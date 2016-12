Incidente stradale / Gra, Roma: in fiamme tir carico di carta, traffico bloccato (Ultime notizie oggi, 30 dicembre 2016)

INCIDENTE STRADALE GRA, ROMA: TIR CARICO DI CARTA VA IN FIAMME (ULTIME NOTIZIE OGGI, 30 DICEMBRE 2016) - Un altro incidente stradale è avvenuto stamattina a Roma sul Gra, il Grande Raccordo Anulare. Un tir carico di carta è andato a fuoco: le fiamme, come riferisce La Repubblica, sono partite dall’interno del camion e stavano già bruciando anche la parte esterna quando il conducente se n'è accorto. L'incidente stradale è avvenuto intorno alle 10, all’altezza delle uscite tra Laurentina e Pontina. L'autista dei tir si è subito fermato e ha chiamato i Vigili del Fuoco che per spegnere l'incendio hanno dovuto chiudere una parte della strada. Non sono ancora chiare le cause di questo incidente stradale e per quale motivo il tir abbia preso fuoco. Sul luogo dell'incidente stradale è intervenuto anche il personale dell'Anas che ha regolato il traffico: la circolazione sul Gra è infatti rimasta bloccata e la situazione è tornata alla normalità verso le 12. Nell'incidente stradale né il conducente del tir né altri automobilisti o passeggeri sono rimasti feriti.

INCIDENTE STRADALE AUTOSTRADA A19 CATANIA-PALERMO: TIR POSTA VOLA GIU' DA VIADOTTO, MORTO CONDUCENTE (ULTIME NOTIZIE OGGI, 30 DICEMBRE 2016) - Un incidente stradale mortale si è verificato all'aba di oggi 30 dicembre 2016 sull'autostrada A19 Catania- Palermo. Un'autoarticolato di oltre 6 tonnellate di Poste italiane, come riporta l'agenzia di stampa Ansa, è volato giù dal viadotto dei Calderari: l'autista è morto sul colpo. Il tir delle Poste era partito da Catania ed era diretto a Palermo. Il conducente del mezzo, morto nell'incidente stradale, si chiamava Angelo Severino, aveva 55 anni ed era originario di Catania. Dopo l'incidente stradale è intervenuta sul posto la polizia stradale di Catenanuova, sezione di Enna: i poliziotti hanno effettuato una serie di rilievi per cercare di ricostruire la dinamica di quanto accaduto sull'autostrada A19 Catania-Palermo. Secondo una prima ricostruzione della dinamica di questo incidente stradale mortale a fare uscire fuori strada il camion, che trasportava la corrispondenza da Catania a Palermo, potrebbe essere stato l'asfalto gelato.

