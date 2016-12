SAN SILVESTRO, L'ULTIMA NOTTE DELL'ANNO E QUELLA PIÙ LUNGA: IL CASO DEL "SECONDO INTERCALARE" (DOMANI 31 DICEMBRE 2016) - San Silvestro non è solo l'ultima notte dell'anno, ma anche quella più lunga: prima di entrare nel nuovo anno, e quindi di celebrare il Capodanno 2017, tutti gli orologi del mondo faranno un tic in più. Questo ritardo si chiama "secondo intercalare" ed è un trucco che permette di sincronizzare gli orologi con la rotazione del pianeta. Nessun ritardo per il brindisi, però, in Italia secondo l'Istituto Nazionale di Ricerca in Metrologia (Inrim), secondo cui per il fuso orario l'aggiunta del secondo avverrà all'una del primo gennaio. Il tempo che la Terra impiega per ruotare completamente non è, infatti, di 24 ore, ma di 86.400 secondi e quindi non può essere sempre regolare, infatti generalmente è di una frazione di secondo in più. Lo scarto è impercettibile, ma sommato arriva ad un secondo in meno di due anni. La decisione comunque spetta all'International Earth Rotation and Reference Systems Service (Iers) di Parigi. La nuova aggiunta è programmata per la mezzanotte del primo gennaio del fuso orario Utc, quindi in Italia un'ora dopo.

SAN SILVESTRO, L'ULTIMA NOTTE DELL'ANNO: TRADIZIONI, RITI E USANZE DALLA CENA AL BRINDISI (DOMANI 31 DICEMBRE 2016) - Siamo alla vigilia di San Silvestro, l'ultima notte dell'anno, ma è bene precisare subito che la festa del 31 dicembre è legata alla fine dell'anno solare e all'inizio di un nuovo anno, non alla figura del santo. Una semplice coincidenza, dunque, unisce la festa della notte che ci porta al Capodanno e il giorno in cui si celebra San Silvestro. La tradizione in Italia vuole che l'ultima notte dell'anno venga trascorsa a cena, ma in genere si fa il "veglione", cioè si resta svegli ben oltre la mezzanotte con parenti e amici. Il piatto caratteristico del cenone di San Silvestro sono zampone e cotechino con lenticchie, poi la festa può proseguire, dopo aver brindato stappando uno spumante, in piazza per i tradizionali fuochi d'artificio. Sono diverse le usanze diffuse per richiamare a sé un po' di fortuna in vista del nuovo anno: ad esempio, quando comincia il conto alla rovescia, potete tenere in mano, oltre al bicchiere di spumante, anche dell'uva e tre monetine diverse.

SAN SILVESTRO, PRIMO PAPA DOPO LA LIBERTÀ DI CULTO PROCLAMATA DA COSTANTINO: LA LEGGENDA DELL'UCCISIONE DEL DRAGO E DELLA CONVERSIONE DEI SACERDOTI PAGANI (OGGI, 30 DICEMBRE 2016) - Sono varie le leggende legate a San Silvestro, il primo Papa dopo la libertà di culto proclamata da Costantino e che la Chiesa Cattolica celebra domani 31 dicembre. La leggenda più popolare narra che un terribile drago viveva in una caverna sul Palatino: con il suo alito era in grado di uccidere tutti i passanti. San Silvestro, che aveva già sconfitto un'altra belva simile a Poggio Catino, per porre fine alla strage, si recò dal drago. Disarmato, con il solo crocifisso in mano, alla vista del drago San Silvestro invocò l’aiuto della Vergine e il drago divenne mansueto, al punto che il Papa lo poté legare con un filo della sua veste e portare al guinzaglio al cospetto dei cittadini romani, che lo uccisero. I sacerdoti pagani dopo questo prodigio si convertirono. Il corpo del drago fu trascinato nel Foro Romano e seppellito nel tempio di Castore e Polluce. San Silvestro ordinò di edificare nei pressi la Chiesa di S. Maria Liberatrice.

SAN SILVESTRO, PRIMO PAPA DOPO LA LIBERTÀ DI CULTO PROCLAMATA DA COSTANTINO: IL CONCILIO DI NICEA E L’ARIANESIMO (OGGI, 30 DICEMBRE 2016) - San Silvestro non è solo il santo del giorno di Capodanno ma è un importantissimo Papa che nella storia della Chiesa risulta il reggente durante il Concilio di Nicea del 325 d.C e fu il primo pontefice a doversi scontrare con il problema e la vasta eresia dell’Arianeismo. Nella notte dell’ultimo dell’anno si ricorda dunque l’importante opera di evangelizzazione e di riconferma della fede cattolica in periodi difficili dove grazie anche alla conversione di Costantino Imperatore,la diffusione del cristianesimo potè essere svolta con forza e continuità nonostante le eresie che andavano diffondendosi. Nella Chiesa di Alessandria d'Egitto si andava in quel periodo affermando la predicazione di Ario, un presbitero che diffondeva una sua dottrina sulla Trinità. Affermava che Gesù era "adottato" da Dio come figlio, sostanzialmente negando l'essenza divina di Cristo. Nonostante la scomunica, la sua dottrina continuò a fare proseliti, soprattutto in Oriente tanto da costringere l’imperatore e il Papa Silvestro I a convocare il Concilio di Nicea. Secondo fonti storiche, l’opera del Papa non fu in prima linea visto che per limiti di età i suoi spostamenti erano ridotti e fu infatti il Vescovo Osio di Cordova a condurre il Concilio dove fu confermata la condanna dell’arianesimo, con la celeberrima formazione della preghiera principale del cristianesimo, il “Credo”.

SAN SILVESTRO, PRIMO PAPA DOPO LA LIBERTÀ DI CULTO PROCLAMATA DA COSTANTINO: LA LEGGENDA DELLA CONVERSIONE DI COSTANTINO (OGGI, 30 DICEMBRE 2016) - Si festeggia domani San Silvestro, il primo Papa dopo la libertà di culto proclamata da Costantino. Negli Actus Silvestri, documento che riporta episodi leggendari della vita di San Silvestro, è riportata anche la leggenda del battesimo di Costantino I (Conversio Constantini). Costantino, divenuto imperatore dopo la morte di Licinio, pagano e promotore di persecuzioni contro i cristiani, si ammalò di lebbra. Secondo quanto riportato, i sacerdoti pagani gli suggerirono di bagnarsi nel sangue di tremila bambini per guarire. Ma Costantino, impressionato dal pianto delle madri, si rifiutò di uccidere tutti quei bambini per curarsi e nella notte gli apparvero in sogno i santi Pietro e Paolo. I due santi gli consigliarono di farsi battezzare e di richiamare il vescovo Silvestro, fuggito sul monte Soratte per timore delle persecuzioni. Guarito dal battesimo, Costantino riconobbe a San Silvestro lo status di capo di tutti i cristiani. La leggenda riportata è in contrasto con la versione storicamente più accredita del battesimo dell'imperatore, effettuato in punto di morte a Nicomedia dal vescovo ariano Eusebio di Cesarea.

SAN SILVESTRO, PRIMO PAPA DOPO LA LIBERTÀ DI CULTO PROCLAMATA DA COSTANTINO: GLI ORTODOSSI LO FESTEGGIANO A GENNAIO (OGGI, 30 DICEMBRE 2016) - Si avvicina il giorno di San Silvestro, nel quale non si festeggia solo Capodanno ma soprattutto il Papa Silvestro I. Fu il 33esimo vescovo di Roma e diventò pontefice il 31 gennaio del 314. Il suo pontificato durò 21 anni e, nonostante Costantino I oscurò la sua figura, non è passato affatto inosservato. I suoi sforzi dal punto di vista religioso non furono evidenti, ma il suo pontificato fu caratterizzato da eventi importanti, come il Grande concilio ecumenico e la promozione della costruzione delle prime grandi basiliche romane. Fu, infatti, dietro richiesta di Silvestro che Costantino fondò la basilica di San Pietro. Dalla loro collaborazione nacquero altre due basiliche, quella in onore di San Paolo e l'altra in onore di San Giovanni. E non è un caso se è considerato il patrono dei muratori. Morto il 31 dicembre 335, lasciando il posto nella sede pontificia vacante per 18 giorni (Papa Marco fu il successore), Silvestro fu sepolto nelle Catacombe di Priscilla. Le sue reliquie furono traslate, ma c'è chi sostiene che siano state traslate nella chiesa di San Silvestro in Capite e chi, invece, sostiene che furono traslate a Nonantola di Sant'Anselmo.

SAN SILVESTRO, PRIMO PAPA DOPO LA LIBERTÀ DI CULTO PROCLAMATA DA COSTANTINO: GLI ORTODOSSI LO FESTEGGIANO A GENNAIO (OGGI, 30 DICEMBRE 2016) - Vi è mai capitato di chiedervi perché la notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio si chiama Notte di San Silvestro? Innanzitutto non c'è nessuna relazione tra la vita di questo papa e i festeggiamenti di Capodanno. La relazione tra la vigilia di Capodanno, che è una festa laica, e la santità di Papa Silvestro I, è frutto di una semplice coincidenza tra la fine dell'anno e il calendario dei santi. Se il 31 dicembre è dedicato a San Silvestro è perché è questa la data della sua morte e sepoltura. Va precisato comunque che per il calendario ortodosso il giorno di San Silvestro è, invece, il 2 gennaio. Gli ortodossi, dunque, non rischiano di confondersi tra la vigilia di Capodanno e la Notte di San Silvestro. Per alcuni comunque San Silvestro rappresenta una sorta di traghettatore, cioè colui che guida le anime, trasportando le persone verso il nuovo anno. Una forzatura? Senza dubbio, ma in effetti sotto il suo pontificato la Roma pagana lasciò spazio a quella cristiana, quindi in qualche modo è stato coinvolto in un cambiamento significativo.

