FROZEN ROMA, ''BABBO NATALE NON ESISTE'': DIRETTORE D'ORCHESTRA LICENZIATO IN TRONCO. IL COMMENTO DI SELVAGGIA LUCARELLI (OGGI, 30 DICEMBRE 2016) - Sta facendo molto discutere quanto accaduto alla fine dello spettacolo Frozen Roma dove il direttore d'orchestra se n'è uscito sottolineando che ''Babbo Natale non esiste''. Una dichiarazione impropria ovviamente anche in merito al fatto che lo spettacolo era dedicato ai più piccini e di certo ce ne erano moltissimi presenti. Ha voluto dire la sua anche Selvaggia Lucarelli che sul suo profilo di Instagram ha riportato il post di Facebook di Disney Frozen Rome che recita: "Ci scusiamo per il disagio di ieri sera, abbiamo licenziato il direttore d'orchestra". A questo commento poi ne è seguito un altro abbastanza particolare: "Preghiamo la gentile clientale di non esagerare con le offese. Una persona può sbagliare nei modi ma in ogni caso non sono state dette delle bugie. Babbo Natale non esiste e questo è un dato di fatto". Selvaggia Lucarelli ha voluto replicare in questo modo: "Vabbè dai. Lo hanno licenziato come direttore d'orchestra e l'hanno riassunto come social media manager. Le comiche", clicca qui per il tweet di Selvaggia Lucarelli.

SCANDALO ALL'AUDITORIUM, IL DIRETTORE D'ORCHESTRA: "BABBO NATALE NON ESISTE" (OGGI, 30 DICEMBRE 2016) - Erano accorsi tutti felici insieme ai loro genitori, i bambini che si sono trovati al centro di un vero e proprio scandalo all'Auditorium di Roma, durante il concerto del 29 dicembre "Disney in concert: Frozen", spettacolo ispirato alle amatissime vicende di Elsa e Anna, le principesse dei ghiacci dell'omonimo cartone Disney. Non si sa per quale motivo, alla fine dello spettacolo il direttore d'orchestra ha sorpreso tutti i presenti con una dichiarazione scioccante: "Comunque Babbo Natale non esiste", gettando nella disperazione i piccoli in sala e creando imbarazzo tra gli organizzatori dello spettacolo. La Dimensione Eventi, società che ha organizzato lo spettacolo (che avrà repliche nei prossimi giorni in varie città d'Italia), ha immediatamente destituito dall'incarico il direttore e ha comunicato l'accaduto con una nota al pubblico: "Come tutti i presenti siamo rimasti sconcertati da una dichiarazione assolutamente personale del direttore, tra l'altro a spettacolo ormai terminato. Il nostro lavoro è di creare emozioni positive e far sognare i più piccoli. Quanto è stato detto dal direttore d'orchestra è totalmente fuori luogo ed è il gesto arbitrario di una singola persona".

SCANDALO ALL'AUDITORIUM: "BABBO NATALE NON ESISTE", LO SDEGNO DEL PUBBLICO (OGGI, 30 DICEMBRE 2016) - La dichiarazione scandalosa del direttore d'orchestra allo spettacolo "Disney in concert: Frozen" che è stato eseguito ieri all'Auditorium, è stata accolta con sdegno dal pubblico presente in sala, che ne ha denunciato immediatamente l'accaduto sui social network. "Comunque Babbo Natale non esiste", frase pronunciata dall'uomo, non è di certo un qualcosa che ci si aspetta alla fine di uno spettacolo per bambini, che dovrebbe avere lo scopo di far sognare e divertire i piccoli, e non quello di rovinargli le feste di Natale. Il direttore d'orchestra è stato destituito dall'incarico dopo la forte protesta dei genitori che hanno commentato sdegnati l'accaduto su Facebook, criticando anche la società Dimensione Eventi, organizzatrice dello spettacolo, per aver cancellato l'evento social dello spettacolo di Frozen, forse per limitare le critiche. "Quello che è successo stasera al concerto Disney Frozen è vergognoso. Non di meno lo è aver eliminato l'evento da Facebook per nasconderlo. Auspico vivamente che quel "signore" venga rimosso dal proprio incarico. Mi rammarica averlo applaudito", scrive un uomo sulla pagina ufficiale dell'azienda. Nelle ultime ore sono state aperti vari gruppi social di persone indignate per diffondere quanto accaduto: una cosa che per molti potrà sembrare di poco conto ma che ha derubato quei poveri bambini di uno dei sogni più dolci dell'infanzia.

