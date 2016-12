TE DEUM / Cos'è la preghiera cristiana di Capodanno? Vescovo Piemontese: "Occasione per ringraziare Dio" (testo integrale 31 dicembre 2016)

TE DEUM, COS'È, DIRETTA STREAMING VIDEO. VESCOVO PIEMONTESE: "OCCASIONE PER RINGRAZIARE DIO" (DOMANI 31 DICEMBRE 2016) - Si avvicina uno dei momenti più significativi del passaggio al nuovo anno: con il Te Deum, infatti, si ringrazia per l'anno appena trascorso. L'inno cristiano che viene cantato tradizionalmente l'ultima sera dell'anno, cioè il 31 dicembre, può essere diviso in tre parti. Scopriamo, dunque, il contenuto del Te Deum, estesamente Te Deum laudamus (Dio ti lodiamo). La prima parte è una lode trinitaria indirizzata al Padre, la seconda, invece, è una loda a Cristo Redentore, mentre l'ultima raccoglie una serie di suppliche e versetti tratti dal libro dei salmi. Il senso del Te Deum è stato ribadito dal vescovo Giuseppe Piemontese, che domani nella Cattedrale di Terni presiederà la solenne celebrazione con il canto dell'inno: «La celebrazione del "Te Deum" di fine anno è l’occasione per dire il nostro personale e comunitario grazie a Dio per l’anno appena trascorso e per i successi religiosi, civili e sociali conseguiti e occasione di riflessione, per un anno, carico di preoccupazioni e di sofferenze, ma anche arricchito da gioie, speranze e benedizioni del Signore» ha dichiarato, come riportato dal portale Tuttoggi.

TE DEUM, COS’È, DIRETTA STREAMING VIDEO: VESCOVO BERLINO DOPO L’ATTENTATO (DOMANI 31 DICEMBRE 2016) - Per l’occasione del nuovo anno che si avvicina, domani anche a Berlino il Te Deum verrà letto e intonato in tutte le chiese, a pochi giorni dal terribile attentato che ha scosso di nuovo la Germania in questo 2016 così difficile per l’Europa e per i continui attacchi del terrorismo contro usi, costumi e anche religione europea. In occasione di questa festa di Capodanno, ha parlato il vescovo di Berlino Heiner Koch, che ha dato le linee per cominciare al meglio il nuovo anno in un clima di tensione e fatica in ogni settore della società. «La festa della Sacra famiglia quest’anno non si celebra di domenica ma di venerdì, per rendere più particolare l’attenzione, con le festività del Natale che hanno trattato pienamente il tema della famiglia. E quest’anno è una festa incentrata sull’amore in famiglia, come ha scritto Papa Francesco nella lettera post-sinodale Amoris laetitia pubblicata in questo anno che sta finendo. Nella famiglia come nelle società che stiamo vivendo, quando veniamo offesi o delusi il perdono è possibile e auspicabile, ma nessuno dice che sia facile” (Al 57); “Nella famiglia ‘è necessario usare tre parole. Vorrei ripeterlo. Tre parole: permesso, grazie, scusa», si legge nel report dell’agenzia AgenSir.

TE DEUM, COS’È, DIRETTA STREAMING VIDEO: L'INNO MUSICATO ANCHE DA MOZART E VERDI (DOMANI 31 DICEMBRE 2016) - Il Te Deum risuonerà domani 31 dicembre 2016 in tutte le chiese: si tratta dell'Inno cristiano di ringraziamento per eccellenza che viene cantato tradizionalmente la sera di San Silvestro per ringraziare il Signore dell’anno appena trascorso. Il Te Deum, per esteso Te Deum laudamus ("Dio ti lodiamo"), è cantato in prosa ritmica latina. L'Inno, come ricorda Famiglia Cristina, è stato musicato da diversi autori: Giovanni Pierluigi da Palestrina, de Victoria, Händel, Mendelssohn, Mozart, Haydn e Verdi. La musica del Te Deum è stata utilizzata in diverse occasioni: il preludio del Te Deum H. 146 di Charpentier viene usato come sigla di inizio e fine delle trasmissioni in Eurovisione ed è anche suonato alla fine di tutti i concerti dei Nomadi. Inoltre il Te Deum è intonato dal coro nel finale del primo atto dell'opera lirica Tosca di Giacomo Puccini. Alcuni versi del Te Deum sono stati usati per la colonna sonora del film “Il gobbo di Notre Dame” della Walt Disney.

TE DEUM, COS’È, DIRETTA STREAMING VIDEO: IL PROGRAMMA DEL CARDINAL SCOLA A MILANO (DOMANI 31 DICEMBRE 2016) - Domani sarà l’ultimo giorno dell’anno e in tutte le chiese del mondo si intonerà l’inno del Te Deum: la bella preghiera cristiana che ringrazia Dio per l’anno appena finito e di miglior auspicio per il nuovo anno che avanza, verrà ovviamente celebrata anche a Milano, la più grande Diocesi del mondo, presieduto e intonato dall’Arcivescovo Cardinale Angelo Scola in un programma ogni anno diverso, peregrinando in vari punti della città milanese. Alle ore 16 domani Scola sarà in visita al Pio Albergo Trivulzio, dove incontrerà gli anziani ospiti dell’Istituto di cura: sarà invece alle 18.30 che il Cardinale di Milano intonerà nella parrocchia di San Fedele il canto del del Te Deum. «Insieme alla comunità religiosa dei Gesuiti e ai fedeli Scola celebrerà l'Eucarestia e ripeterà il canto del "Te Deum" (piazza San Fedele, Milano). Nell'omelia l'Arcivescovo rifletterà anche sull'anno ormai concluso e al termine della Messa si fermerà per l'incontro con i Gesuiti che reggono la parrocchia e il Centro San Fedele», si legge sul comunicato del sito Chiesa di Milano. Come Papa Francesco, anche il messaggio assieme al Te Deum del Cardinale milanese è uno dei momenti più attesi dell’anno.

TE DEUM, COS’È, DIRETTA STREAMING VIDEO: PAPA FRANCESCO E L'INNO CRISTIANO DI FINE ANNO (DOMANI 31 DICEMBRE 2016) - Ritorna anche per questa fine anno 2016 il canto del Te Deum, l’inno cristiano per eccellenza che ogni ultimo giorno dell’anno viene letto e cantato in ogni Chiesa del mondo per salutare l’anno appena passato e per ringraziare il Signore Dio per l’anno che viene. Lo scorso anno Papa Francesco aveva magnificamente riassunto il significato di questo Te Deum e della fine d’anno non solo religiosa: «Nella preghiera non basta solo la nostra voce”: la preghiera “ha bisogno di rinforzarsi con la compagnia di tutto il popolo di Dio, che all’unisono fa sentire il suo canto di ringraziamento». Anche per quest’anno si rinnova l’intento di una delle preghiere più antiche della tradizione cristiana cattolica: Il Te Deum Tradizionalmente attribuito nel corso della storia a San Cipriano di Cartagine, ma in molti studiosi danno come opzione più probabile per l'autore del Te Deum, Niceta, vescovo di Remesiana nella Dacia Superiore alla fine del IV secolo. Importantissima però la prima intonazione del bel canto liturgico a Milano con Sant'Ambrogio e Sant'Agostino il giorno del battesimo del celebre filosofo e padre della Chiesa, proprio Agostino, nel 386 d.C. Una tradizione che da San Pietro con il Papa ogni anno a tutte le basiliche e chiese semplici in giro per il mondo, porta con sé un importante momento di riflessione su come è stato quest'anno e sopratutto per cosa poter ringraziare o chiedere come espressa intenzione dell'anno che sta arrivando. Anche oggi dunque Papa Francesco celebra dalle ore 17 nella Basilica di San Pietro, i Primi Vespri della Solennità di Maria Santissima Madre di Dio, cui faranno seguito l'esposizione del Santissimo Sacramento, il tradizionale canto dell'inno "Te Deum", a conclusione dell'anno civile, e la benedizione eucaristica.

TE DEUM, COS’È, DIRETTA STREAMING VIDEO: IL DISCORSO DI PAPA FRANCESCO NEL 2015 (DOMANI 31 DICEMBRE 2016) - Come tradizione degli ultimi pontificati, accompagnato alla benedizione per il nuovo anno e al canto del Te Deum, il Papa provvede ad un breve ma sempre molto significativo discorso-omelia sui temi che più hanno contraddistinto l’anno appena trascorso e con una non banale disamina sull’anno che viene pone obiettivi e riscoperte da tener con molta attenzione anche per il 2017. Papa Francesco, come prima di lui anche Benedetto XVI, hanno sempre voluto offrire un pensiero a tutti i fedeli per ribadire con mitezza e allo stesso tempo vigore quale è davvero il centro dell’anno che si sta per aprire. Lo scorso 2015, Bergoglio lanciando l’anno santo della Misericordia, aveva sottolineato l’importanza della povertà, fulcro e simbolo del Giubileo Straordinario assieme al perdono divino della misericordia. Spiegando il Te Deum - «Nella preghiera non basta solo la nostra voce”: la preghiera “ha bisogno di rinforzarsi con la compagnia di tutto il popolo di Dio, che all’unisono fa sentire il suo canto di ringraziamento» - Papa Francesco aveva posto l’attenzione nel suo discorso anche alla grande importanza che questo inno cristiano rivolge a tutti i fedeli religiosi: «Con questo inno ripercorriamo la storia della salvezza dove, per un misterioso disegno di Dio, trovano posto e sintesi anche le varie vicende della nostra vita di quest’anno trascorso”. “Quanto è colmo di significato il nostro essere radunati insieme per dare lode al Signore al termine di questo anno!». Un canto, un ringraziamento e un inno rivolto a Dio e in realtà rivolto anche alla propria fede libera e “drammatica”: «La Chiesa in tante occasioni sente la gioia e il dovere di innalzare il suo canto a Dio con queste parole di lode, che fin dal quarto secolo accompagnano la preghiera nei momenti importanti del suo pellegrinaggio terreno. È la gioia del ringraziamento che quasi spontaneamente promana dalla nostra preghiera, per riconoscere la presenza amorevole di Dio negli avvenimenti della nostra storia».

