 29 DICEMBRE 2016) - Facebook sta pensando ad una serie di novità in vista dell'arrivo del Capodanno 2017 e in particolare ad alcuni strumenti per fare degli auguri originali. I responsabili del social network introdurranno nuovi filtri ed effetti per la fotocamera di Messenger, quindi accedendo all'applicazione di messaggistica noterete la comparsa di nuovi strumenti per augurare un felice nuovo anno ad amici e parenti. Il team di Mark Zuckerberg ha avviato, ad esempio, il rollout delle nuove maschere 3D e alcuni effetti in stile Snapchat. Consapevole del fatto che ogni giorno vengono utilizzate le funzionalità di Messenger, come emoji, foto, video e adesivi, Facebook ha deciso di incrementare gli strumenti della fotocamera. Nell'ultima versione dell'applicazione c'è un pulsante con la scritta 2017, attraverso cui aprire la fotocamera di Facebook Messenger per scattare foto o registrare video a cui aggiungere il filtro o l'effetto desiderato. Il set "Buon 2017" comprende nuove maschere virtuali in 3D, adesivi e cornici personalizzate per augurare in maniera simpatica e originale gli auguri di Capodanno ad amici e parenti.

