FUOCHI D'ARTIFICIO E BOTTI CAPODANNO 2017, FELICE ANNO NUOVO! / Video spettacoli pirotecnici: tutto vietato a Brescia! (oggi 30 dicembre 2016)

FUOCHI D'ARTIFICIO E BOTTI CAPODANNO 2017, FELICE ANNO NUOVO: VIDEO SPETTACOLI PIROTECNICI. TUTTO VIETATO A BRESCIA (ULTIME NOTIZIE, OGGI 30 DICEMBRE 2016) - Arrivano novità inaspettate per quanto riguarda i fuochi d'artificio per il Capodanno 2017. E' partito un severo divieto nella provincia di Brescia che ha portato addirittura all'annullamento dello spettacolo preparato dal Comune. Il Sindaco Del Bono ha firmato una ordinanza che vieta i fuochi d'artificio per intrattenimento. Viene così cancellato lo spettacolo che doveva farsi sopra il Castello di Brescia. Il motivo è da ascrivere all'inquinamento con i livelli di Pm10 nell'aria che sono già al di sopra del consentito e che portano a fare molta attenzione alla possibilità di creare altri problemi. Come riprota il Corriere della Sera nella sua versione online la Loggia ha spiegato questa situazione sottolineando: "A causa del superamento continuativo dei limiti giornalieri di Pm10 entrano in vigore le misure per il miglioramento della qualità dell'aria".

FUOCHI D'ARTIFICIO E BOTTI CAPODANNO 2017, FELICE ANNO NUOVO: VIDEO SPETTACOLI PIROTECNICI. A GENOVA NON SI BADA A SPESE (ULTIME NOTIZIE, OGGI 30 DICEMBRE 2016) - Tutto esaurito a Genova per i fuochi d'artificio, nonostante le polemiche si "botti" di Capodanno. Gli acquisti non si sono fermati e nei quattro punti vendita autorizzati del capoluogo ligure sono state registrate code e spese da 200-300 euro a cliente. Non si bada a spese per festeggiare un felice anno nuovo, ma comunque si punta su fuochi meno potenti ma più luminosi. I fuochi d'artificio a Genova, dunque, dovrebbero essere più sicuri e tranquilli, seppur meno economici. Sono andate a ruba le composizioni pronte per essere appoggiate a terra, ma in spazi aperti e lontano da case e boschi. Poi bisogna dare fuoco alle polveri e alzare gli occhi al cielo per godersi lo spettacolo pirotecnico. I botti, però, non possono essere acquistati senza le abilitazioni necessarie: «Nessuna deroga, se il cliente non ha le abilitazioni necessarie non esce dal negozio con i botti. Noi non giochiamo con la pelle degli altri e rispettiamo alla lettera le prescrizioni» ha dichiarato Francesco Setti, della Setti Fireworks, a Il Secolo XIX.

FUOCHI D'ARTIFICIO E BOTTI CAPODANNO 2017, FELICE ANNO NUOVO: VIDEO SPETTACOLI PIROTECNICI. DUBAI, PRONTO LO SHOW DA RECORD (ULTIME NOTIZIE, OGGI 30 DICEMBRE 2016) - Per la grande festa di fine anno e per il Capodanno 2017, non potranno ovviamente mancare i fuochi d’artificio da Dubai, negli scenari da mille e una notte in una via di mezzo tra deserto e lusso più sfrenato: i botti di Capodanno in quel degli Emirati sanno bene come farli, con fantastici giochi di luce e feste che durante tutta la notte di San Silvestro animeranno la città nel deserto. E come spesso accade anche negli ultimi anni, video, immagini e ricordi di migliaia di turisti verranno inviati sul web per accompagnare (e farci passare un po’ di invidia a dirla tutta). «Anche quest'anno la città è pronta a illuminare il cielo con spettacoli pirotecnici da lasciare a bocca aperta: nel 2013 ha segnato il primato con più di 470 mila fuochi d'artificio che hanno illuminato a giorno più di 90 chilometri di coste dell'Emirato Arabo», scrivono i colleghi di Travel Blog, assicurando come anche per quest’anno Dubai gareggerà per il capodanno più spettacolare del mondo. E voi, cosa ne pensate?

FUOCHI D'ARTIFICIO E BOTTI CAPODANNO 2017, FELICE ANNO NUOVO: VIDEO SPETTACOLI PIROTECNICI. A NAPOLI ANCORA SEQUESTRI (ULTIME NOTIZIE, OGGI 30 DICEMBRE 2016) - Ancora fuochi d'artificio e botti di Capodanno 2017 sequestrati a Napoli. I botti sequestrati erano già pronti per essere sparati per augurare Felice Anno Nuovo! Il sequestro, come riporta l'agenzia di stampa Ansa, ha riguardato bombe da lancio con mortaio, razzi e batterie esplosive che erano custodite all'interno di un negozio di frutta e verdura. Si tratta di un sequestro di circa tre quintali e mezzo di fuochi d'artificio: è stato effettuato dai carabinieri nel corso di una vasta operazione di controllo in diversi quartieri. Nel corso dell'operazione un uomo di 50 anni è stato denunciato per detenzione e commercio abusivo di materie esplodenti ed è stato arrestato anche una 70enne che custodiva 104 ordigni, le cosiddette 'cipolle', sotto una bancarella.

FUOCHI D'ARTIFICIO E BOTTI CAPODANNO 2017, FELICE ANNO NUOVO: VIDEO SPETTACOLI PIROTECNICI. I DIVIETI A MILANO (ULTIME NOTIZIE, OGGI 30 DICEMBRE 2016) - Fuochi d’artificio vietati a Milano per la notte di Capodanno, ma solo in piazza Duomo. Contrariamente agli altri anni, quest’anno il sindaco di Milano, Giuseppe Sala ha deciso di non vietare i fuochi d’artificio amatoriali nel capoluogo meneghino se non per la sola zona di Piazza Duomo, dove la sera di San Silvestro si terrà un concerto gratuito di Mario Biondi e Annalisa. Il buon senso e la necessità di garantire la sicurezza sul luogo dell’evento, che come ogni anno sarà gremito di spettatori, hanno spinto Sala a limitare il permesso di utilizzare fuochi d’artificio. Una presa di posizione che potrebbe rendere Beppe Sala impopolare e dividere i cittadini, attirando sul sindaco le critiche di certa parte di popolazione che chiede sempre a gran voce che i tradizionali “botti” di capodanno vengano vietati e contrastati. In particolare sono le associazioni animaliste e chi possiede animali domestici a chiedere un giro di vite sui fuochi d’artificio, colpevoli di spaventare gli amici a quattro zampe.

FUOCHI D'ARTIFICIO CAPODANNO 2017, VIDEO SPETTACOLI PIROTECNICI: MAXI SEQUESTRO DI BOTTI REQUISITI IN UMBRIA (ULTIME NOTIZIE, OGGI 30 DICEMBRE 2016) - Non solo divertimento, ogni anno i Fuochi d’artificio per il Capodanno sono sinonimo di incidenti, feriti e a volte purtroppo anche vittime. Questo accade sia per l’incoscienza di alcuni “fuochisti” improvvisati e sia a volte per la qualità scadente degli stessi Fuochi d’Artificio: e dunque, come giusto che sia, la Guardia di Finanza è da mesi impegnata a sequestrare eventuali carichi illeciti, con sequestri lampo per intercettare tutti i materiali dannosi e fintamente aventi marchio riconosciuto europeo. È il caso dell’Umbria, dove questa mattina a Gubbio è stata sequestrato un carico di 3347 pezzi di fuochi ‘artificio: il bottino vede davvero ogni sorta di botti di capodanno, dalle batterie ai cobra, fino a raid e alle candele romane che contengano 10 chili di polvere attiva non autorizzata. «I militari hanno accertato che il materiale era detenuto «senza misure di sicurezza e autorizzazione» in un garage adiacente a una ferramenta operante nell'area eugubina-gualdese. L'intervento delle fiamme gialle ha fatto sì che i fuochi non fossero immessi sul mercato. Il titolare dell'esercizio commerciale è stato denunciato a piede libero per commercio abusivo di materiale esplodente», riporta il quotidiano La Nazione, citando fonti di Guardia Finanza.

FUOCHI D'ARTIFICIO CAPODANNO 2017, VIDEO SPETTACOLI PIROTECNICI: A NAPOLI SPETTACOLO AL CASTEL DELL'OVO (ULTIME NOTIZIE, OGGI 30 DICEMBRE 2016) - Fuochi d'artificio per Capodanno 2017 anche a Napoli. Chi si troverà nel capoluogo campano per festeggiare l'arrivo del nuovo anno, domani sera 31 dicembre potrà brindare al 2017 sotto i fuochi d’artificio al Castel dell’Ovo. Lo spettacolo pirotecnico inizierà a partire dall’1.30 e lascerà di sicuro a bocca aperta i napoletani e i turisti che assisteranno dal lungomare. I fuochi d'artificio per Capodanno 2017 saranno visibili anche da altri punti della città. Per aspettare l'arrivo del 2017 è in programma una serata di musica a partire dalle 21:30 e fino all'01:00: domani sera 31 dicembre sul palco di piazza del Plebiscito saranno tanti gli artisti che si alterneranno per suonare e cantare. Tra gli altri ci saranno anche gli Stadio e i Tiromancino, e ancora Clementino, Valerio Jovine e Franco Ricciardi. La serata sarà presentata dagli speaker di Radio Kiss Kiss. Poi tutti con il naso all'insù per assistere ai fuochi d'artificio per Capodanno 2017.

FUOCHI D'ARTIFICIO CAPODANNO 2017, VIDEO SPETTACOLI PIROTECNICI: A FERRARA L'INCENDIO DEL CASTELLO ESTENSE (ULTIME NOTIZIE, OGGI 30 DICEMBRE 2016) - Anche in Italia ci si può entusiasmare per il Capodanno 2017 con i fuochi d'artificio: anche il nostro Paese propone tante feste con spettacoli pirotecnici. Da Pisa a Venezia, senza dimenticare Mantova, ma quello più caratteristico avviene a Ferrara, che detiene una tradizione d'eccellenza. Con l'Incendio del Castello Estense, simbolo universalmente riconosciuto del Capodanno ferrarese, si alzano al cielo allo scoccare della mezzanotte colpi di luce colorate e per 20 minuti si scatenato i fuochi d'artificio. Lo show pirotecnico è accompagnato da uno musicale particolarmente suggestivo. Uno spettacolo unito che vanta una colonna sonora studiata ad hoc: i fuochi d'artificio sono, infatti, intervallati da brani musicali per gli indispensabili controlli di sicurezza. Se non siete stati ancora a Ferrara, allora il consiglio è di trascorrere almeno una volta il Capodanno lì per godervi lo spettacolo dell'Incendio del Castello Estense. Nel frattempo potete godervi un video dello show pirotecnico

FUOCHI D'ARTIFICIO CAPODANNO 2017, VIDEO SPETTACOLI PIROTECNICI: GLI SHOW PIU' SUGGESTIVI (ULTIME NOTIZIE, OGGI 30 DICEMBRE 2016) - Quello dei fuochi d'artificio è uno dei momenti più suggestivi del Capodanno, in grado di regalare emozioni e sorrisi ogni anno. In attesa allora di vedere il cielo illuminarsi a festa grazie all'invenzione di oltre 1200 anni fa dei cinesi, facciamo un viaggio alla scoperta degli spettacolo pirotecnici più attesi per il Capodanno 2017. Voliamo a Sydney, che si godono lo spettacolo che si scatena sopra le vele del Teatro dell'Opera. Una delle città più fotografate a Capodanno è Kuala Lumpur per i fuochi d'artificio che esplodono tra le Petronas Twin Towers. Bisogna sopportare il freddo per ammirare lo spettacolo pirotecnico della Piazza Rossa a Mosca, ma ci si riscalda con brindisi a base di vodka. Celebre anche lo spettacolo dei fuochi d'artificio che si sprigiona dal London Eye dopo i rintocchi del Big Ben, ma il Capodanno più famoso del mondo forse è quello di New York. Chi non festeggia a Times Square può godersi i fuochi d'artificio sulla Statua della Libertà con una crociera notturna sull'Hudson. Non fa sicuramente freddo a Rio de Janeiro, dove ci si gode lo spettacolo pirotecnico in maglietta a maniche corte sulla spiaggia di Copacabana.

