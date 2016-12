BABBO NATALE NON ESISTE?/ Licenziato a Roma, intanto Gesù gioca nel Chelsea...

"Babbo Natale non esiste": la frase pronunciata dal direttore d'orchestra dell'Auditorium Parco della Musica di Roma, Giacomo Loprieno, al termine dello spettacolo "Disney in Concert: Frozen", gli è costata il posto di lavoro. Un aggiornamento d'obbligo, quest'ultimo, a quanto Giacomo Scanzi scrive nell'articolo che segue. "Brainexit": non si può uscire solo dalla Gran Bretagna (Brexit), si può anche uscire di cervello (ndr).

Verrebbe da pensare da che vi è una Brexit della cultura prima ancora che una Brexit geopolitica. Ma forse l'una tira l'altra. Sta di fatto che il panorama socio-culturale britannico mostra falle tali da rasentare il ridicolo (se non fosse che il resto del continente europeo non è messo meglio in proposito).

Agli inglesi, si sa, piacciono le statistiche e le inchieste. L'ultima, ovviamente trascinata dalle ricorrenze natalizie, ci viene offerta dal Daily Mail e riguarda la conoscenza di Gesù. Per carità, nulla a che vedere con la teologia, la storia, l'interpretazione biblica, sanscrito e quant'altro. Si tratta del Gesù borghesemente infiocchettato che campeggia nei nostri presepi sempre più illuminati dai led e animati, accanto ai rimasugli dei pastori e delle pecore, ormai azzoppati dal tempo, da personaggi di star wars, gigrobot, hobbit e harrypotteriani. Ebbene, persino Alfred Jarry si stupirebbe del presepe patafisico che i bambini britannici sono stati capaci di confezionare, stante la loro percezione e conoscenza che hanno del Nazareno. Così la grotta di Betlemme potrebbe trasformarsi in uno spogliatoio per ospitare la nudità del Gesù centravanti del Chelsea, o trasferirsi al Polo Sud, dove — i pargoli brainexit ne sono sicuri — Nostro Signore ha avuto i natali. A soffiare sul bambinello ovviamente non ci son più bue ed asino, ma la renna Rudolph, i pastori raggiungono la grotta grazie a Google Maps e i magi cambiano in corsa i loro doni con una bacchetta, una corona ed un paio d'ali. Ovviamente perché Gesù possa essere un buon concorrente per X Factor.

Ora, se non fosse tristemente rivelatore della confusione mentale — derivante da una confusione esistenziale — della new generation britannica, il quadro potrebbe davvero prestarsi ad un racconto di Quenau, ad una pièce teatrale dello stesso Jarry. La questione invece si presenta drammatica al di là della conoscenza o meno di Gesù e delle sue minime coordinate storiche. E radica nell'apoteosi dell'approssimazione, nel festival delle scemenze promosse ad opinioni, nella presunzione che la cultura possa stare in un taschino, in un guscio digitale pronto all'uso da estrarre al momento giusto e possibilmente prima degli altri.

In questi giorni si parla tanto di bufale digitali, costruite ad arte (e questo ci consola) o sparate per convinzione e condivise per religione (questo è sconsolante!). Ebbene è proprio la cultura del sentito dire elevata all'ennesima potenza, la radice di questo presepe strampalato. Una sorta di nuova Babele in cui ciascuno, non sapendo che dire, lo dice con forza e convinzione.