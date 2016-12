Trucco Capodanno 2017, felice anno nuovo!/ Make-up, idee e acconciature: paillettes anche sugli occhi, lo stile di Tracy Alfajora (oggi, 30 dicembre)

TRUCCO PER CAPODANNO 2017, FELICE ANNO NUOVO! PAILETTES ANCHE SUGLI OCCHI, LO STILE DI TRACY ALFAJORA SU TEEN VOGUE, FOTO - Capodanno è il momento giusto per brillare e il make up scintillante è un must per la serata che chiude l’anno. Si più scegliere di farlo con ombretti lucidi o con veri e propri spry capaci di rendere il volto brillante ma su Teen Voue la make up artist Tracy Alfajora osa molto di più. La modella fotografata Nadya Wasylko da Nadya Wasylko sfoggia infatti delle vere pailettes applicate sulle ciglia. Sulle palpebre ci si può sbizzarrire ancora di più con piccole gemme di varie forme per far diventare il proprio make up una vera e propria opera d’arte capace di catturare l’attenzione di tutti. Clicca qui per vedere le foto.

TRUCCO PER CAPODANNO 2017, CIAO 2016: COME SFOGGIARE UN CONTOURING DA URLO! LE ISTRUZIONI DI CLIO MAKE UP - Capodanno è sempre più vicino e perché non provare a essere la più bella della festa sfoggiando un trucco da ultimo dell'anno da urlo? Non servono paillettes, brillantini, troppi colori fluo o acconciature sopra le righe per essere la regina della festa: basta sfoggiare alla perfezione una delle ultime tendenze in fatto di make up, il contouring. Questo trucco, usato molto dalle attrice e che punta a dare risalto agli zigomi, è più difficile a dirsi che a realizzarsi: mettetevi come al solito il fondotinta e fissatelo con una cipria della stessa tonalità. Prendete poi una terra, di quelle opache - senza brillantini per intenderci - e, con un pennello piccolo, andate a scurire le zone che servono a dare tridimensionalità al vostro viso, ossia mascelle, fronte e zigomi. Ma, attenzione! Mantenetevi lontane da naso e bocca. Come ultimo passaggio stendete il blush in orizzontale dagli zigomi fino al centro del viso e poi mettete l'illuminante per completare il lavoro. Per maggiori dettagli andate sul sito di Clio Make Up.

TRUCCO PER CAPODANNO 2017, CIAO 2016: LABBRA VERDE METALLIZZATO, L’AZZARDO DI MIKELIGNA. VIDEO TUTORIAL - Tra i tanti tutorial per scegliere il make up da sfoggiare a Capodanno c’è anche quello di Mikeligna. Molti la conoscono per i suoi tutorial sugli smalti ma la protagonista di Nail Lab si diletta anche col trucco. In uno dei suoi ultimi tutorial postati suo canale Youtube la vediamo con le labbra di un verde metallizzato mentre gli occhi sono truccati con un più sobrio smokie eyes. La scelta di colorare le labbra in modo così stravagante è di certo un azzardo ma, dopotutto, Capodanno è il momento giusto per esagerare ed essere al centro dell’attenzione è sicuramente il desiderio di molti. Il contrasto tra il tenue trucco degli occhi e lo sfavillante verde delle labbra bilancia inoltre le due cose, ma chi non se la sentisse può ovviamente abbinare il make up degli occhi a qualche colore più classico per quanto riguarda le labbra. Il tocco finale, come ricorda Mikeligna, è trovare il colore giusto per abbinare labbra e unghie. Clicca qui per vedere il tutorial.

TRUCCO PER CAPODANNO 2017, CIAO 2016: MAKE-UP, IDEE E ACCONCIATURE: LO STILE GOLD PER GLI OCCHI, ECCO COME REALIZZARLO. VIDEO TUTORIAL - In cerca di idee per il make up Toniamakeup propone uno stile gold per gli occhi accompagnato da labbra rosso rubino. La make up artist dai capelli viola che vanta oltre 2600 followers sulla sua pagina ci elenca anche i prodotti utilizzati per realizzare questo trucco ricercato e scintillante (clicca qui per vedere la foto), che di certo non vi farà passare inosservate la notte di Capodanno: “Gold & bronze pigments + black eyeliner @urbandecaycosmetics naked skin one & done light + medium dark @maybelline lash sensational voluptuous mascara @ardell_lashes glamour wispies lashes @nyxcosmetics @nyxcosmetics_italy highlight & contour palette for contouring and glow @urbandecaycosmetics 714 mega matte vice lipstick”. Sul suo canale Youtube invece troviamo il tutorial per realizzarlo, clicca qui.

TRUCCO PER CAPODANNO 2017: MAKE-UP, IDEE E ACCONCIATURE: GLITTER E LABBRA SCURE, ULTIMA NOTTE DELL'ANNO IN STILE DARK. VIDEO TUTORIAL - La fine dell’anno si avvicina e l’ultima notte è sicuramente la più speciale. Molti la trascorreranno festeggiando con gli amici e ci vuole il look giusto a seconda del “party” a cui si parteciperà aspettando la mezzanotte. Sui social troviamo tante idee condivise dalle appassionate di make up. Sulla sua pagina “Rainbob Beauty”, Valeria C. ci propone un “trucco capodanno con glitter e labbra scure (cut crease) che presenta così sulla sua pagina Instagram: “Nuovo video online! #Trucco per Capodanno con labbra scure, sul viola . Ho pensato di proporvi il makeup che ho fatto alla vigilia, tranquillamente utilizzabile anche per capodanno. Ha tanti glitter, bei contrasti, un'armonia di colori interessante”. Valeria indica anche i diversi prodotti che ha usato per occhi e labbra (clicca qui per vedere il post) mentre sul suo blog troviamo il video tutorial per realizzare il make up e diverse foto del risultato finale (clicca qui per vedere tutto).

TRUCCO PER CAPODANNO 2017: MAKE-UP, IDEE E ACCONCIATURE PER BRILLARE L'ULTIMA NOTTE DELL'ANNO (OGGI, 30 DICEMBRE) - La notte di Capodanno bussa con insistenza: mentre si accorciano i minuti che ci separano dallo scoccare della mezzanotte, aumentano esponenzialmente le domande in merito al make-up e all'acconciatura da sfoggiare alla festa per l'ultimo dell'anno. Quali sono le mosse migliori per sfoggiare un trucco dalla durata ragionevole (tanto da sopravvivere egregiamente al brindisi di mezzanotte e alle prime ore del mattino) e che permetta al viso di brillare? Senza dimenticare un effetto sensuale e accattivante. Si può partite innanzitutto da un ottimo illuminante da stendere sul volto, scegliendo un prodotto di cui è garantita la durata: importante insistere sotto gli occhi, lungo il naso e sul mento, senza esagerare specialmente in questi ultimi due punti. Utile, come si legge su Glamour nelle parole dell'esperta Agostina De Angelis (National Make-Up Artist di Lancome), potrebbe essere anche un brush color pesca da stendere appena sotto lo zigomo, in modo da rendere ancor più calda la propria tonalità di pelle, ma con un effetto naturale.

TRUCCO PER CAPODANNO 2017: MAKE-UP, IDEE E ACCONCIATURE PER L'ULTIMA NOTTE DELL'ANNO, COSA SFOGGIARE? (OGGI, 30 DICEMBRE) - Importante concentrarsi anche sull'acconciatura che si sfoggerà a Capodanno, che potrebbe diventare così un'occasione per concedersi qualche momento di relax dal proprio parrucchiere: un nuovo taglio, che si adatti alla perfezione alla forma del volto e anche al vestito e all'outfit scelti, sarebbero davvero l'ideale. Ma anche chi non avesse tempo, e si fosse ritrovato all'ultimo senza potersi affidare nelle mani di un esperto, non deve certo disperare. Ci sono diversi suggerimenti che permetteranno di andare in scena con una chioma del tutto degna di rispetto: chi ha i capelli molto lunghi, per esempio, può acconciarli con una treccia, elegantissima sulle spalle, o anche con uno chignon, molto sensuale se realizzato sul lato e più sbarazzino e giovanile se realizzato invece nella parte centrale della nuca. Per chi ha i capelli molto corti una passata di gel è già sufficiente, e se si desidera brillare non resta che affidarsi a fermaglio decorato.

