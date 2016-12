ATTENTATO A CAPODANNO 2017? ISIS, ROMA E MILANO: ALLERTA TERRORISMO. DRONE A BOLOGNA, CECCHINI A PALERMO (ULTIME NOTIZIE OGGI 31 DICEMBRE 2016) - Allerta terrorismo in Italia e quindi sarà blindato il Capodanno 2017 per molte città del nostro Paese. Importanti misure di sicurezze sono state predisposte a Roma e Milano, ma i controlli sono stati rafforzati anche a Firenze in tutte le sue piazze. Il sindaco Dario Nardella ha predisposto prescrizioni precise per Piazzale Michelangelo, dove si terrà il concerto di Marco Mengoni, e ha invitato la gente a non portare con sé botti o oggetti contundenti, perché non saranno ammessi. Rigidi controlli anche a Torino: la Questura li ha previsti per assistere al concerto di piazza San Carlo e quindi ha disposto l'impiego di metal detector portatili ai cinque varchi della piazza. L'area comunque sarà protetta da barriere anti-sfondamento. Un drone hi-tech volerà, invece, sul cielo di Bologna. A Palermo, invece, venti cecchini sorveglieranno le zone rosse attorno a piazza Giulio Cesare e al Politeama, dove si terranno i due concerti di Capodanno.

ATTENTATO A CAPODANNO 2017? ISIS, ROMA E MILANO: SIAMO A RISCHIO? ALLARME DELL'INTELLIGENCE, I PRIMI SOSPETTI (ULTIME NOTIZIE OGGI 31 DICEMBRE 2016) - Il rischio di attentati a Capodanno in Italia è concreto, il timore è molto più che fondato e non riguarda solo Roma e Milano: stando a quanto riportato da Il Tempo, l'intelligence internazionale avrebbe notificato il rischio che alcuni foreign fighters siano in partenza o già nel nostro Paese per compiere atti terroristici. L'indiscrezione è lanciata anche da Il Giornale, secondo cui desta sospetti il furto di due taxi a Roma. Potrebbero essere utilizzati per mettere a segno alcuni attentati, visto che in precedenti attentati compiuti all'estero sono stati utilizzati come mezzi di trasporto. C'è preoccupazione anche per il furto avvenuto tra il 18 e il 19 dicembre di otto automobili, tra Dacia e Renault, con altrettante targhe, nella zona di Roma Sud. Gli investigatori considerano sospette le circostanze di questi furti. Da qui la decisione di emettere una circolare di allerta per rafforzare il controllo su obiettivi sensibili come ristoranti, centri commerciali e musei.

ATTENTATO A CAPODANNO 2017? ISIS, ROMA E MILANO: SIAMO A RISCHIO? ALLARME DELL'INTELLIGENCE, I PRIMI SOSPETTI (ULTIME NOTIZIE OGGI 31 DICEMBRE 2016) - Il rischio terrorismo è alto in Italia, quindi il Capodanno sarà blindato. Il ministro dell'Interno, Marco Minniti, non ha dubbi e assicura che la guardia è altissima e che il sistema di sicurezza è in grado di garantire la massima tranquillità a tutti gli italiani nell'ultimo giorno del 2016 e nel primo del nuovo anno. Sono stati spiegati diversi piani di sicurezza in tutte le città italiane, in particolare a Roma, che insieme al Vaticano è nel mirino della propaganda Isis. Grande impegno in termini di prevenzione antiterrorismo nella Capitale: in campo anche tiratori scelti, pattuglie a cavallo e poliziotti in bicicletta. Il dispositivo è completato da pattuglie a piedi e dalla polizia fluviale che sorveglierà la città dal Tevere. Un consistente afflusso di persone è previsto al Colosseo e al Circo Massimo, osservati speciali. Sono state allestite anche fioriere antisfondamento e sono previsti controlli di polizia con metal detector.

