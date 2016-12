Menù di Capodanno 2017, Felice anno nuovo! / Cenone di Carlo Cracco, antipasti e idee: il fascino del buffet (oggi, 30 dicembre 2016)

MENÙ CENONE DI CAPODANNO, IDEE, ANTIPASTI E RICETTE: IL FASCINO DEL BUFFET (OGGI, 30 DICEMBRE 2016) - Per molti domani sarà un Cenone di Capodanno da ricordare, con la voglia di fare sempre le cose per bene e non esagerare. Da diverso tempo infatti sembra essere passata di moda la tendenza inequivocabile di mettersi attorno a un tavolo per mangiare, rimpiazzata dalla volontà di andare in posti come discoteche o dove comunque è la musica a fare da protagonista. E' così che entra in scena quello che è più che una moda e cioè il buffet. A tutti infatti sembra piacere questa tendenza di velocizzare le manovre e sembra che non ci sia nemmeno più tempo per riflettere attorno a un tavolo. Via i giochi di carte, da tavolo o simili e fuori le trombette, i coriandoli, la musica e i balli di gruppo. Sarà che i tempi sono cambiati e non tutti riescono a rimanere al passo, ma rimane comunque il fatto che il Capodanno e il famoso Cenone hanno cambiato i vestiti e la sensazione è che ci siano molte differenze rispetto a un passato che rimane comunque attuale per i più tradizionalisti.

MENÙ CENONE DI CAPODANNO, IDEE, ANTIPASTI E RICETTE: CENA SOSPESA, A MILANO FESTA SOLIDALE (OGGI, 30 DICEMBRE 2016) - Il Capodanno 2017 sarà anche solidale a Milano: per il tradizionale Cenone del 31 dicembre è stato pensato un menù speciale per 37 persone in difficoltà. Saranno ospiti del Kapuziner Platz, uno dei ristoranti che partecipano alla "Cena Sospesa": siederanno a tavola con gli altri clienti e degusteranno il menù previsto per quella sera, ma sarà lo staff ad offrire con le loro donazioni i pasti a chi ha bisogno. Le 37 persone in difficoltà assaporeranno specialità bavaresi, nel pieno spirito del locale, e alcuni must della tradizione ambrosiana, come panettone e spumante. La cucina del ristorante ha anche pensato a qualche variante senza carne di maiale per chi ha particolari esigenze alimentari. Il ristorante di Alessandro Provolo aveva già compiuto questo gesto lo scorso anno, l'auspicio è che diventi una tradizione. Sono altri 22 - come riportato da Il Giorno - i ristoranti a Milano che aderiscono alla cena sospesa: vengono raccolte le offerte dei clienti e poi convertite in ticket restaurant che vengono distribuiti alle persone in difficoltà assistite dai centri di ascolto parrocchiali.

MENÙ CENONE DI CAPODANNO, IDEE, ANTIPASTI E RICETTE: A CASA 3 ITALIANI SU 4 (OGGI, 30 DICEMBRE 2016) - La cucina di casa vince contro quella del ristorante per il Cenone di Capodanno 2017: per festeggiare un felice anno nuovo più di tre italiani su quattro consumeranno il menù "casalingo", mentre il 15% ha scelto di andare al ristorante e il 3% ha preferito l'agriturismo. Questi sono i dati forniti dalla Coldiretti nell'indagine condotta con Ixè in vista dell'ultima notte dell'anno, per la quale ogni famiglia dovrebbe spendere in media 80 euro. Quale prodotto non mancherà sulla tavola degli italiani? Lo spumante, indispensabile per salutare il 2016 e accogliere il nuovo anno. Si tratta di un prodotto immancabile per quasi nove italiani su dieci, seguito poi dalle lenticchie che da un lato ci permettono di mantenere il menù salutistico e dall'altro di stare vicino alle aree terremotate, dove vengono infatti coltivate. L'auspicio di chi le mangia nel Cenone di Capodanno è ovviamente di attirare un po' di fortuna. Lenticchie da associare al cotechino, presente nel 72% delle tavole. Diminuisce il seguito delle mode esterofile: solo il 9% degli italiani consumerà le ostriche, l'8% invece il caviale. Resiste, però, il salmone, presente nel 56% dei menù.

MENÙ CENONE DI CAPODANNO, IDEE, ANTIPASTI E RICETTE: FRUTTA SECCA E MANDARINI (OGGI, 30 DICEMBRE 2016) - Altri due cibi che dovrebbero essere inseriti nel menù di Capodanno 2017, per scambiarsi al meglio gli auguri di Felice Anno Nuovo, sono la frutta secca e i mandarini. Anche questi sono infatti ritenuti portafortuna. La frutta secca, come ricorda La Cucina Italiana è un portafortuna soprattutto in Francia, dove si devono mangiare ben 13 tipi diversi. In Italia invece se ne mangiano solo 7: noci, nocciole, arachidi, uvetta, mandorle, fichi e datteri. Il motivo sta nel fatto che per i Romani la frutta secca era un simbolo ben augurante, soprattutto durante i matrimoni. Arriva invece dalla Cina la tradizione del mandarino come frutto portafortuna. Secondo il Feng Shui cinese, il mandarino è uno dei portafortuna per eccellenza: la sua forma quasi perfettamente sferica richiama infatti l’infinito. Non solo in quella asiatica ma anche nella tradizione occidentale il mandarino e gli agrumi dalla forma sferica sono simboli positivi. Quindi perché non inserirli nel menù di Capodanno 2017? Ci si potrà così augurare un Felice Anno Nuovo sperando di attirare la buona sorte.

MENÙ CENONE DI CAPODANNO, IDEE, ANTIPASTI E RICETTE: IL MAIALE SIMBOLO DI BUONA SORTE (OGGI, 30 DICEMBRE 2016) - Chissà se per il menù di Capodanno 2017 Carlo Cracco cucinerà anche carne di maiale. Questa però non dovrebbe mancare per augurare Felice Anno Nuovo! a parenti e amici riuniti a tavola per il Cenone di San Silvestro. Domani sera, 31 dicembre, tra i piatti della tradizione da gustare nell'ultima cena del 2016 si può inserire anche un secondo di carne di maiale. E' infatti un animale che porta fortuna, non a caso i salvadanai hanno questa forma di solito. Il maiale infatti è simbolo della civiltà contadina nella quale “non si butta via nulla” e quindi è legato all'abbondanza. Il suo significato però, come ricorda La Cucina Italiana, divenne ambivalente visto che nel Medioevo cristiano era infatti considerato animale diabolico per la sua lussuria e impudicizia. La tradizione culinaria comunque lo inserisce, con lo zampone e il cotechino accompagnati da un contorno di lenticchie, anche nel menù di Capodanno 2017 perché possa davvero essere un Felice Anno Nuovo!

MENÙ CENONE DI CAPODANNO, IDEE, ANTIPASTI E RICETTE: CRACCO E LA PASSIONE PER L’UOVO (OGGI, 30 DICEMBRE 2016) - Menù di Capodanno in versione Carlo Cracco: una grande serata a Venezia, con qualche polemica come scrivevamo qui sotto, ma all’insegna dell’alta cucina in pieno stile vicentino: ma quale sarà il menù più ricco che avreste mai immaginato? Per 1500 euro a testa, i 60 vip super secreti invitati a Venezia per il cenone di Cracco, cosa troveranno sulla loro tavola? Assoluto riserbo in queste ultime ore che preparano la grande festa di Capodanno, eppure un ingrediente sembra che il buon Chef di Hell’s Kitchen l abbia consigliato: l’uovo, come quello speciale che rimanda al suo ultimo libro uscito per il Natale 2017. Lui riceverà per la cena organizzata 10mila euro, il resto in beneficenza per quello che riguarda questo cenone veneziano: il famoso uovo marinato in 15 giorni potrebbe essere uno dei tanti piatti che impreziosiranno la tavola imbandita del re della cucina. Di sicuro, smartphone in mano che da domani sera qualche indiscrezione e qualche foto sui social compariranno sicuramente: e allora potreste inventarvi una cena l’1 o il 2 gennaio che possa avere come menù quello di Carlo Cracco (senza però spendere tutto quanto hanno sborsato i “cari” vip).

MENÙ CENONE DI CAPODANNO, IDEE, ANTIPASTI E RICETTE: LA POLEMICA CONTRO I 1500EURO DI CENA DI CARLO CRACCO (OGGI, 30 DICEMBRE 2016) - Per il Menù di Capodanno 2017 e per salutare il vecchio anno con un ben gustoso “ciao 2016”, un unico re incontrastato domina lo scenario degli chef stellati d’Italia: è Carlo Cracco, ovviamente, re da Masterchef fio ai suoi ristoranti, dai suoi progetti fino alle ricette specifiche anche per questa fine anno 2016. Uno chef stellato con qualche piccola polemica di tropo però, visto quando sta succedendo in quel di Venezia, proprio per il Cenone di Capodanno: la Torre dell’Arsenale ospita "Tentazioni New Year’s Eve-The Luxury Experience", lo spettacolo veramente esclusivo della NùArt con un menù curato dallo chef stellato Carlo Cracco, solo 60 posti disponibili da 1.500 euro per una notte di San Silvestro da sogno da passare in Laguna. Qualche polemica però è scattata proprio per il costo quasi proibitivo delle portate in salsa-style Cracco: scenografie, super ingredienti ma anche piatti da nouvelle couisine che non sfameranno i fortunati ospiti della grande cena di Capodanno. E voi, sareste disposti a spendere così tanto per una cena di Carlo Cracco (manco “con”).

MENÙ CENONE DI CAPODANNO, IDEE, ANTIPASTI E RICETTE: IL PEPERONCINO PORTAFORTUNA (OGGI, 30 DICEMBRE 2016) - Chi vuole augurare buona fortuna non può non inserire nel menù di Capodanno 2017 il peperoncino. Il cornetto rosso infatti è un amuleto molto diffuso soprattutto a Napoli contro il malocchio e ogni genere di guai. Fin dall'antichità l'usanza era quella di appendere sull’uscio della porta corna di animali che erano un simbolo di potenza e fertilità. Quando il peperoncino fu poi importato dal Sud America nell’Italia meridionale fu subito associato agli amuleti a forma di cornetto. Ecco quindi che il peperoncino, oltre ad essere utilizzato in cucina, iniziò ad essere appeso nelle case e nei negozi per difendersi dal malocchio: così divenne presto un sostituto a buon mercato del cornetto. Per chi non vuole rinunciare a questa tradizione oppure per chi è particolarmente superstizioso il peperoncino può essere un ingrediente da utilizzare nel menù di Capodanno 2017 per il Cenone di domani sera 31 dicembre: in questo modo forse saranno scongiurati guai nel nuovo anno che sta per iniziare.

MENÙ CENONE DI CAPODANNO, IDEE, ANTIPASTI E RICETTE: CHE FARÀ CRACCO? (OGGI, 30 DICEMBRE 2016) - Cenone di Capodanno? Come non pensare subito a Carlo Cracco re dei cook show e della cucina gourmet. Cosa proporrebbe il re della cucina di cui si sta parlando molto proprio in vista del cenone di Capodanno da 1.500 euro. Subito si pensa alle uova che sono di certo il grande cavallo di battaglia. Tra le entree più apprezzate del suo bagaglio tecnico ci sono le uova di quaglia all'alpestre. Chi ha visto poi Hell's Kitchen nelle sue tre edizioni poi non potrà assolutamente dimenticare le noci di capesante che sono state uno dei tormentoni del programma soprattutto per quella cottura dorata sempre ritenuta importante per lo chef. Tra le novità proposte poi da Carlo Cracco c'è anche l'accostamento atipico mari e monti, cozze e salsiccia. Quest'ultimo potrebbe mettere in difficoltà i palati meno esperti, ma come possiamo notare in diversi ristoranti di alta classe è meno inusuale di quanto si pensi.

MENÙ CENONE DI CAPODANNO, IDEE E RICETTE: I CIBI PORTAFORTUNA (OGGI, 30 DICEMBRE 2016) - Non sono solo le lenticchie uno dei cibi portafortuna da poter inserire nel menù di Capodanno 2017. Per il Cenone di domani 31 dicembre possono essere infatti preparati anche altri piatti ben auguranti. Da tradizione le lenticchie sono simbolo di soldi proprio per la loro forma rotonda. Ma questa forma appartiene anche ad altri cibi come per esempio l'uva: in Spagna e Messico è consuetudine mangiare allo scoccare della mezzanotte dodici acini, uno per ogni mese dell'anno per il quale ci si augura buona sorte. Al posto delle lenticchie negli Stati Uniti sono cucinati i fagioli con riso, cipolla e bacon. E si crede che portino soldi anche le verdure verdi come zucchine, verze o broccoli perché ricordano il colore dei dollari. Nel nostro menù di Capodanno 2017 possiamo poi inserire la melagrana, frutto considerato simbolo di ricchezza nella mitologia greca e romana. Oppure si può cucinare un risotto per il Cenone di San Silvestro: come per lenticchie e fagioli si crede che il riso garantisca abbondanza per l'anno che inizia. Chi vuole mutuare una tradizione asiatica può invece cucinare per il menù di Capodanno 2017 i noodles. In Cina e Giappone sono infatti simbolo di longevità e sono cucinati facendo attenzione a non spezzarli.

MENÙ CENONE DI CAPODANNO, IDEE E RICETTE: I CONSIGLI DI RASPELLI (OGGI, 30 DICEMBRE 2016) - Per il menù di Capodanno 2017 arrivano anche i consigli di Edoardo Raspelli. Ecco quindi quali sono i piatti da mettere in tavola per il Cenone di domani 31 dicembre secondo il critico gastronomico. Intervistato da Quotidiano.net Raspelli ha sottolineato che in Italia abbiamo delle vere e proprie eccellenze che magari non conosciamo e con le quali si possono preparare piatti particolari per il menù di Capodanno 2017. Per quanto riguarda gli antipasti si può puntare ad esempio sui "gamberi rossi di Sicilia, da servire crudi con la burrata fresca, un abbinamento insolito e gustosissimo. E poi il caviale". Oppure su un piatto di salumi nostrani: "in Italia abbiamo otto tipi di prosciutto a denominazione di origine protetta. E poi eccellenze quali, ad esempio, il culatello di Zibello". Come primo piatto Raspelli consiglia "i ravioli: di magro con verdura, ma anche col ripieno di carne o di pesce". Mentre per il secondo del menù di Capodanno 2017 "sono di prassi carne e arrosti, ma io suggerisco e preferisco il pesce, preferibilmente pescato, anche se costa moto di più di quello di allevamento". Infine per il dolce del Cenone di San Silvestro Raspelli indica "panettone o pandoro, ma per me anche cannoli e cassata siciliana, con tanta ricotta e poco cioccolato" (clicca qui per leggere tutto).

MENÙ CENONE DI CAPODANNO, IDEE PER TUTTI I GUSTI: GLI ITALIANI HANNO MESSO PIÙ CIBO IN TAVOLA RISPETTO AL 2015 (OGGI, 30 DICEMBRE 2016) - Più cibo in tavola anche per il menù di Capodanno 2017? Vedremo quanto spenderanno gli italiani per il Cenone di San Silvestro, il prossimo 31 dicembre. Potrebbe confermarsi il trend rilevato dal Codacons per questo natale. Quest'anno infatti, secondo i dati dell'associazione a difesa dei consumatori, ci sono stati meno regali sotto l'albero ma più cibo in tavola. Il Codacons ha diffuso i dati definitivi sui consumi natalizi delle famiglie: la spesa complessiva è stata di "quasi 9,8 miliardi di euro" per le feste di Natale. Gli italiani "hanno ridotto l’entità e il numero dei regali rispetto allo scorso anno, ma hanno incrementato la spesa per gli alimentari. Nel dettaglio, le vendite non sono decollate per il comparto abbigliamento (-8%), calzature (-7%), arredamento e casa (-5%), viaggi (-3%), mentre hi-tech e giocattoli hanno segnato acquisti in crescita del +7% rispetto al 2015, alimentati dal commercio online: 1 regalo su 3 appartenente a tali categorie è stato infatti acquistato sul web. Volano anche gli alimentari, che segnano consumi in aumento del +5% sul 2015".

MENÙ CENONE DI CAPODANNO, IDEE PER TUTTI I GUSTI: I CONSIGLI DELLA NUTRIZIONISTA PER LEI E PER LUI (OGGI, 30 DICEMBRE 2016) - Anche in occasione del menù di Capodanno 2017, l'attenzione va inevitabilmente alla linea ed a ciò che è bene o meno portare a tavola. A fornire qualche utile consiglio in tal senso è stata l'esperta nutrizionista Stefania Ruggeri, come evidenziato dal sito Consumatrici.it, la quale oltre a dare qualche dritta su come mangiare bene ha anche fornito qualche valida idea per il menù di Capodanno 2017 per lei per lui. Sul piano dei piatti da gustare, oltre ad uno squisito piatto di pesce o di crostacei, pensato soprattutto per le donne per combattere la carenza di iodio, l'ideale sarebbe un piatto di legumi. Le ricette in tal senso sono molteplici e possono prevedere la presenza di fagioli, ceci, fave e lenticchie. Per la nutrizionista rappresentano il piatto ideale in quanto "non danno il picco glicemico dopo il pasto". Quale invece quello pensato per gli uomini? Secondo l'esperta del Crea, la pasta al pomodoro rappresenta il piatto ottimale "per l’alimentazione maschile e i sui benefici si veicolano meglio con un filo d’olio extravergine, anch’esso un po’ cotto". Ad esso possiamo far seguire una deliziosa bistecca al sangue capace di fornire il giusto quantitativo di ferro.

